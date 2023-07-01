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"Тримаємо ситуацію під контролем", - Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській АЕС. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі. 

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - написав Зеленський.

Крім цього, на засідання про посилення Північного спрямування та охорони АЕС доповіли голова МВС Ігор Клименко, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Також про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні доповіли голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, а також командувач "Волині" Миронюк. Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

У Ставці також брали участь президент "Енергоатому" Петро Котін та директор станції Павло Ковтонюк.

"Тримаємо ситуацію під контролем", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найближчому засіданні Ставки розглянуть розміщення "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов

Автор: 

АЕС (1155) Зеленський Володимир (24275) Ставка (139) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+19
Для чого витрачати кошти на виїзні засідання ставки.Що там робить зеленський,котрий не розбирається ні в роботі АЕС, ні у військовій справі?Всі доповідачі могли б донести сонцесяйному інформацію на засіданні Ставки в Києві,хоча це абсолютно нічого б не змінило.
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01.07.2023 21:19
+17
Бедоносец опять заехал не туда...
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01.07.2023 21:06
+12
ага, він тримає.... як цей дурік вже заїбав....
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01.07.2023 21:16
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Бедоносец опять заехал не туда...
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01.07.2023 21:06 Відповісти
У него ни работы , ни результатов ...... , одна суета , одна показуха ... ( при бешенной коррупции и т.д. )
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01.07.2023 21:44 Відповісти
Це залежить від того, що вважати результатом...
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01.07.2023 21:50 Відповісти
йому шашликів хоца а ви ставка війна .. вже не знає куди заїхати
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01.07.2023 21:08 Відповісти
JaWernulsaHerWam @JaWernulsa https://twitter.com/JaWernulsa/status/1675162097578131456 3 ч
Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает, - ряд СМИ, связанных с Ичкерией... Всетаки травонули его...российские силовики. С предателями своего народа так всегда было! Слышишь https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский !?
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01.07.2023 21:08 Відповісти
А може і співвітчизники... Нє кинджалом єдиним... Кинджал - це благородно, а отрута - надійно.
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01.07.2023 21:45 Відповісти
яд традиционно считается женским орудием убийства.....
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01.07.2023 22:16 Відповісти
может пассив московский в трусиках и травонул
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01.07.2023 22:20 Відповісти
главное, чтобы не останавливались! ))
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01.07.2023 22:26 Відповісти
Так зеленский свой народ и не предает только украинцев
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01.07.2023 22:57 Відповісти
Что то мне становится тревожно за РАЭС. После визита "бедоносца", всякое может быть. И вагеровцы там не далеко разворачиваются...
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01.07.2023 21:11 Відповісти
"Тримаємо ситуацію під контролем"

- Ой!
- Нэ бойся, дэвушька: я его кантралырую, двумя руками дэржу! (с)
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01.07.2023 21:12 Відповісти
ага, він тримає.... як цей дурік вже заїбав....
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01.07.2023 21:16 Відповісти
Для чого витрачати кошти на виїзні засідання ставки.Що там робить зеленський,котрий не розбирається ні в роботі АЕС, ні у військовій справі?Всі доповідачі могли б донести сонцесяйному інформацію на засіданні Ставки в Києві,хоча це абсолютно нічого б не змінило.
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01.07.2023 21:19 Відповісти
Мабуть особисто ******** слабкі місця в обороні місцевості щоб в подальшому здати рашистам ще й РАЕС. До Білорусії і до вагнера там рукою подати. Потрібно слідкувати за фоточками і відосиками тої поїздочки у соцмережах.
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01.07.2023 21:43 Відповісти
Воно ********?? Ви про це дуже гарної думки...воно просто @блом торгує..воно працює
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01.07.2023 21:47 Відповісти
Звичайно. А ще потрібно бути уважними за переміщенням формувань ЗСУ від станції (не фіксувати звісно), щоб бува не дав команду відвести, як це уже неодноразово було з ЧАЕС та ЗАЕС.
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01.07.2023 22:01 Відповісти
Тут головне не слідкувати за ним. А не виконувати його команди.
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01.07.2023 23:05 Відповісти
Вот , после такого -"контролирую" - у французов - Собор Парижской Богоматери сгорел
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01.07.2023 21:22 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Испания стала 21-й страной в составе НАТО, подписавшей с Украиной совместную декларацию о поддержке вступления Украины в Североатлантический союз. Всего в НАТО состоит 31 страна. Об подписании документа на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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01.07.2023 21:23 Відповісти
з чого радість то? НАТО й до того не проти було що ми туди вступим,але ПІСЛЯ ВІЙНИ,і ВИКОНАВШИ ВИМОГИ ВСТУПУ
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01.07.2023 23:43 Відповісти
Чого ж ти падлюка ЗАЕС не захищав?
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01.07.2023 21:33 Відповісти
А якого дідька він її мав захищати, якщо він її ж разом зі своєю командою зрадників і здав?
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01.07.2023 21:49 Відповісти
Тримач сраний.
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01.07.2023 21:34 Відповісти
мивина в налике? барабанами обеспечен?
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01.07.2023 21:39 Відповісти
Мене піаніна більш цікавить. Чи буде йому по чому грати прибором)
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01.07.2023 21:49 Відповісти
Чи буде взагалі той прибор.
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01.07.2023 21:53 Відповісти
Якщо цей шлємазл каже, що тримає під контролем, то це вже привід для занепокоєння.
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01.07.2023 21:50 Відповісти
Все що обіцяє ця істота , ніколи не збувається..
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01.07.2023 21:55 Відповісти
Контролює? Невже ''прильоти'' кацапські може контролювати?
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01.07.2023 21:58 Відповісти
хочу провести ставку там...
***********
кортежі, охорона, повара і т.д.
через тиждень в друге місце
знлву те ж саме
та й з остальними теж є супровід
всі вони знаходяться в Києві
де проводити ставку????
какая разніца????
ні, млять, треба показати двіж......
видно у всіх часу, завалісь
та й грошей на переїзди-перельоти вистачає
як би ж хоч одно з них шарило в тій енергетиці........
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01.07.2023 22:42 Відповісти
В світлі останніх подій ймовірність "чогось" на цьому напрямку зростає, хоча розуміння цього військовим керівництвом загалом втішає.
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01.07.2023 23:01 Відповісти
В зеленського лежить мій план деокупації криму після його введеня могла б закінчитись війна але офіс його не розглядае вже 4 місяці боїм не потрібно звільняти крим чи прискорюватизакінченя війни
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01.07.2023 23:32 Відповісти
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02.07.2023 01:48 Відповісти
Рам и Шиам 2.
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02.07.2023 07:23 Відповісти
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02.07.2023 01:49 Відповісти
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02.07.2023 01:50 Відповісти
В нього вже є своя ставка, була ще до 2019 року
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02.07.2023 01:52 Відповісти
вот жеж зрадульа зрадуленция.
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02.07.2023 07:24 Відповісти
 
 