Музиканта Гребенщикова оголосили в Росії "іноагентом"
Міністерство юстиції РФ включило до реєстру "іноземних агентів" музиканта Бориса Гребенщикова, а також видання "Бумага", Sota.vision та ще низку фізичних осіб.
Про це йдеться на сайті відомства, інфомрує Цензор.НЕТ.
Там вказано, що Гребенщиков здійснював концертну діяльність за кордоном "з метою надання фінансової допомоги Україні", а також виступав проти "спеціальної військової операції". Відомство також стверджує, що музикант "отримував підтримку від іноземних джерел". Окремо уточнюється, що він мешкає за межами Росії.
Також до списку "іноагентів" внесли телеведучого Андрія Караулова, журналіста Олексія Горпинченка, депутата Мосміськдуми Михайла Тимонова, заступника голови московського "Яблука" Андрія Морєва, колишнього головного рабина Москви Філіппа Гольдшмідта, а також Англо-американську школу Москви.
Зараз в "реєстрі іноагентів" мін’юсту РФ - 639 фізичних і юридичних осіб.
Нагадаємо, закон про іноземних агентів ухвалили в РФ у 2012 році. Він дає змогу визнавати "іноагентом" будь-яку некомерційну організацію, яка отримала хоч якісь гроші з-за кордону і веде, з точки зору влади, політичну діяльність.
Згодом чинність закону поширили на приватних осіб, зробивши критерії включення до списку ще більш розмаїтими.
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Ті, кого Всевишній заборонив привести в Землю Обітовану не тому, що вони з тугою згадували своє рабство та рясну землю Єгипту, а просто тому, що вони її пам'ятали. А прийшла одна молодь, яка про Єгипет не знали ні поганого, ні хорошого, взагалі нічого не знала
Після війни ми напевно зможемо дозволити собі милосердя, а поки вони всі там рузьке підораси, імперці та вбивці
Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев,
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев,
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались с*ки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
фільми:
2014 - Как погиб "Боинг"
2014 - Обыкновенный фашизм
2017 - Глазами клоуна
2018 - Путин как superstar
Источник: https://stuki-druki.com/authors/karaulov-andrey.php Штуки-дрюки ©
Гарний каzan --- мертвий каzan!
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