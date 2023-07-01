Зеленський підписав закони щодо обов’язкової реструктуризації кредитів для переселенців

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закони №9051 та №9052 щодо запровадження обов’язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною.

Про це стало відомо з карток законопроєктів на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

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Передбачено, що упродовж 6 місяців після завершення воєнного стану споживачі, кредити яких було реструктуризовано, мають погасити відсотки за кредитом.

Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.