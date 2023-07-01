Противник обстріляв дві громади на Миколаївщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 30 червня, о 13:05, 14:16 та 16:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
"Вдень, 30 червня, о 15:35 фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Влучено в приватне подвір’я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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