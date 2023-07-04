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Новини Україна-НАТО
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Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, - Зеленський провів розмову із Столтенбергом

столтенберг,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента України.

У повідомленні зазначається: "Глава держави привітав Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО ще на один рік. Президент висловив сподівання на продовження плідної співпраці.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України.

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

Як наголосив Володимир Зеленський, зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі.

Також обговорили ситуацію на фронті та останні події всередині Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову із Зеленським напередодні саміту НАТО

  

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) НАТО (6547) саміт (790) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
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Печера Дракона: ​​
НАС ПРОВОКУЮТЬ НА АГРЕСІЮ
Нас-порохоботів провокують на конфлікти. Нас постійно намагаються витягти на агресивні висловлювання (аби потім розтиражувати по всій країні) та на не менш агресивні дії. Не гребуть нічим. Нам погрожують розправами. Нас обіцяють вішати. Нас ********** і принижують.
Нічого дивного. Це називається політична боротьба без правил і меж. Влада поставила собі за мету розчавити «Європейську Солідарність» з дуже простої причини. Наразі ЄвроСолідарність - єдина опозиційна політична сила, яку владі не вдалося приборкати. ЄвроСолідарність - це мільйони прихильників. ЄвроСолідарність - це фронтовики та волонтери. ЄвроСолідарність - це ветеранська організація «Брати по зброї», яка зараз вся воює. ЄвроСолідарність це допомога цивільним, постраждалим вій війни. Це міжнародна підтримка. Це союзні медіа, в т ч три телеканали.
«ЄвроСолідарність» - це останній бастіон на шляху влади до встановлення лайт-авторитаризму, який обов'язково згодом перетвориться в авторитаризм-хард (як ц Росії). Власне, саме тому ЄвроСолідарність не бояться покусувати всілякі громадські активісти і антикорупціонери. Всі вони чудово розуміють - не має влада ресурсів аби роздавити ЄвроСолідарність. Розуміє це і сама влада. Тому наразі влада застосовує різномаїття засобів з єдиною метою - підірвати підтримку ЄвроСолідарності. Жахливий сон влади - коли за ЄвроСолідарність почнуть голосувати маси громадян не через любов до Порошенка, а тому що ЄвроСолідарність - опозиція. Опір зеленій владі.
Ні, я знаю солодкі байки з мономарафону, про неймовірний рейтинг Зеленського. Неймовірний рейтинг Зеленському малювали і тоді, коли Петра Порошенка перед вторгненням намагалися не пустити в Україну, і коли колона прихильників Порошенка пройшлася центром Києва від Печерського суду до Банкової. Я пам'ятаю в якій істериці билися тоді шанувальники ЗЕ.
Влада застосовує різні способи зробити нас непривабливими в очах громадян. Один з них - нас провокують на конфлікти. На гострі висловлювання. На прояви агресії. На погрози з нашого боку. І не тільки. Так от купуватися на все це нам категорично не можна. З багатьох причини.
Наприклад, навколо нас чимало організацій, які за певних обставин можуть стати для нас союзниками. Або хоча б нейтральними. Для цього з такими організаціями треба буде вести довгі переговори. Владі конче треба, аби такі переговори навіть не починалися. Аби ми з усіма були в перманентному конфлікті. Аби ЄвроСолідарність сприймалася як натовп неадекватів, які ворогують з усіма.
Просто зверніть увагу на які організації нас регулярно нацьковують різні ТГ-канали, що вдають з себе «нереально своїх». А ще згадайте про «ботоферми Порошенка» та про загадкові сервери в Києві, які ніяк не можуть знайти.
Не можна купуватися на провокації влади. Треба чітко пам'ятати, що ми робимо і для чого ми це робимо. Життя не завершується завтра. Війна закінчиться. Влада в повний зріст стикнеться з безробіттям, зменшенням західної допомоги, потребою відновлювати зруйновану інфраструктуру. І ще з громадянами, які в повний голос запитають, а хто винний в тому що сталися Буча, Охтирка, Маріуполь? З громадянами, які втратили майно, рідних, здоров'я. Подивимося де буде рейтинг цієї влади тоді.
Нас провокують на агресію - а ми не маємо права купуватися. Так, це дуже важко. Так, саме зараз всі втомлені, виснажені, озлоблені. Всі хочуть простих рішень. А простих рішень не буде. Просте рішення - піти з політики, ми собі цього дозволити не можемо, бо ідеться про Україну за яку ми боролися і воювали.
Тому, не купуйтеся на провокації влади. Якщо черговий вкид викликає у вас злість і бажання помсти, майте на увазі - владі треба як раз це. Новини штибу «порохоботи розправилися з опонентом», аби силами мономарафону така новина лунала з кожної праски. І ще. І ще.
Але ми їм такого не подаруємо. Образи - доля слабких. А ми сильні. Зрештою, ми ще не перемогли у війні. Ми не мусимо злитися одне на одного. Ми маємо на кого спрямувати свій гнів.
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04.07.2023 20:53 Відповісти
+6
Зеленим і ІПСА не треба. Що ні рух, то зашквар.
В нас корупція, крадіжки, зрада, кроти. .. то все ІПСО. А так все добре.
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04.07.2023 20:53 Відповісти
+5
У Вільнюсі тобі НАТИ не дадуть. Ти ************ патамушта.
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04.07.2023 21:03 Відповісти
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Значить точно. Літаків до кінця року не буде. Пану Столтенбергу велике українське ДЯКУЮ. За важку працю.
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04.07.2023 20:41 Відповісти
Самолеты обещают на начало 2024 года. Нужно понимать, что необходимо еще решать на практике логистику, техобслуживание при эксплуатации, тех самолетов. Этот большой комплекс подготовительных работ невозможно сделать за месяц-два, нужно время. Если бы гундосик , вместо асфальта, завопил о самолетах в 2020, сейчас бы мы их уже имели.
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04.07.2023 22:22 Відповісти
Если бы в 2020 вы завопили бы о самолетах, на вас покрутили бы пальцем у виска. Задним числом все такие умные, что прям ваапще..
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05.07.2023 09:07 Відповісти
Если бы кой -какие йолопы летом 19-го поехали бы на саммит НАТО , а не заглядывали б вместо этого в глаза х**лу... - в 20-м никто бы пальцем у виска не крутил бы... Окулист х**ев.
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05.07.2023 11:42 Відповісти
Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік

Хто же мусить "захищати" НАТО від України?
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04.07.2023 20:45 Відповісти
Печера Дракона: ​​
НАС ПРОВОКУЮТЬ НА АГРЕСІЮ
Нас-порохоботів провокують на конфлікти. Нас постійно намагаються витягти на агресивні висловлювання (аби потім розтиражувати по всій країні) та на не менш агресивні дії. Не гребуть нічим. Нам погрожують розправами. Нас обіцяють вішати. Нас ********** і принижують.
Нічого дивного. Це називається політична боротьба без правил і меж. Влада поставила собі за мету розчавити «Європейську Солідарність» з дуже простої причини. Наразі ЄвроСолідарність - єдина опозиційна політична сила, яку владі не вдалося приборкати. ЄвроСолідарність - це мільйони прихильників. ЄвроСолідарність - це фронтовики та волонтери. ЄвроСолідарність - це ветеранська організація «Брати по зброї», яка зараз вся воює. ЄвроСолідарність це допомога цивільним, постраждалим вій війни. Це міжнародна підтримка. Це союзні медіа, в т ч три телеканали.
«ЄвроСолідарність» - це останній бастіон на шляху влади до встановлення лайт-авторитаризму, який обов'язково згодом перетвориться в авторитаризм-хард (як ц Росії). Власне, саме тому ЄвроСолідарність не бояться покусувати всілякі громадські активісти і антикорупціонери. Всі вони чудово розуміють - не має влада ресурсів аби роздавити ЄвроСолідарність. Розуміє це і сама влада. Тому наразі влада застосовує різномаїття засобів з єдиною метою - підірвати підтримку ЄвроСолідарності. Жахливий сон влади - коли за ЄвроСолідарність почнуть голосувати маси громадян не через любов до Порошенка, а тому що ЄвроСолідарність - опозиція. Опір зеленій владі.
Ні, я знаю солодкі байки з мономарафону, про неймовірний рейтинг Зеленського. Неймовірний рейтинг Зеленському малювали і тоді, коли Петра Порошенка перед вторгненням намагалися не пустити в Україну, і коли колона прихильників Порошенка пройшлася центром Києва від Печерського суду до Банкової. Я пам'ятаю в якій істериці билися тоді шанувальники ЗЕ.
Влада застосовує різні способи зробити нас непривабливими в очах громадян. Один з них - нас провокують на конфлікти. На гострі висловлювання. На прояви агресії. На погрози з нашого боку. І не тільки. Так от купуватися на все це нам категорично не можна. З багатьох причини.
Наприклад, навколо нас чимало організацій, які за певних обставин можуть стати для нас союзниками. Або хоча б нейтральними. Для цього з такими організаціями треба буде вести довгі переговори. Владі конче треба, аби такі переговори навіть не починалися. Аби ми з усіма були в перманентному конфлікті. Аби ЄвроСолідарність сприймалася як натовп неадекватів, які ворогують з усіма.
Просто зверніть увагу на які організації нас регулярно нацьковують різні ТГ-канали, що вдають з себе «нереально своїх». А ще згадайте про «ботоферми Порошенка» та про загадкові сервери в Києві, які ніяк не можуть знайти.
Не можна купуватися на провокації влади. Треба чітко пам'ятати, що ми робимо і для чого ми це робимо. Життя не завершується завтра. Війна закінчиться. Влада в повний зріст стикнеться з безробіттям, зменшенням західної допомоги, потребою відновлювати зруйновану інфраструктуру. І ще з громадянами, які в повний голос запитають, а хто винний в тому що сталися Буча, Охтирка, Маріуполь? З громадянами, які втратили майно, рідних, здоров'я. Подивимося де буде рейтинг цієї влади тоді.
Нас провокують на агресію - а ми не маємо права купуватися. Так, це дуже важко. Так, саме зараз всі втомлені, виснажені, озлоблені. Всі хочуть простих рішень. А простих рішень не буде. Просте рішення - піти з політики, ми собі цього дозволити не можемо, бо ідеться про Україну за яку ми боролися і воювали.
Тому, не купуйтеся на провокації влади. Якщо черговий вкид викликає у вас злість і бажання помсти, майте на увазі - владі треба як раз це. Новини штибу «порохоботи розправилися з опонентом», аби силами мономарафону така новина лунала з кожної праски. І ще. І ще.
Але ми їм такого не подаруємо. Образи - доля слабких. А ми сильні. Зрештою, ми ще не перемогли у війні. Ми не мусимо злитися одне на одного. Ми маємо на кого спрямувати свій гнів.
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04.07.2023 20:53 Відповісти
Не переживайте, все будет нормуль. "Узгодили" - я понимаю, как вставили слегонца, чтобы вава не зарывался.
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04.07.2023 22:16 Відповісти
Їх всього 2%, а може і менше. Тому і агресивні.
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05.07.2023 08:16 Відповісти
Владислав, підкажіть, ви в якому місці наколупали ці цифри?
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05.07.2023 09:17 Відповісти
О так. Ми вам так на нас начхати, що ви настрочили цілий опус і продовжуєте брехати. Як неочікувано.
Це ми обіцяємо вас знищувати, вішати. Це ми допомагали складати портнову списки порохоботів і надали державну охорону ублюдку, який планував фільтраційні лагері на окупованих територіях. Це ж ми під воляння про єдність вимкнули телеканали і вашу раєвську, на псевдо "мосійчук" та забороняємо Зеленському звільнити з посади колаборантів- хабарників єрмака-татарова-резнікова. Відкрити провадження і засудити. Натомість саме ми призначаємо крадіїв і мінєтчиць послами і послицями.
А яку копупцію ми розвели в МО, поки Зеленський за всій рахунок намагається забезпечити військових і цивільних?

Ми вас вибішуємо, бо ви боїтесь правди, як чорти ладану.
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05.07.2023 09:15 Відповісти
Вас цікавить лише Соборна, Національна Українська держава? А нас що цікавить?
Ви отримуєте ненависть і зневагу? Знову таки, ви можете мені надати пост в якому порохоботи закликають знищувати та вішати українців, як це роблять "ображені"?
"не за це воюють націоналісти в АЗОВ, ДУК, Легіоні Свобода," як і "ЄС", "Брати по зброї" разом з безпартійними.
"ніхто не думав про національний спротив й національну, державницьку політику."
Якби до 2019 не було створено армію, то , нікому було б захищати Україну, з урахування того, що Зеленський три роки нищив обороноздатність і економіку.
Скрипін приклав всій чорний, матюкливий язик до того, щоб Зеленський зі слугами і хазяями стали єдиною владою в країні. Тому його "патріотичні" стогони, мені, дійсно, не цікаві.
А це автор "Печери дракона", допис якого вам так не до вподоби. Дмитро "Калинчук" Вовнянко. Він, звісно, не свободівець і не азовець, і не з ДУК. Він людина, яка захищає Батьківщину.
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05.07.2023 10:33 Відповісти
Я повернувся. Ви питаєте, що вас цікавить? Чесно кажучи я вже не знаю. Іноді мені здається, що ви судячи по дописам, готові програти війну аби тільки не виграти при чинній владі. Правда ніхто з вас певно не задумується що тоді нас всіх просто повбивають.
Стосовно погроз, мені тут один ''інтелектуал'' недавно пропонував яду випити, перед тим назвавши нецензурним словом жіночого роду. Інші, погрожують, що всі хто підтримує зелену владу будуть висіти на стовпах, забуваючи що це традиції москалів, звичайно ми, націоналісти теж кажемо що замість листя на деревах, мають висіти комуністи, але це більше в жарт, як спадок з минулого.
Тепер стосовно того, що націоналісти разом з ЄС брати по зброї, Дмитро Ярош навіть сказав, що доки триває війна вони з Зеленським брати по зброї. (пряма цитата). Але можливо вимушені але я ні, бо я не забув як у 2015 ваша влада намагалася протягнути в Конституцію капітулянські, мінські угоди, й тільки інцидент під верховною радою завадив цьому. Доречі! Тоді вам повезло що мене тоді заблокували зранку, бо потім після того, як я дізнався про те що Ігор Гуменюк досі в сізо, а потім коли прийшла звістка що він загинув. Ми б тоді говорили по іншому. Я тоді був на емоціях, це мене сильно тригернуло, бо я думав що він з побратимами воює, зеленський на початку вторгнення обіцяв амністію всім, хто готовий битися за Україну, Ігор хотів але його не відпустили. А посадила його ваша влада й багатьох інших націоналістів і добровольців, всім хто тоді говорив за мінськ, за Іловайськ і Дебальцеве, затикали роти, шили справи, особливо активних садили в сізо, серед них Ігор. Думаєте, націоналісти про це забули?!
Ваша політсила знищила всі, націоналістичні партії, бо дехто вирішив що він він великий патріот й найбільший націоналіст, олігарх націоналіст, сміх та й годі. Він одноосібно зайняв патріотичну нішу відкинукши всіх інших, брудна, цинічна, лицемірна політика. Цього я йому ніколи не пробачу! Де Ярош і Правий Сектор, де Нацкорпус Білецького, де ВО Свобода, УКРОП, я вже нічого не кажу за інші, менші політсили, такі як Братство Корчинсько, УНА-УНСО і т.д. Де це все? А я вже вам сказав, навіть показав на прикладі Ігоря Гуменюка, ще є Семен Семенченко, зараз він під цілодобовому домашньому арешті, за рекомендацією кервіника ГУР Буданова, за це я йому вдячний бо не хочеться щоб добровольця з батальйону ''Донбас'' сапіткала доля Ігоря.
Я вже навіть не буду згадувати, що зброя продавалася на право й на ліво. Богуслаєв, хіба не був при Порошенко, це ж наші двигуни, чи їх компоненти в кацапських вертольотах. І армію, формувалася не ним, а в боях доки хтось грався в АТО-ООС, на лінії фронту гартувалася ******* підрозділи, в тому числі й добровольці АЙДАР, АЗОВ, й об'єднання Добровольчої Української Армії, Доброольчого Українського Корпусу (ДУК-УДА), зараз до них доєднався Легіон Свободи та бригада Рубіж, яка складається восновному саме з свободівців і добровольців, які воюють з 2014.
Але все це, для більшості, звісно пусті слова, бо вони далі граються в політику, й найгірше те що вони спокійні бо знають що прикриті спинами військових, тих самих націоналістів, яких вони не слухали й не хотіли чути, для яких слова ''Україна понад усе'' не просто гасло, а сенс життя, тобто ''Воля або смерть.
Я там в одному з дописів, вам здається кинув посилання на відео Євгена Карася, там все сказано просто геніально, трохи емоційно, але посуті, там кожен знайде себе й якщо буде слухати уважно зрозуміє причини чому все так сталося.18+ А якщо би? https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
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08.07.2023 12:01 Відповісти
Показово. Гадаю вам ту зраду, яку ви 5 років розганяли з усіх прасок, нагадувати не потрібно?
Про те, що і я особисто писала перед виборами, що ваш вибір може знищити Україну?
Що потрібно зміцнювати армію, а не розводити, розміновувати, скорочувати, ліквідувати тим більше жерти шашлики, коли ворог на порозі?
Ви можете послатися, на когось з військовослужбовців "порохоботів", чиновників, які закликали нищити або вішати когось з громадян Україин на ствопах, незалежно від прихильності?
Хочу побачити ці посилання? Бо сварки в інтернеті, це ні про що. Тим більше, що провладних ботоферм, які погрожують опоненатм, як сміття.
Розділяй і володарюй.
Переслідування владою опозиції, навряд чи можна назвати єднанням. Та то таке.
По "мінським угодам", Як зазначають самі кацапи, французи і німці, Україна їх не збиралась виконувати. Їх вносили на розгляд у ВР? За них проголосували б? Вони вигравали час для країни.
Завдяки ідіотам, які голосували поПриколу, в 2019 була підписана "формула штайнмаєра", яка мала змусити запрацювати "мінські". То це не до нашої влади, а до вашої.
"Семенченко "злив" у Фейсбук план виходу з Дебальцевого - глава Генштабу"

10.03.2017
Ні. При Порошенко продаж двигунів, і не тільки, богуслаєвим була заблокована. Поновили її в 2019, після того, як ви проголосували за **********.
Що там з продажем зброї на ліво?
Порошенка чи Зеленського шманає Захід?

Війська гартувались на фронті? Без сумніву. А ще вони гартувались на військових навчаннях в європейських країнаї та НАТО.
Та й амуніцією, зброєю вони забезпечувались не лише трофейною.
Скільки було розробок по ракетній програмі, БПЛА та іншій техніці. Запустили виробництво снарядів.
Що ви з ними зробили, обравши презЕдента поПріколу?
Все шукаєте виправдання тому, що натрворили в 2019-му?
Ваше паталогічне небажання визнати власні помилки, ігнорування злочинів зеленої влади, привело Україну до повномаштабного вторгнення і підтримує внутрішню боротьби.
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08.07.2023 13:17 Відповісти
Щоб закрити питання остаточно, я завжди голосував за націоналістів і тільки за націоналістів. В тому числі в 2019 році, я підтримав Руслана Кошулинського, як єдиного кандидата від об'єднання націоналістичних сил. А в другому турі я не голосував, хоч дехто з націоналістів закликав підтримати порошенка і ЄС, як патріотичну силу, я не зміг себе переконати, не зміг заставити по причинам які я написав у попередньому пості, за Зеленського я не міг проголосувати бо він тоді представляв малороську позицію і я не бачив у його програмі державницької позиції, тому просто не пішов на вибори. Всі ваші притензії, мимо відповідь у відео посилання на яке я скинув судячи з відсутності якої небудь реакції ви його ще не бачили. Подивіться тоді зможемо говорити конкретно а не абстрактно.
Те що ви називаєте, ''переслідуванням опозиції'' це дорога з двобічним рухом і мене, ці політичні, рольові ігри не цікавлять, особливо зараз. До повномасштабного вторгнення, це виглядало просто по діточому, але ши якось терпілося, хоча нагадаю війна почалася у 2014 з захоплення Криму й ще тоді мав бути введений воєнний стан й оголошено національний спротив, бо почалася російсько-українська війна, а не гратися в АТО-ОСС, чи ви як хотіли відбивати території? Але зараз, під час гарячої фази це просто не припустимо й мені важко підібрати цензурні слова, щоб сказати що я думаю про ваш довбаний "стадіон"...
І мені байдже, що там говорили німці, французи, а тим більше кацапи, я вам хочу нагадати що Мінськ був практично списаний з 15 пунктів Порошенка: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan https://en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan
Й не обманюйте себе, Мінськ хотіли внести в Конституцію, все було договорене й узгоджена, коаліція, ми ж усі за цим спостерігали онлайн і якби тоді не вийшли націоналісти й добровольці, яким уже тоді активно затикали рота, коли йшли переговори й не було того інцеденту, у Києві уже могло б бути таке саме ордло, як і по всій Україні. Хоча ні до західних областей вони б не дійшли бо там їх усіх просто перестріли. Й хоча за 9 років так ніхто і не довів що це саме Ігор тоді кинув гранату, зате протримали весь час хлопця в сізо, тягаючи по судах, я б сказав що Ігор Гуменюк має бути наагороджений посмертно, як Захисник Конституції. Вічна Пам'ять і Слава Герою...
Я продовжу за хвилину, якщо до того часу мене не забанять.
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08.07.2023 14:11 Відповісти
Щоб закрити цю тему, мені набридло читати ваші припущення чи то маніпуляції. Бо всі ті закиди, які ви прописали вище не підтверджені жадним фактом.
Інформація про того ж богуслаєва, коли, скільки, з чийого дозволу він продавав кацапам, як це посприяло повномаштабному вторгненню є на сайті. Видно у вас немає бажання її сприймати.
Немає різниці, як називається воєнна операція, якщо немає чим воювати. Хоча можна було оголосити військовий стан і закидати кацапів м'ясом українців.
Мінські НЕ були ратифіковані Радою, тому це був звичайний папірець, яким, таки, зупинили кацапів, а відповідно, зупинили знищення голої, босої, беззбройної України.
Вас не цікавить закриття патріотичних каналів? Вас влаштовує зебілмарафон і зомбування нації, бо вам какаяРазніца?
А тотальна корупція плісняви, перш за все обкрадання військових МО і кацапський кротовник при владі вас турбує, неНаЧасі?
Зате, це турбує Захід, як і липові справи, проти опозиції.
І не портібно розповідати. що хотіли і не зробили. Є факти, а є ваші припущення, за якими ви ховаєтесь.
Як ховаєтесь і від відповідальності за вибори.
Бо в тому, що відбувається, винні і фанклуб Зеленського-Голобородька, і "протестні", які повірили брехні коломойського-авакова (Білецького з нацжонами) та раєвської- "мосійчук", і ті, більше 50% виборців, які не з'явились на голосування і сиділи у кущах, не бажаючи бачити критичність ситуації.
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08.07.2023 15:47 Відповісти
Можливо ви просто не хочете слухати іншу людину, або вам не подобається правда, тоді так і кажіть, я буду знати.
Як це не підтверджені жодним фактом, зміни до Конституції в які впихнули мінськ виносили на голосування? Хто виносив, конкретно, чія коаліція була в парламенті? Гранату кинули, інцидент був перед Верховною Радою, нацгвардійці загинули, Ігоря і його друга забрали в сізо? Тримали там до тепер, хто тримав, чому не було суду, а просто тягали по судах, нічого не довели але продовжували тримати. І тепер Ігор загинув. Захисник Конституції. Ви впевнені, що це він сам себе підіравав?! Я от не певен, звідки у нього граната в сізо, чи вибуховий пакет?
Бачите скільки фактів ви хотіли конкретно. Якщо ми будемо так продовжувати то далеко зайдемо.
Нема різниці як називається операція, хіба що для путіна і як же тоді слова зеленського. Ні різниця є і націоналісти завжди знали що це не контстрайк, не стрілялки в терористів а російсько-українська війна. По суті продовження національно визвольної боротьби тільки проти московської імперії щоб остаточно вирватися з її лап і повернутися в сім'ю європейських народів. А ви гралися в АТО-ООС. Слова завжди мають значення і велику силу, це цитата з Біблії. Правильна назва не дає можливість різночитання й не все так одначно. Інформаційна війна була програна в 2014, фактично ми склали зброю перед російськоб пропагандою й здалися без бою звідти й проросійсько налаштовані цілі регіони.
Військовий стан мав бути оголошений бо це прописано Закон, без будь-яких але. Цього не зробив ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський а після 24 лютого це вже було, бо правовий режим воєнного стану має бути оголошений як тільки є загроза атаки ворога, щоб армія встигла розгорнутися, вийти на кордон зайняти оборону, підготувати позиції для відбиття загрози, а не робити все на ходу з коліс. Крім того економіка і управління державою має стати на військові рейки, вводить цензура в змі, розпорядження видає військове командування, в разі вторгнення готується національний спротив, людям має бути видана зброя, все те що говорили націоналісти весь час до того. Не подобаються вам націоналісти, послухайте Романа Світана, він все те саме пояснює.
Тепер по мінську? Так він не був ратифікований, бо націоналісти, зокрема ВО Свобода не дали це зробити. Як ми бачимо зараз, Ігор заради цього поклав своє життя...
Знову не виходить коротко.
Так, давайте наступного разу виберіть якусь одну-дві теми, а не все одразу бо я вже задовбався писати. Тим більше такі очевидні речі і я все ще чекаю реакцію на відео Карася
От якщо би? Друга частина вашого допису якраз про це.
Але якщо хочете, я згодом розкажу яка в мене ппозиія на інформаційну політику, пусті суперечки й поширення зради. Це важливі питання, але теми самі пособі великі є багато що сказати
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08.07.2023 17:31 Відповісти
Що саме з мінських пропихнули в Конституцію?
Це ви про децентралізацію, з якої ліпили зрадоньку?
То вона була проголосована. Зради не відбулось.
Її намагались протягти, тільки папіжжЄ, як частину "формули штайнмаєра". І вибори, і ...

13 грудня 2019
Аваков підтвердив можливість патрулів із представниками ОРДЛО
Той Аваков, який заарештував Гуменюка.
Коаліційний міністр МВС, який весь час собачився з Порошенком і зробив (завдяки свинкам Білецького) Зеленського президентом.
2019-05-03
Коломойський: перемога Зеленського - це наша з Аваковим спільна перемога
«З Аваковим ми давно спілкуємося і вважаємо, що це спільна перемога. У нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболівали проти Петі», - сказав Коломойський в інтерв'ю Бігус.інфо.
Гуменюк загинув. Хто приніс гранату? З якою метою? Прориватись? Куди? Чи прибрали свідка, який знав, хто влаштовув шоу з вбивствами під ВР?
...
Військовий стан був оголошений, на місяць. Коли кацапи затримали наші катери .
Пам'ятаєте, що влаштувала ВР і людоньки, налаштовані Г+Г коломойського-медведчука під стогін Тимошенко- Мосійчук?
За нинішньої влади цензуру ввели. Марафон єднання. Тільки воюють вони не з прокацапами. А прокацапські журнашлюхи на марафоні воюють з опозицією. Всі хто говорить правду про провладних пацюків і крадіїв, вороги наріду, агенти кремля.
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08.07.2023 21:14 Відповісти
Слухайте не бісіть мене! За шо ВО Свобода і добровольці воходили тоди на мітинг під Верховну Раду?! За що загинули 4 нацгвардійця, чи це були менти, тут питання риторичне, за що загинув Ігор Гуменюк, не тоді а зараз після 9 років сізо. Він захищав Конституцію і був готовий покласти за це своє життя. Якщо це просто децентралізація, її потім уже без змін до Конституції проголосували тоді чого націоналістичні сили так піднялися ви ж знаєте, ми так просто не реагуємо тільки коли є загроза державності і українській нації. Це не в ігри грати політичні, те саме сталося з формулою штайнмаєра.
Про 2019 ви щось перескочили, хіба Народний Фронт не був в коаліції з бпп, до чого тут 2019 це вже потім вони розійшлися, коаліція розпалася і таке інше, я бачу ви дуже швидко все забули?
У мене ті самі питання і чомусь слідство за 9 років так нічого й не доказало, даже не знаю як так вийшло?
А воєнний стан або хоча б надзвичайний стан треба було вводити одразу після Майдану, тоді була б і підтримка народу і Турчинов хоч трохи військовий. Тоді ще не було політичних ігор і олігархи кудись повтікали усі крім одного. Взагалі націоналістам тоді треба було брати владу в свої руки, Дмитро Ярош був одним з Лідерів Майдану але це все уже лише а якщо би? Доречі ви так і не подивилися https://www.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM тоді б не задавали такі питання, бо багато що пригадається. Карась все чітко розклав.
І я не згоден з вами, цензури немає а я за виконання закону, тобто жорстку воєнну цензуру. А ваше камлання, як каже карась нікого не цікавить. Марафон просто показує новини, це у вас на трьох каналах якісь зради й всепропальщики. Я один раз зайшов випадково на прямий і після того в мене був невеличкий депресняк, хоча Еспресо я слухаю в інтернеті на ютубі й ніяких проблем не є, раду теж можна дивитися в записі не знаю, що там депутати ЄС так кипішують, може не знають як знайти то покажіть їм най уже заспокояться. Здається все. Але прошу одне-два питання і не масштабні, давайте по частинам. Я вже заманався писати.
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08.07.2023 22:11 Відповісти
Та й я не отримую задоволення від спілкування з вами. Як я розумі ваше камкання нікого не цікавить, тому ви і приліпилися до мене.
Для вас правда, це те, що вам до вподоби. А вам до вподоби, знайти виправдання тому, до чого ВИ довели країну.
До чого 2019? Поцікавтесь, коли "формула" була підписана і ким. Чи знаєте, тому й ігноруєте, як і з закидами про двигуни богуслаєва?
Що безцінне я маю побачити?
- Бубачка хароший в усьому винні пАпередніки. Вони знищили налагоджену через "Прозорро" систему забезпечення формою, їжею, почали годувати військових гнилляччям, змусили закрити ракетру програму, скоротити, відвести, розформувати військо, переслідувати військових, обкрадати країну, не їздити на саміти НАТО і забити на план дій, красти в промислових маштабах, узурпувати владу, покласти орган на Конституцію і віддати всю повноту влади кацапському кроту, завгоспу.
В якій статті Конституції прописана узурпація влади єрмаком?
Щось з вашою чуйкою сталося? Щось ви не вийшли під ОПу зЕзидента з протестами? Де був Семенченко (грішин), де Білецький з "жонами авакова" і свинчками?
26 липня 2022
"Якби ЗСУ мали ОТРК "Грім-2" з тисячею ракет, жодних бойових дій не було б" - речник Командування ПС ЗСУ
Вам похрін і на Захід, який вимагає повернення телеефірів опозиційним каналам.
Бачу, що вас влаштовує промивання мізків на зЕбілмарафоні. Це ж так сильно, рішуче. По-кацапські. Ви фанатієте, від журнашлюх коломойського-медведчука-мураєва-фірташа, тим більше, що завдяки узурпацї влади, це лайно забезпечується не з кишенні бені-медведчука, а з нашої кишені. Нам же нікуди гроші діти, чому не на прославлення Боневтіка та приближенних до нього військових, яких ви постійно цитуєте.
З ураїхуванням того, як ви старанно обходите і виправдовуєте плінсняву, чи не занадто ви зелений, як на "націоналіста"?
Бувайте.
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09.07.2023 12:48 Відповісти
Нє но ви зациклені чи шо? До чого тут я, я не казав що Зеленський хороший, чому ви постійно переводете розмову на мене? Ви знову забули, що було до того, я знаю про формулу Штайнмаєра, тоді так само вийшли націоналісти як і в 2015. Його провали це його, я яке до них відношення маю? Семенченко не вийшов бо його аваков закрив у сізо, Білецький з Нацкорпусом звісно був.
Так чому не виготовили тисячу ракет, ви мене не почули, я за виконання закону. Хочуть хай повертають канали для мене це нічого не змінить я можу дивитися Есперсо в інтернеті. Марафон я не дивлюся, ваші звинувачення безпідставні. Де я прославляв Зеленського я ж казав у мене до нього ті самі питання що й до Порошенка, про що ви говорите.
І ви досі не послухали те що я вам скинув.
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09.07.2023 14:34 Відповісти
І повертаючись ще до попердньої теми, бачете як виходить якщо у когось думка відмінна від вашої значить ви з тих, зелених чи не дай Боже взагалі кацапів. Хоча ви навіть не поцікавилися у людини, а самі її не знаєте. Повторюю і напевно доведеться і далі повторюватися бо не доходить: окрім фіолетового і зеленого є ще безліч інших кольорів в політичному спектрі, від ультра правих до ультра лівих, це як світловий спектр, як правило крайні точки ми не бачимо, або вдаємо, що не помічаємо.
Тепер пройдемося по відомо кому, хоча я не особо маю бажання пояснювати очевидні речі, послухайте ліпше Карася шо я скинув там все сказано.
Але про зброю не можу не сказати, я не спорю що з 2014 почало вкладатися більше в армію і впк, але явно не достатньо, ОТРК ми виготовтли для саудитів а не для себе і продали їх. Танки й бронемашини, знову ж таки виготовлялися на експорт, в пакистан здається чи тайвань, хоч куди але не для нас. Це було просто заробляння грошей, як і до того техніку продати, ракети віддати росії, як і ядерну зброю, решту розпиляти, літаки розібрати. Отак наша влада дбала про армію всі 30 років.
По приколу це не до мене, я ніколи не підтримую те що не відповідає державницьким, національним інтересам. Я не підтримую Зеленського, проте я погоджуюся з позицією націоналістів, він нам зараз вигідний. (Це слова різних людей, Карася, Маркуса, Білецького, Ярош взагалі сказав що поки війна вони з Президентом брати по зброї) як на мене просто треба скористатися можливістю, можливо на хвилі своєї популярності він занесе нас в НАТО було б добре, ми маємо повернутися в європейську сім'ю народів. А Білий дім, уже пообіцяв нам підтримку як Ізраїлю, це значить забезпечення ******** зброєю, доступ до передових технологій, обмін розвідданими, до 2022 ми про це могли тільки мріяти.
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08.07.2023 14:43 Відповісти
Зеленим і ІПСА не треба. Що ні рух, то зашквар.
В нас корупція, крадіжки, зрада, кроти. .. то все ІПСО. А так все добре.
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04.07.2023 20:53 Відповісти
Теперь он будет спрашивать, почему мы ещё не в НАТО не Байдена, а Столтенберга.
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04.07.2023 20:47 Відповісти
"немає такого злочину, на який не готова йти дєрмозелена шобла заради того, щоб Україну не прийняли в нато" (к. маркс) ))
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04.07.2023 20:51 Відповісти
У Вільнюсі тобі НАТИ не дадуть. Ти ************ патамушта.
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04.07.2023 21:03 Відповісти
Великий координатор.
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04.07.2023 21:07 Відповісти
Краще зараз, за тиждень до саміта вирішити - що можливо вважати правильним рішенням для України.

А то вийде, як з лендлізом - дякуємо, потім треба почекати півроку, потім він нам не потрібен, досить "халяви", потім якось зброї на "халяву" не хватає, но лендліз згадувати не будемо.

Тут або чітка заява, коли буде входження в НАТО, або на наступний день офіційно просити лендліз, якщо знову буде "двері відкриті", проте...

Якщо хватає мужності проситись в НАТО, куди не хочуть брати

То чому не хватає мужності просити лендліз, згідно діючого закону
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04.07.2023 23:59 Відповісти
Урааа, отже, Україну таки запросять в НАТО!
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05.07.2023 00:13 Відповісти
 
 