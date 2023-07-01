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Парламентська асамблея ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, які видають візи росіянам

обсє

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила рішення не проводити своїх засідань у країнах, готових видавати візи російським парламентаріям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці членка делегації, народна депутатка Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Довгоочікуване рішення – після гарячих дебатів Парламентська асамблея ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам… Відповідно до головних положень документа ПА ОБСЄ закликає скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів, не призначати російських парламентаріїв, що підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії", - зазначила Кравчук.

Також читайте: У Парламентській асамблеї ОБСЄ створять спецкомітет щодо України

За її словами, такими є головні тези резолюції української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, яку ПА ОБСЄ схвалила на пленарній сесії у Ванкувері.

Як повідомлялося, ПА ОБСЄ створює спеціальний комітет для консультацій між парламентаріями 57 країн-учасниць з питань допомоги народу України через вторгнення Росії.

Автор: 

ОБСЄ (3510) росія (65949) Кравчук Євгенія (375)


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эта какая-то русофобия
неужели дошло?
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01.07.2023 16:05 Відповісти
а опція відкликати, заморозити, призупинити власне рішення в них там є?
а то тривожно якось...
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01.07.2023 16:22 Відповісти
...про це повідомила членка...))
Це ж якесь знущання з нашої мови! То членкиня, то членка, далі що буде? Члениха?
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01.07.2023 16:23 Відповісти
Та вголос не кажіть..підслухають((
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01.07.2023 16:25 Відповісти
Членькиня з членкінессою, взявши членку...я б руки відрубала за знущання над мовою...
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01.07.2023 16:27 Відповісти
авжеж можна було б лагідніше якось- як вам членкиця?
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01.07.2023 16:30 Відповісти
В мене фантазія зашкалює))
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01.07.2023 16:32 Відповісти
членка
Маскулятив - піхвюк?
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01.07.2023 17:18 Відповісти
 
 