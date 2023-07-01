Противник обстріляв дві громади на Миколаївщині, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 30 червня, о 13:05, 14:16 та 16:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Вдень, 30 червня, о 15:35 фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Влучено в приватне подвір’я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Очаків та акваторія громади, Куцурубська громада, - ОВА