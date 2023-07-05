Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову Олафом Шольцом та обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на Білий дім.

Розмова відбулася 4 липня, коли у США відзначається День незалежності.

"Джо Байден та Олаф Шольц обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони поспілкувалися про низку питань, які лідери розглянуть на саміті, зокрема шляхи подальшого зміцнення Альянсу, і сподіваються продовжити ці розмови з членами Альянсу в Литві", - йдеться у повідомленні адміністрації президента США.

Крім цього, Шольц привітав президента США та американський народ з Днем незалежності.

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