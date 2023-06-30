Зарано говорити, як вплинув заколот Пригожина на позиції Путіна, - Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає наразі передчасними висновки щодо впливу на позиції Путіна спробизаколоту найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку генерала, про вплив невдалого заколоту "вагнерівців" на ситуацію в Росії, "певно, ще зарано говорити", й нині існують аргументи на підтримку обох думок – що ситуація зміцнила чи, навпаки, послабила президента РФ.

"Я не думаю, що в нас є переконливі докази. Хай там як, поки говорити зарано. Путін – диктатор, лиховісний, насильницький індивід, який віддавав розпорядження про позасудові вбивства багатьох людей. Він – жорстока людина", – пояснив Міллі.

Він припустив, що історія може дати "кілька орієнтирів того, що може відбутись". "Але сказати, що станеться щось конкретно – не думаю, що нам уже про це відомо", – підсумував генерал.

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