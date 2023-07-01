ОБСЄ підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України

Парламентська асамблея ОБСЄ, після довгих дебатів, вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам, та підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України. Також міжнародна організація засудила рашизм як державну ідеологію.

Про це повідомила Євгенія Кравчук, заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Нарешті, Резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму. Уперше документ міжнародної організації згадує рашизм як державну ідеологію агресора!", - прокоментувала вона.

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За її словами, на пленарній сесії ПА ОБСЄ схвалили резолюцію української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах збройної агресії РФ. Відповідно до положень документу організація закликає:

- скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів;

- не призначати російських парламентарів, які підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії;

- створити Спеціальний комітет на підтримку парламенту України для кращої координації консультацій між парламентарями з широкого кола питань, пов'язаних з повномасштабним вторгненням рф, а також для надання допомоги українському народу (це рішення до цього підтримав Постійний комітет асамблеї).

- документ підтверджує необхідність ухвалення поправок до Регламенту щодо тимчасового призупинення мандата парламентської делегації держави у разі порушення нею суверенітету і територіальної цілісності іншої держави.