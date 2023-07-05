Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову Олафом Шольцом та обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на Білий дім.
Розмова відбулася 4 липня, коли у США відзначається День незалежності.
"Джо Байден та Олаф Шольц обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони поспілкувалися про низку питань, які лідери розглянуть на саміті, зокрема шляхи подальшого зміцнення Альянсу, і сподіваються продовжити ці розмови з членами Альянсу в Литві", - йдеться у повідомленні адміністрації президента США.
Крім цього, Шольц привітав президента США та американський народ з Днем незалежності.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але як на мене чекати від Шольця чогось несподіваного, якогось доброго сюрьпризу для України, не доцільне.
Навпаки. Він « узгоджує» свою думку.
Мацае руками… перевіряє… як себе поводити…
Щоб не суперечить США, та не дуже засмутити Путлера.
Якби це був дзвінок у США від Великої Брітаніі тоді було б більше позітиву…
Якщо б бот, який ховається під псевдо , справді слідкував за ситуацією Україна - НАТО, то помітив би, що умовний Захід&США горячково/лихорадочно на рос., шукають делікатний спосіб, щось на зразок дурилки Будапешт Меморандум, як "врятувати НАТО від України". І у умовного Заходу&США є ще Орбан в запасі.