Думаю, що історія ПВК "Вагнер" закрита, - Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ українських військ іде за планом, а історія "вагнерівців", після невдалої спроби заколоту в РФ, закрита.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це генерал-полковник заявивив у інтерв'ю ABC.
Зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" в Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ (на сході України) події в РФ не вплинули на ситуація на полі бою.
"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія Вагнера закрита", - сказав Сирський.
""Вагнер" - все. Тепер про це знають і на ABC", - так прокоментував інтерв'ю український генерал у своєму Telegram.
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"Благословив" окупантів вірменського походження особисто глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Езрас (Нерсисян). У виданні припускають, що основу новоствореного формування складуть "арцахські" (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.
За інформацією ISW, у цьому батальйоні поряд з громадянами Вірменії знаходяться етнічні вірмени з окупованої РФ Абхазії. А по всій Україні вже натикано хачівських церков,як гною і ми дружно граємося з ними в міжнаціональний мир....
Никогда не спрашивай женщину о её возрасте, мужчину о его зарплате, а украинского националиста о том сколько украинцев по крови воюет за Россию против Украины.
А історія зєєрмаковського вагнергейту НЕ закрита
Якщо цi закритi перейдуть к нам з Бiлорусii - вздернешся як мужик ?
25 тисяч головорізів -це не шутка,особливо для білорусів.Гляньте на морду пригожина - це відморозок з випуклими бульками.