Бразилія відмовилася продавати Україні медичні БТР Guarani

Бразилія відмовилася постачати Україні бронетранспортери Guarani 6х6 у версії броньованих медичних машин. Ці бронемашини для потреб України мали закупити союзники.

Бронетранспортери, зокрема, передбачалося використовувати для евакуації поранених з поля бою, пише Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Однак департамент стратегічних питань, оборони та озброєння Міністерства закордонних справ Бразилії виступив проти запиту українського уряду, який був направлений у квітні цього року.

Запит стосувався можливості закупівлі 450 одиниць БТР Guarani.

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У документі, який був адресований міноборони Бразилії зазначалося, що техніка призначатиметься для евакуації цивільного населення та транспортування поранених із зони бойових дій до шпиталю в тилу.

У запиті також гарантувалося, що бронемашини не будуть залучати до ведення бойових дій з російськими окупантами. Транспортні засоби для України мали пофарбувати у червоно-жовті кольори.

Видання Іnfodefensa зазначає, що майже два місяці тривала затримка державними органами Бразилії офіційної відповіді.

Зрештою в останній тиждень червня, компанія Iveco Defence Vehicles, яка є виробником БТР Guarani, отримала офіційне повідомлення про відмову. Компанія раніше направила запит до бразильських урядових органів про дозвіл на початок переговорів про постачання Україні бронетранспортерів.

Видання також зазначає, що нерішучість бразильської сторони похитнула довіру європейських країн стосовно позиції Бразилії щодо російсько-української війни. Також це призвело до втрати великого замовлення для місцевої оборонної промисловості.

Guarani — це сімейство 20-тонних броньованих машин-амфібій із колісною формулою 6×6, розроблених спільно компанією Iveco Defence Vehicles. і бразильською армією за контрактом 2009 року. Бронемашини можна оснастити різним озброєнням.

Конструкція машин модульна, це дозволяє обрати необхідну замовнику конфігурацію. При розмірах 6,9 метра в довжину, 2,7 метра в ширину і 2,3 метра в висоту його можна транспортувати літаками C-130 Hercules і KC-390.