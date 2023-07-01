"Тримаємо ситуацію під контролем", - Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській АЕС. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - написав Зеленський.

Крім цього, на засідання про посилення Північного спрямування та охорони АЕС доповіли голова МВС Ігор Клименко, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Також про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні доповіли голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, а також командувач "Волині" Миронюк. Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

У Ставці також брали участь президент "Енергоатому" Петро Котін та директор станції Павло Ковтонюк.

"Тримаємо ситуацію під контролем", - наголосив Зеленський.

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