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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Зарано говорити, як вплинув заколот Пригожина на позиції Путіна, - Міллі

путін

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає наразі передчасними висновки щодо впливу на позиції Путіна спробизаколоту найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку генерала, про вплив невдалого заколоту "вагнерівців" на ситуацію в Росії, "певно, ще зарано говорити", й нині існують аргументи на підтримку обох думок – що ситуація зміцнила чи, навпаки, послабила президента РФ.

"Я не думаю, що в нас є переконливі докази. Хай там як, поки говорити зарано. Путін – диктатор, лиховісний, насильницький індивід, який віддавав розпорядження про позасудові вбивства багатьох людей. Він – жорстока людина", – пояснив Міллі.

Він припустив, що історія може дати "кілька орієнтирів того, що може відбутись". "Але сказати, що станеться щось конкретно – не думаю, що нам уже про це відомо", – підсумував генерал.

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Автор: 

путін володимир (24095) ПВК Вагнер (1541) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+2
та не потрібно зациклюватись на путєні. там колективний путєн, тобто гебня.
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30.06.2023 23:56
+1
Як правило провалені путчі зміцнюють позиції диктаторів.
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01.07.2023 00:06
+1
Позитивно вплинув. Показав, що ніхто проти Путлера не піде навіть за Пригожиним з його армією. Сподівається на переворот в рф смішно.
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01.07.2023 00:08
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та не потрібно зациклюватись на путєні. там колективний путєн, тобто гебня.
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30.06.2023 23:56 Відповісти
Показав його тим ким він є. Слабим нікчемним дідом психопатом, який мріє про якусь там велич і готовий заради цього щедро платити чужими життями. І цей путч показав, що ніхто не вступиться за нього у слідуючий раз.
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30.06.2023 23:58 Відповісти
Маючи одну з найкращих розвідок світу Міллі має розуміти що брехня в расєє це національний вид спорту
То що Будьодовкє "заколот", то для інших ІПСО
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30.06.2023 23:59 Відповісти
Цей сцарь з поросячими очиськами не справжній путін! Сцаря в студію,тоді і поговоримо!
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01.07.2023 00:00 Відповісти
Як правило провалені путчі зміцнюють позиції диктаторів.
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01.07.2023 00:06 Відповісти
Позитивно вплинув. Показав, що ніхто проти Путлера не піде навіть за Пригожиним з його армією. Сподівається на переворот в рф смішно.
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01.07.2023 00:08 Відповісти
На рахунку Уткина- Вагнера 3 переворота в афріканських країнах . Українські журналисти мало ці теми висвітлювали
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01.07.2023 00:09 Відповісти
Ніяк не вплинув. Фюрер лаптєрейху виявив схильних до зради і прибере їх. На цьому всьо.
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01.07.2023 00:09 Відповісти
Тут вимальовується проблема: він не знає, кому те може доручити (з виконанням на 100%), бо не знає, кому може довіряти (навіть Дон-Дон їхав його рятувати добу, коли того шляху максимум години 3-4).
Сподіваюсь, що ті солоні горішки, що я придбав для шоу пригожина, мені ще ************ (хтось купував поп-корн, а я солоні горішки і пиво. Пиво "випарилося", але то ж не проблема )
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01.07.2023 00:22 Відповісти
не знаю як там позиції в того *****, а я особисто дуже стурбован, та вимагаю від світової спільноти рішучих дій та закликаю всіх учасників до миру та порузумінню...
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01.07.2023 01:09 Відповісти
Тю, то подзвони і спитай.

Ви ж так гарно спілкувалися і спілкуєтеся, кірбі аж світився, сказав "що комунікація хороша і він сподівається, що й так буде надалі".

А то корчите з себе "борців", мерзенні лицеміри.
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01.07.2023 01:15 Відповісти
 
 