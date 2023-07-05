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Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО

байден,шольц

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову Олафом Шольцом та обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на Білий дім.

Розмова відбулася 4 липня, коли у США відзначається День незалежності.

"Джо Байден та Олаф Шольц обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони поспілкувалися про низку питань, які лідери розглянуть на саміті, зокрема шляхи подальшого зміцнення Альянсу, і сподіваються продовжити ці розмови з членами Альянсу в Литві", - йдеться у повідомленні адміністрації президента США.

Крім цього, Шольц привітав президента США та американський народ з Днем незалежності.

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Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6547) Шольц Олаф (1142)


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От якби Україну прийняли пошвидше....
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05.07.2023 00:43 Відповісти
Шольц знае як показати повагу США Сам звонив.

Але як на мене чекати від Шольця чогось несподіваного, якогось доброго сюрьпризу для України, не доцільне.

Навпаки. Він « узгоджує» свою думку.
Мацае руками… перевіряє… як себе поводити…
Щоб не суперечить США, та не дуже засмутити Путлера.

Якби це був дзвінок у США від Великої Брітаніі тоді було б більше позітиву…
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05.07.2023 00:55 Відповісти
Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО і як врятувати НАТО від України
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05.07.2023 06:38 Відповісти
Коля, ну ты и мудилоооо…
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05.07.2023 07:12 Відповісти
Мудило типу і визначає себе тим, що переходить на особистості, ни ТИ, і т.п. "стилю" гопника інтернетного замість викладення своєї думки, якої, звичайно, не має.

Якщо б бот, який ховається під псевдо , справді слідкував за ситуацією Україна - НАТО, то помітив би, що умовний Захід&США горячково/лихорадочно на рос., шукають делікатний спосіб, щось на зразок дурилки Будапешт Меморандум, як "врятувати НАТО від України". І у умовного Заходу&США є ще Орбан в запасі.
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05.07.2023 09:35 Відповісти
 
 