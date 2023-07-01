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Кулеба - німецьким політикам напередодні саміту НАТО: Не повторюйте помилку Меркель

кулеба

Напередодні саміту НАТО Кулеба звернувся до Німеччини.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Німеччину не повторювати "помилку Меркель" та не блокувати Україні шлях до Північнотлантичного Альянсу. Коментар міністра прозвучав в інтерв’ю німецьким ЗМІ на тлі підготовки до майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі менше, ніж за два тижні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

На думку Кулеби, виступивши проти руху України до НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році, колишня канцлерка "відчинила двері вторгненню Росії до Грузії та окупації Криму".

"Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, не було б анексії Криму, війни на Донбасі та повномасштабного нападу на всю країну", — наголосив він.

Він додав, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час війни, однак заявив, що після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в Альянс, адже це може спричинити чергову хвилю агресії.

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому — це вступ України до НАТО", — впевнений Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба у розмові зі Столтенбергом: Час ясності щодо членства України в НАТО настав

Він пояснив, що вступ України до НАТО є шляхом до миру, адже в такому разі Росія не посміє знову напасти на Україну. За його словами, Україна розвантажить Німеччину та інші країни НАТО в обороні східного флангу.

"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", — заявив міністр закордонних справ.

Автор: 

Німеччина (7473) членство в НАТО (1738) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Тобі 2021 році казали рити окопи. Ти не помилився? Судячи з контрнаступу , окопи та міни таки допомагають.
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01.07.2023 22:45
+14
Яка бляха "помилка"?? Вона безпомилково працювала на рф як дизель в Заполяр'ї. Трактувати це як "помилку" - відбілювати злочинця.
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01.07.2023 23:00
+13
У фрау Штазі (Меркель) не було ніякої помилки, а був чіткий і зрозумілий шкурний розрахунок. Після запуску "потоків" вона мала отримати посаду в правлінні і стати найбагатшою пенсіонеркою світу. Німеччина, маючи доступ до кранів на своїй території змогла б стати газовим монополістом-баригою в Європі і повністю підкорити своїм інтересам (завоювати без єдиного пострілу) всі без винятку європейські країни. Але кацапи б їх через якийсь час загнали в стійло зменшенням поставок при збільшенні залежності... Але на щастя європейців, її "мілий дружок Вова" ******** і напав на Україну.
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01.07.2023 22:57
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Меркель винна...
(загинає одного пальця)
А далі хто?
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01.07.2023 22:36 Відповісти
усі, починаючи з Махно.
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01.07.2023 22:41 Відповісти
Махно був в НАТО. І помер в НАТО
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02.07.2023 07:18 Відповісти
какаяразніца, він українець
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02.07.2023 07:24 Відповісти
Ми ж (українці) не в НАТО
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02.07.2023 07:45 Відповісти
і шо?
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02.07.2023 07:45 Відповісти
ото!
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02.07.2023 07:55 Відповісти
не то
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02.07.2023 07:58 Відповісти
А то!
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02.07.2023 08:05 Відповісти
брехня
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02.07.2023 08:07 Відповісти
Зуб даю
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02.07.2023 08:09 Відповісти
якого нема
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02.07.2023 08:11 Відповісти
кого?
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02.07.2023 08:12 Відповісти
не кого, а чого
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02.07.2023 08:28 Відповісти
приємно зранку змістовно поговорити з розумною людиною! Вибачте, маю на пару годин відлучитися. Пізніше готовий продовжити
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02.07.2023 08:13 Відповісти
тю
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02.07.2023 08:29 Відповісти
тук-тук
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02.07.2023 12:50 Відповісти
да
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02.07.2023 12:55 Відповісти
Лікарня в неділю працює?
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02.07.2023 12:58 Відповісти
у нас стационар 24/7
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02.07.2023 14:51 Відповісти
Приймете?
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02.07.2023 17:35 Відповісти
https://www.tiktok.com/@psihiatrichka1/video/7251242532821077253?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7251249750208480774 go like those video and I will join you now
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02.07.2023 18:56 Відповісти
хто такий (така) Зарусь?
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02.07.2023 19:08 Відповісти
Київська Русь
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02.07.2023 19:17 Відповісти
звідки там цикорій?
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02.07.2023 19:20 Відповісти
З АТБ
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02.07.2023 19:20 Відповісти
А апельсини з Марокко?
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02.07.2023 19:33 Відповісти
А де це АТБ?
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02.07.2023 19:34 Відповісти
воєнная тайна
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02.07.2023 19:45 Відповісти
не треба тримати в лікані воєнні тайни! Атопутіннападьот!
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02.07.2023 20:03 Відповісти
у нас тайни всі здорові, ліканих нема
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02.07.2023 20:20 Відповісти
очепятка вийшла. Не прискіпуйтесь
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02.07.2023 20:22 Відповісти
алё, гараж!
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03.07.2023 09:27 Відповісти
у зе - мудачья виноваты все , и меркель , и европа, и нато, и китай, и инопланетеня, и нейтроны с атомами , только вот один янелох , шашлычно-шаурмичный четырежды уклонист переставший стрелять и разменировавший юг Украины и преведший войну в страну - ни в чем не виновен , и вообще , зе - ****** это дети будды и внуки христа , и страна живет при этих АбСОЛЮТНЫХ идиотах просто прекрасно ...................вовчик , как ты там говорил - я никому ни чего не должен ? тогда а какого *** тебе кто-то должен , и твоему шапито ? сиди на попе ровно и целуй жопу военным , которые проливают кровь , пока ты , гнида , сидишь в тепле , сладко жрешь ( на наворованные у тех же военных бабки ) , и спокойно спишь , детки твои за бугром на вилле в бассейне купаются , корешки твои тоже не хило прибарахлились и домики в испании прикупили за разварованную гуманитарку , .................и оказывается это норма , а вот запад проклятый ошибки совершает .
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01.07.2023 22:55 Відповісти
Це він раніше думав, що нічого і нікому не винен. А зараз він винен всім починаючи з громадян України і загинаючи пальці і на руках, і на ногах, але їх також буде не достатньо. Коротче- винен, як земля колгоспам у радянські часи.
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01.07.2023 23:15 Відповісти
А Далі- Шредер, *********, Шольц …
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02.07.2023 01:23 Відповісти
Всі європейські лідери які в 2008 не хотіли нас в НАТО
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02.07.2023 08:35 Відповісти
+1
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01.07.2023 22:37 Відповісти
яке нато з ворюгами? Тільки на жилетках та броніках вкрали мильярд.Може меркельша тупо забоялася шо ії обкрадуть.
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01.07.2023 22:38 Відповісти
Німеччина локоиотив Європи -- всі краіни дивляться на німців -- посил правильнии
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01.07.2023 22:39 Відповісти
Німеччина з гебняво- рашистською Меркель - був локомотивом інтересів куйла в цілому світі
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01.07.2023 23:41 Відповісти
Меркель вже не при ділах
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01.07.2023 23:47 Відповісти
Це Ви самі придумали,,чи можливо Шольц сказав,котрий був в часи меркель в її уряді касиром(міністром фінансів наче)???
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01.07.2023 23:56 Відповісти
Шольц вже перевзувся і топить за нас .
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01.07.2023 23:59 Відповісти
Вам варто звернути увагу,що він перевзувзя в у тапки меркель
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02.07.2023 00:01 Відповісти
Шольц, та інші це все команда Меркель, яку вона навмисно поставила до влади.

16 років Путин ферштейн продовжуються.

«Политиків» треба не слухами, які слова вони говорять. Усі вони завжди співають добре.

«Політиків « треба оцінювати по їх Делам.
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02.07.2023 02:24 Відповісти
А те шо зеленский доказував шо рюскіє ніколи не нападуть - то похібка чи злочин *********** зеленского.
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01.07.2023 22:44 Відповісти
Тобі 2021 році казали рити окопи. Ти не помилився? Судячи з контрнаступу , окопи та міни таки допомагають.
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01.07.2023 22:45 Відповісти
Ще один стєлочнік. Українське суспільство у 2008-му хотіло до НАТО?
Фрау Рібентроп, звісно, нафакапила, але жлдна євроінституція не сприйме рівень корупції який розвів Вовочка.
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01.07.2023 22:45 Відповісти
У 2008 році до НАТИ хотіло 20% населення.
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01.07.2023 22:50 Відповісти
стільки ж їх і осталося...
не ведіться на - "ой в мене хату кацапи зруйнували, тому що хлопці в наше село зайшли"....
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01.07.2023 22:55 Відповісти
В 21 році було 50%, а з початком великої війни стало ще більше. Можна погуглити.
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01.07.2023 23:14 Відповісти
можна, а сенс?
20% країни-виборців втекло від війни,
переважно жінкі і діти ну і батальон Монако.
стільки ж переміщено - за які вибори ми говоримо, навіть як якимось чудом кацапня перестане бити по Україні?
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01.07.2023 23:29 Відповісти
кулебі, напередодні саміту НАТО - не ставте ЗСУ ніякі зелені задачі до дати....
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01.07.2023 22:48 Відповісти
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01.07.2023 22:56 Відповісти
так він ще і режиссує тим тим чим грає? - паганіні помер другий раз
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01.07.2023 22:59 Відповісти
так....., а ще, мабуть, у носi колупається....
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01.07.2023 23:11 Відповісти
У фрау Штазі (Меркель) не було ніякої помилки, а був чіткий і зрозумілий шкурний розрахунок. Після запуску "потоків" вона мала отримати посаду в правлінні і стати найбагатшою пенсіонеркою світу. Німеччина, маючи доступ до кранів на своїй території змогла б стати газовим монополістом-баригою в Європі і повністю підкорити своїм інтересам (завоювати без єдиного пострілу) всі без винятку європейські країни. Але кацапи б їх через якийсь час загнали в стійло зменшенням поставок при збільшенні залежності... Але на щастя європейців, її "мілий дружок Вова" ******** і напав на Україну.
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01.07.2023 22:57 Відповісти
Яка бляха "помилка"?? Вона безпомилково працювала на рф як дизель в Заполяр'ї. Трактувати це як "помилку" - відбілювати злочинця.
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01.07.2023 23:00 Відповісти
Тому Бух-аресту уже 14 как полных лет---сколько можно муссолить? У нас косатая тогда больше беды по части НАТо сделала. Та и другие уже конфигурации сложились. Всё просрали второгодники и прохиндеи всех мастей у нас.
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01.07.2023 23:02 Відповісти
По всей вероятности на самите нас ждёт очередной холодный душ и разочарование как с Land lease больше года прошло, как санкциями из ада танкера нефтью как шли так и идут, враг как делал ракеты так и делает говорят даже увеличил их производствои где там обещание отключение SWIFT
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01.07.2023 23:28 Відповісти
«За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Меркель Ангелу - федерального канцлера Німеччини»

22 серпня 2021

Ну як так - то орденом нагороджують, то гімном поливають.
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01.07.2023 23:47 Відповісти
Не треба називати свідомий злочин і співпрацю Меркель із Кремлем, помилкою
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02.07.2023 00:40 Відповісти
"Він додав, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час війни"

Я вважаю це помилкою, так у нас війна ніколи не скінчиться
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02.07.2023 09:54 Відповісти
Немецкая комсомолка должна сидеть в тюрьме за развал бундесвера и за работу на мордор.
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02.07.2023 10:04 Відповісти
 
 