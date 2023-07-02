УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини Війна
630 10

Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по позиціях ворога

зсу,авіація

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує зусилля на трьох напрямках, тривають важкі бої. За добу - 46 боєзіткнень, - Генштаб

Автор: 

авіація (4153) Генштаб ЗС (6754) знищення (7511) ЗСУ (7653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Сьогодні День ВМС ЗС України. Вітаю
показати весь коментар
02.07.2023 08:02
+1
Авіація та артилерія завдали 11. Ніхто нічого не крав,а просто знищив разом.
показати весь коментар
02.07.2023 08:03
+1
Районів, а це не 11 ударів. Якщо артилерія накрила досить обширну зону орків,то дяка їй.
показати весь коментар
02.07.2023 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зранку було 11.. хто вкрав 1 удар?
показати весь коментар
02.07.2023 07:59 Відповісти
Авіація та артилерія завдали 11. Ніхто нічого не крав,а просто знищив разом.
показати весь коментар
02.07.2023 08:03 Відповісти
один удар за добу з арти? Це щось нове...
показати весь коментар
02.07.2023 08:09 Відповісти
Районів, а це не 11 ударів. Якщо артилерія накрила досить обширну зону орків,то дяка їй.
показати весь коментар
02.07.2023 08:12 Відповісти
я о шостій взяв телефон та прочитав: Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника
показати весь коментар
02.07.2023 08:25 Відповісти
Це так подають інформацію, не думаючи,що удари і райони трохи різне. Удар може пройти поруч,а ось якщо район накрили, то точно позитив
показати весь коментар
02.07.2023 08:51 Відповісти
Хтось , можливо , вкрав із психлікарні
показати весь коментар
02.07.2023 08:44 Відповісти
Сьогодні День ВМС ЗС України. Вітаю
показати весь коментар
02.07.2023 08:02 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674828260360830987 кацапські маклауди
показати весь коментар
02.07.2023 08:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674816544168132611 а це кацапський десант біля Олешок.
Того, який відпочивав на понтоні, можно було вже другий раз не турбувать.
показати весь коментар
02.07.2023 08:22 Відповісти
 
 