Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, - Зеленський провів розмову із Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента України.

У повідомленні зазначається: "Глава держави привітав Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО ще на один рік. Президент висловив сподівання на продовження плідної співпраці.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України.

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

Як наголосив Володимир Зеленський, зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі.

Також обговорили ситуацію на фронті та останні події всередині Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову із Зеленським напередодні саміту НАТО