Боррель про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр
Високий представник із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" виявнила слабкість нинішнього режиму в Росії та показала, що РФ є найбільшою загрозою для світової безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На думку топ-дипломата ЄС, спроба заколоту в РФ показала, що агресивна війна проти України послабила режим Путіна набагато більше, ніж вважалось досі, а також показала в глибину розколу в російській армії і держапараті.
"Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії", – зазначив Боррель.
Навіть попри провальну спробу перевороту, вважає він, Путін зазнав серйозної втрати авторитету, що матиме реальні наслідки на майбутнє.
"Але тут з'являється ще один урок, винесений з російської агресивної війни, що триває: путінська Росія є найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки, а її ядерний арсенал робить її не менш, а більш небезпечною для всього цивілізованого світу", – підкреслив європосадовець.
Боррель також закликав спостерігати за подіями в Білорусі, куди нібито має вирушити частина "вагнерівців", та реакцією союзників Кремля у війні проти України, які також могли переглянути своє ставлення до Росії та Путіна – передусім це стосується Китаю.
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обидва монстри і криваві вбивці , які підлягають негайному знищенню !😡
Українці готові скинутись , тільки щоби цих скажених собак
фізично знищили 😠
Те ж саме й тут Коли "вагнерівці" почали нести колосальні втрати в Україні, Пригожина "пацаны правильные" стали питать за них Той, щоб не буть "крайнім" та "витягти хвіст з-під молотків", почав "переводить стрілки" на Шойгу з Герасимовим А це вже - "прямий наїзд" на путінське оточення Ті відчули, що їх хочуть "зробить крайніми" і "взяли в оборот" Путіна Щоб уникнуть "бунту генералів", в Кремлі було прийнято рішення про підпорядкування "Вагнера" МО РФ Пригожин відчув, що його усувають та позбавляють "кормушки", і підняв бунт Чи бв цей бунт реальним ? Сумніваюся Скоріш це була безплідна спроба збройного шантажу Кремля
Тобто тут програш у війні викликав класичний "жабогадюкінг"