Кулеба - німецьким політикам напередодні саміту НАТО: Не повторюйте помилку Меркель
Напередодні саміту НАТО Кулеба звернувся до Німеччини.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Німеччину не повторювати "помилку Меркель" та не блокувати Україні шлях до Північнотлантичного Альянсу. Коментар міністра прозвучав в інтерв’ю німецьким ЗМІ на тлі підготовки до майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі менше, ніж за два тижні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
На думку Кулеби, виступивши проти руху України до НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році, колишня канцлерка "відчинила двері вторгненню Росії до Грузії та окупації Криму".
"Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, не було б анексії Криму, війни на Донбасі та повномасштабного нападу на всю країну", — наголосив він.
Він додав, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час війни, однак заявив, що після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в Альянс, адже це може спричинити чергову хвилю агресії.
"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому — це вступ України до НАТО", — впевнений Кулеба.
Він пояснив, що вступ України до НАТО є шляхом до миру, адже в такому разі Росія не посміє знову напасти на Україну. За його словами, Україна розвантажить Німеччину та інші країни НАТО в обороні східного флангу.
"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", — заявив міністр закордонних справ.
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А далі хто?
16 років Путин ферштейн продовжуються.
«Политиків» треба не слухами, які слова вони говорять. Усі вони завжди співають добре.
«Політиків « треба оцінювати по їх Делам.
Фрау Рібентроп, звісно, нафакапила, але жлдна євроінституція не сприйме рівень корупції який розвів Вовочка.
не ведіться на - "ой в мене хату кацапи зруйнували, тому що хлопці в наше село зайшли"....
20% країни-виборців втекло від війни,
переважно жінкі і діти ну і батальон Монако.
стільки ж переміщено - за які вибори ми говоримо, навіть як якимось чудом кацапня перестане бити по Україні?
22 серпня 2021
Ну як так - то орденом нагороджують, то гімном поливають.
Я вважаю це помилкою, так у нас війна ніколи не скінчиться