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Новини
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Музиканта Гребенщикова оголосили в Росії "іноагентом"

гребенщиков,борис

Міністерство юстиції РФ включило до реєстру "іноземних агентів" музиканта Бориса Гребенщикова, а також видання "Бумага", Sota.vision та ще низку фізичних осіб.

Про це йдеться на сайті відомства, інфомрує Цензор.НЕТ.

Там вказано, що Гребенщиков здійснював концертну діяльність за кордоном "з метою надання фінансової допомоги Україні", а також виступав проти "спеціальної військової операції". Відомство також стверджує, що музикант "отримував підтримку від іноземних джерел". Окремо уточнюється, що він мешкає за межами Росії.

Дивіться: "Всі росіяни, які підтримують війну - психічно хворі фашисти", - Гребенщиков. ВIДЕО

Також до списку "іноагентів" внесли телеведучого Андрія Караулова, журналіста Олексія Горпинченка, депутата Мосміськдуми Михайла Тимонова, заступника голови московського "Яблука" Андрія Морєва, колишнього головного рабина Москви Філіппа Гольдшмідта, а також Англо-американську школу Москви.

Зараз в "реєстрі іноагентів" мін’юсту РФ - 639 фізичних і юридичних осіб.

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Нагадаємо, закон про іноземних агентів ухвалили в РФ у 2012 році. Він дає змогу визнавати "іноагентом" будь-яку некомерційну організацію, яка отримала хоч якісь гроші з-за кордону і веде, з точки зору влади, політичну діяльність.

Згодом чинність закону поширили на приватних осіб, зробивши критерії включення до списку ще більш розмаїтими.

Автор: 

репресії (1623) росія (65949) Гребенщиков Бориса (9)


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Топ коментарі
+18
БГ глубоко фиолетово на эту возню на россии
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01.07.2023 09:53
+13
"Этот поезд в огне"
Лишь немного нужно нажать...
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01.07.2023 10:00
+13
поки, навіть на таких патріотичних сайтах як Цензор з ностальгією надрічуватимуть на російську культурку та її повістку - доти ми залишатимемося ментальною колонією московської орди
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01.07.2023 10:07
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БГ глубоко фиолетово на эту возню на россии
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01.07.2023 09:53 Відповісти
"Этот поезд в огне"
Лишь немного нужно нажать...
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01.07.2023 10:00 Відповісти
"те кто строили планы на нас - теперь строят планы на наших детей"
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01.07.2023 13:09 Відповісти
Так... Гребінь вміє так сказати, що розумій - як знаєш...
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01.07.2023 13:12 Відповісти
Іпанутим нема спокою.
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01.07.2023 09:57 Відповісти
Вони іпануті ідейно. Духовною скрепою по голові.
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01.07.2023 10:01 Відповісти
Пригожина наверное еще не успели записать.
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01.07.2023 10:01 Відповісти
мордор зачищає себе від останніх залишків адекватності.
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01.07.2023 10:01 Відповісти
Адекватні давно виїхали або мовчать,бо хто висказується ,того в буцигарню
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01.07.2023 10:04 Відповісти
Значить порядна людина. Не зрадив себе...
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01.07.2023 10:03 Відповісти
Обажаю Гребенщикова, а сраша еще и "знак качества" поставила. Де@илы)))
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01.07.2023 10:06 Відповісти
Є лише один критерій для "хароших рюзьгє". Вірмо ЗСУ!
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01.07.2023 10:06 Відповісти
Без "хароших рюзьге" ми не здолаємо путінську орду і опинимось на перемовинах на умовах путиністів . Наші хлопці теж гинуть і вони не оживають, як у компютерній грі. І зброю західні партнери дають вельми повільно і не в повному обсязі.
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01.07.2023 10:18 Відповісти
Там серед "хароших рюзьге" більшість номальні євреї
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01.07.2023 10:30 Відповісти
Не поділяю вашу меншовартісну контузію головного мозку.
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02.07.2023 02:37 Відповісти
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01.07.2023 12:34 Відповісти
поки, навіть на таких патріотичних сайтах як Цензор з ностальгією надрічуватимуть на російську культурку та її повістку - доти ми залишатимемося ментальною колонією московської орди
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01.07.2023 10:07 Відповісти
Для цього феномена вже давно є усталений біблійний вираз - "покоління пустелі".
Ті, кого Всевишній заборонив привести в Землю Обітовану не тому, що вони з тугою згадували своє рабство та рясну землю Єгипту, а просто тому, що вони її пам'ятали. А прийшла одна молодь, яка про Єгипет не знали ні поганого, ні хорошого, взагалі нічого не знала
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01.07.2023 10:20 Відповісти
Не в цьому суть. Просто там є якийсь відсоток притомних та благородних людей, які точно не бажають нам зла і цілком протиставляють себе злу - путінському режиму і його численним прибічникам... Чому нам зневажати та хейтити таких людей?
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01.07.2023 11:42 Відповісти
В окопах проти ЗСУ теж напевно є люди яких забрали насильно, які співчувають Україні і проти війни, АЛЕ якщо українець сумніватиметься стріляти чи не стріляти, то ми просрімо цю війну і нас уб'ють.

Після війни ми напевно зможемо дозволити собі милосердя, а поки вони всі там рузьке підораси, імперці та вбивці
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01.07.2023 12:10 Відповісти
Задайте собі запитання, скільки ви знаєте польських, молдавських, словацьких, румунських, угорських ******** співаків, акторів? Поки не буде розірвана пуповина з московією, буде багато бажаючих дивитися в її сторону з любов'ю.
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01.07.2023 13:41 Відповісти
як би ми цього не хотіли - вони наші сусіди ще на століття... Жити в постійній ненависті неможливо. Після 1945 р. багато наших предків теж думали, що ненавидітимуть німців вічно... А вони наразі є одними із наших союзників і партнерів. Таке життя.
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01.07.2023 21:27 Відповісти
Гребню, на мою думку , глибоко насрати на дії лаптєстану.
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01.07.2023 10:08 Відповісти
БГ ще до нарожження хутіна написавпро нього пісню

Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.

Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.

Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
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01.07.2023 10:15 Відповісти
а за що ж проклемлівську суку Андрея Караулова?

фільми:

2014 - Как погиб "Боинг"
2014 - Обыкновенный фашизм
2017 - Глазами клоуна
2018 - Путин как superstar

Источник: https://stuki-druki.com/authors/karaulov-andrey.php Штуки-дрюки ©
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01.07.2023 10:19 Відповісти
Мабуть хоче драпанути за кордон з іміджем "жертви режиму". Ну от і дав на лапу кому там треба.
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01.07.2023 10:47 Відповісти
БГ ще до коронавірусу переїхав і мешкає у Англії.
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01.07.2023 11:25 Відповісти
"Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать."
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01.07.2023 10:21 Відповісти
Тупо nixyũ.

Гарний каzan --- мертвий каzan!

Реєстр гарних орків щодня оновлює Генштаб ЗСУ.

Все інше від лукавого.
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01.07.2023 10:28 Відповісти
Єдине що нас має цікавити стосовно будь яких кацапів, а вони всі імперці"!, це як їх вбити якого більше. А хто там і куди "протестно змився" не має ніякого значення бо війна продовжується...
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01.07.2023 10:39 Відповісти
...нас с тобою https://youtu.be/53V9Vo0f5wk?t=9 нае_али
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01.07.2023 10:49 Відповісти
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленья не прислали
-------------------------------
Як завжди--вас *******!,,,,,,,,),,,,
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01.07.2023 10:54 Відповісти
Іноагент = ворог народу
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01.07.2023 11:04 Відповісти
Сейчас среди адекватных россиян присвоение этого статуса - позитив, знак качества. Они поздравляют друг друга с таким событием...
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01.07.2023 11:22 Відповісти
я удивлён,что БГ не был удостоен этим статусом раньше.
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01.07.2023 11:28 Відповісти
Почесне звання, насправді. Його там дають лише нормальним адекватним людям.
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01.07.2023 11:39 Відповісти
Що то гівно, що то ...
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01.07.2023 12:28 Відповісти
цей статус як нагорода для адекватів
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01.07.2023 14:18 Відповісти
Оголосили й оголосили. Пофіг.
Може досить вже шукати "хароших рускіх"?
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01.07.2023 15:57 Відповісти
 
 