На Кіровоградщині з 1 липня скорочено комендантську годину
Від завтра на Кіровоградщині скоротять комендантську годину.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
"На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку", - йдеться в повідомленні.
Роботу закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00.
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