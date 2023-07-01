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Новини Війна
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Зеленський підписав закони щодо обов’язкової реструктуризації кредитів для переселенців

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Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закони №9051 та №9052 щодо запровадження обов’язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною.

Про це стало відомо з карток законопроєктів на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

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Передбачено, що упродовж 6 місяців після завершення воєнного стану споживачі, кредити яких було реструктуризовано, мають погасити відсотки за кредитом.

Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) кредит (3853) переселенці (986)


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ну всяких зелених уродів також.. не чіпати
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01.07.2023 20:29 Відповісти
Цікаво: ці закони будуть виконуватись так само, як той, в якому мовиться про непідвищення "комуналки"? Чи може як той, що зобов'язує УПЦ ФСБ називатися РПЦ? А може так само, як вимоги Конституції щодо свободи слова?
Чи все знов залежить від того, що скаже дєрьмак?
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01.07.2023 20:39 Відповісти
А решта людей хай з голоду подихає?
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01.07.2023 21:50 Відповісти
Решта буде платити за ті кредити,а здохнемо ми,чи ні,то нікого не цікавить.
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01.07.2023 23:00 Відповісти
За всю Украину не знаю. Но в Донецкой области с ноября 21-го Приват перестал выдавать кредиты. Видно уже тогда к шашлыкам начали готовиться.
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01.07.2023 21:54 Відповісти
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02.07.2023 01:56 Відповісти
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02.07.2023 01:57 Відповісти
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02.07.2023 01:58 Відповісти
подписал хороший закон.
но всё равно зрада.
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02.07.2023 07:23 Відповісти
 
 