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На Кіровоградщині з 1 липня скорочено комендантську годину

кропивницький

Від завтра на Кіровоградщині скоротять комендантську годину.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку", - йдеться в повідомленні.

Роботу закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00.

Читайте: Ну Буковині з 15 квітня скоротять комендантську годину, - ОВА

Автор: 

комендантська година (267) Кіровоградська область (581)


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