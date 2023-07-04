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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Боррель про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр

пригожин

Високий представник із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" виявнила слабкість нинішнього режиму в Росії та показала, що РФ є найбільшою загрозою для світової безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На думку топ-дипломата ЄС, спроба заколоту в РФ показала, що агресивна війна проти України послабила режим Путіна набагато більше, ніж вважалось досі, а також показала в глибину розколу в російській армії і держапараті.

"Путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської Росії", – зазначив Боррель.

Навіть попри провальну спробу перевороту, вважає він, Путін зазнав серйозної втрати авторитету, що матиме реальні наслідки на майбутнє.

Також читайте: Боррель про бунт Пригожина: Слабкий Путін - це велика небезпека. Тепер ми маємо дивитися на Росію як на загрозу через внутрішню нестабільність

"Але тут з'являється ще один урок, винесений з російської агресивної війни, що триває: путінська Росія є найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки, а її ядерний арсенал робить її не менш, а більш небезпечною для всього цивілізованого світу", – підкреслив європосадовець.

Боррель також закликав спостерігати за подіями в Білорусі, куди нібито має вирушити частина "вагнерівців", та реакцією союзників Кремля у війні проти України, які також могли переглянути своє ставлення до Росії та Путіна – передусім це стосується Китаю.

Автор: 

путін володимир (24125) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522) Боррель Жозеп (1074)


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Я би сказав , що і ху@ ло і пригожин ,
обидва монстри і криваві вбивці , які підлягають негайному знищенню !😡
Українці готові скинутись , тільки щоби цих скажених собак
фізично знищили 😠
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05.07.2023 00:14 Відповісти
Там всі покусані дияволом,мало там нормальних.
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05.07.2023 00:21 Відповісти
вони з одного роду.а тому не кусаються не 3,14стякав би БУРУЛЬ
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05.07.2023 01:24 Відповісти
Ти не читав Конан-Дойля? Його оповідання "Барвиста стрічка"? По ньому фільм був знятий у СРСР Там "негативний герой" убивав претендентку на спадок, застосовуючи індійську гадюку Так от - по ходу дії гадюка отримала болючі удари палицею і втекла назад - до кімнати господаря А там вкусила його самого
Те ж саме й тут Коли "вагнерівці" почали нести колосальні втрати в Україні, Пригожина "пацаны правильные" стали питать за них Той, щоб не буть "крайнім" та "витягти хвіст з-під молотків", почав "переводить стрілки" на Шойгу з Герасимовим А це вже - "прямий наїзд" на путінське оточення Ті відчули, що їх хочуть "зробить крайніми" і "взяли в оборот" Путіна Щоб уникнуть "бунту генералів", в Кремлі було прийнято рішення про підпорядкування "Вагнера" МО РФ Пригожин відчув, що його усувають та позбавляють "кормушки", і підняв бунт Чи бв цей бунт реальним ? Сумніваюся Скоріш це була безплідна спроба збройного шантажу Кремля
Тобто тут програш у війні викликав класичний "жабогадюкінг"
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05.07.2023 04:32 Відповісти
 
 