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Бразилія відмовилася продавати Україні медичні БТР Guarani

guarani

Бразилія відмовилася постачати Україні бронетранспортери Guarani 6х6 у версії броньованих медичних машин. Ці бронемашини для потреб України мали закупити союзники.

Бронетранспортери, зокрема, передбачалося використовувати для евакуації поранених з поля бою, пише Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Однак департамент стратегічних питань, оборони та озброєння Міністерства закордонних справ Бразилії виступив проти запиту українського уряду, який був направлений у квітні цього року.

Запит стосувався можливості закупівлі 450 одиниць БТР Guarani.

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У документі, який був адресований міноборони Бразилії зазначалося, що техніка призначатиметься для евакуації цивільного населення та транспортування поранених із зони бойових дій до шпиталю в тилу.

Бразилія відмовилася продавати Україні медичні БТР Guarani 01

У запиті також гарантувалося, що бронемашини не будуть залучати до ведення бойових дій з російськими окупантами. Транспортні засоби для України мали пофарбувати у червоно-жовті кольори.

Видання Іnfodefensa зазначає, що майже два місяці тривала затримка державними органами Бразилії офіційної відповіді.

Зрештою в останній тиждень червня, компанія Iveco Defence Vehicles, яка є виробником БТР Guarani, отримала офіційне повідомлення про відмову. Компанія раніше направила запит до бразильських урядових органів про дозвіл на початок переговорів про постачання Україні бронетранспортерів.

Видання також зазначає, що нерішучість бразильської сторони похитнула довіру європейських країн стосовно позиції Бразилії щодо російсько-української війни. Також це призвело до втрати великого замовлення для місцевої оборонної промисловості.

Guarani — це сімейство 20-тонних броньованих машин-амфібій із колісною формулою 6×6, розроблених спільно компанією Iveco Defence Vehicles. і бразильською армією за контрактом 2009 року. Бронемашини можна оснастити різним озброєнням.

Конструкція машин модульна, це дозволяє обрати необхідну замовнику конфігурацію. При розмірах 6,9 метра в довжину, 2,7 метра в ширину і 2,3 метра в висоту його можна транспортувати літаками C-130 Hercules і KC-390.

Автор: 

Бразилія (284) БТР (281)


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Топ коментарі
+21
Звичайно ж: Бразилія за мир. На російських умовах.
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30.06.2023 23:19
+13
*****, они и в Бразилии *****
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30.06.2023 23:21
+12
А шо, ведмедчук не в змозі вашу ферму від шойгу одмазати?
Ні в б ...я вашого начальника на москві не ставлять
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30.06.2023 23:18
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нашо нам медичні. наші воєнкоми нас лікувати не хочуть, хіба на мясо пускати. з раненими хіба одні проблеми
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30.06.2023 23:13 Відповісти
А шо, ведмедчук не в змозі вашу ферму від шойгу одмазати?
Ні в б ...я вашого начальника на москві не ставлять
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30.06.2023 23:18 Відповісти
Звичайно ж: Бразилія за мир. На російських умовах.
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30.06.2023 23:19 Відповісти
*****, они и в Бразилии *****
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30.06.2023 23:21 Відповісти
Ці пі.ари назначіли головою Укроборонпрому непонятне тєло синка дирєктора с Завода ім Малишева, яке по суті повинно виробляти бтри і т.д. чого не виробля завод бтри, кого ці пі.ари назначіли в 31 рік, с.уки ..идовські
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30.06.2023 23:22 Відповісти
ні ***** а підори
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30.06.2023 23:23 Відповісти
Що одна тільки країна з бронеавто?
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30.06.2023 23:23 Відповісти
бронеавто - плювок в бік ху.ла, нажаль вирішили лизнути
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01.07.2023 07:33 Відповісти
БТР «Гуарані» є колісною тривісною плаваючою машиною. Корпус - зварний, виготовлений із сталевих листів. Рівень захищеності у відкритих публікаціях офіційно не вказується. Вважається, що борт бронетранспортера витримує попадання 7,62 мм куль, а лобова проекція - великокаліберних куль
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01.07.2023 10:29 Відповісти
Традиції зв'язку з СРСР були сильні у латинській Америці. (Там дітей навіть Ілічами називали).
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30.06.2023 23:24 Відповісти
Бразилия -- подстилка для РФ.
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30.06.2023 23:25 Відповісти
ну да, нейтральный статус, плюс на ЭТУ рожу посмотреть...
ну реально - ЭТО подходило до Вучича, видео есть, просто было отослано.
Можно прямо было до Лаврова так подойти в этой футболке еще.
ну реально "сором". Гундосик что кричал надменно - ах оставьте, жарим дидов на день Обеда, бегает с зарослым видом - Дай.те.
мне стыдно что тут выбрали ЭТО.
я то не ходил на выборы то. но да, стыдно за тех кто Это нам выбрал.
Елдак не даст прибрехать. какие же опущенцы то((((
Еслинарушиттоскидуны - иди, скидай. козлы
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30.06.2023 23:25 Відповісти
Звідки у диких абізян БТРи?
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30.06.2023 23:29 Відповісти
в них і літаки є, які вони теж не дають
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01.07.2023 07:29 Відповісти
Вот интересно. Больсонаро был той ещё тварью, но при нём передача снарядов для Гепардов не состоялась лишь потому, что это запретили швейцарцы - производители. Ну а Лула - ну, в общем, отказ передавать медицинскую технику лишний раз подчёркивает "мирность" его т.н. "мирной инициативы".
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30.06.2023 23:33 Відповісти
Мельник таки фаховий дипломат. Де зʼявляється якась херня вічно.
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30.06.2023 23:36 Відповісти
От і слава богу, я дуже злився, коли дізнався про цю угоду
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30.06.2023 23:41 Відповісти
Хороша і вдала поїздка офісної собачки Кулеби по Латинській Америці.
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30.06.2023 23:44 Відповісти
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01.07.2023 07:27 Відповісти
Нашій владі треба зробити все щоб Бразилія не змогла продати жодного БТР чи бронеавтомобіля в світі треба на міжнародній арені зрівняти їх з землею і заставити страждати
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30.06.2023 23:46 Відповісти
Ліберасти. Звичайні південноамериканські ліберасти.
Тому Бразилія буде ще довго країною третього світу.
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30.06.2023 23:47 Відповісти
В Бразилії не ліберасти (вони в Скандинавії і ще в декількох країнах). В Бразилії - коммуняки, майже такі, як в Венесуєлі
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01.07.2023 00:04 Відповісти
Соціалізм це пануючий стрій Південої Америки, до Куби і Китаю там ще далеко слава Богу
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01.07.2023 00:26 Відповісти
соціалізм панванючий
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01.07.2023 07:26 Відповісти
Файна робота нашого МЗС, у Бразилії до цих пір вірять, що то Україна напала на росію.
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30.06.2023 23:49 Відповісти
Досi дрочать на Ю.Гагарина - якби не вiн, то i дипвiдносин з рф у них би не було.
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01.07.2023 00:16 Відповісти
Ото новина всім новинам новина, для ідіотів чи як
BRICS - Бразилія йде найперша у цьому цирковому обєднані клоунів
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01.07.2023 00:23 Відповісти
Треба трошки почекати, поки вступить у свої повноваження Андрій Мельник. І рішення зміниться на користь України, неодмінно.
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01.07.2023 03:03 Відповісти
ВСЕ левые это негодяи сволочи, мерзавцы и подонки и этот ********** Бразилии Курва де Слива или как его там, просто говно обезьяны и путинский членосос.
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01.07.2023 06:56 Відповісти
ніколи не вболіватиму за збірну бразиліїї , країна пампасів і ******.ів
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01.07.2023 07:23 Відповісти
Просто хтось заніс чемодан смердючого москальського терористичного бабла в уряд бразилії. Коли бразилії може буде потрібна допомога хай так само ії отримають.
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01.07.2023 08:44 Відповісти
Не зрозуміло, а чого боти так накинулись на Бразилію, захищають зеленого чмошника, яке напросилося на зустріч з президентом Бразилії й не прийшло, отримали те що хотіли 73% дебілів зі своїм чмошником боНевтіком.
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01.07.2023 12:37 Відповісти
нехай ЄрЗе задонатить на "Справу Громад" - і Порошенко закупить цю медичну броню; щоправда, першу машину отримає Яна Зінкевич.
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01.07.2023 14:31 Відповісти
 
 