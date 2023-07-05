УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13591 відвідувач онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
6 649 43

Думаю, що історія ПВК "Вагнер" закрита, - Сирський

сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ українських військ іде за планом, а історія "вагнерівців", після невдалої спроби заколоту в РФ, закрита.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна, про це генерал-полковник заявивив у інтерв'ю ABC.

Зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" в Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ (на сході України) події в РФ не вплинули на ситуація на полі бою.

"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія Вагнера закрита", - сказав Сирський.

""Вагнер" - все. Тепер про це знають і на ABC", - так прокоментував інтерв'ю український генерал у своєму Telegram.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про обстановку на Бахмутському напрямку: Там доволі гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу

Автор: 

ПВК Вагнер (1542) Сирський Олександр (646)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
30 червня на території Вірменського храмового комплексу Москви відбулися богослужіння і церемонія "благословення" бойовиків створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас вбивати українців.

"Благословив" окупантів вірменського походження особисто глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Езрас (Нерсисян). У виданні припускають, що основу новоствореного формування складуть "арцахські" (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.

За інформацією ISW, у цьому батальйоні поряд з громадянами Вірменії знаходяться етнічні вірмени з окупованої РФ Абхазії. А по всій Україні вже натикано хачівських церков,як гною і ми дружно граємося з ними в міжнаціональний мир....
показати весь коментар
05.07.2023 01:10 Відповісти
+9
Буданов их всех кусает что ли?
показати весь коментар
05.07.2023 01:09 Відповісти
+9
кащого інформаційно- пропогандистського прикриття для підготовки "вагнера " для повторного нападу на Україну на цей раз із Білорусії .як від Сирського.Буданова.Зеленського не придумаєш, але чому ж тоді "вагнер" не відправили з палатками на 8 м тисяч чоловік десь під Москву,чи НА Урал???а все тому.що в бульборусії добре відлагоджена система для постачання озброєння і для розміщення особового складу... система готовилася з 2014РОКУ...
показати весь коментар
05.07.2023 01:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданов их всех кусает что ли?
показати весь коментар
05.07.2023 01:09 Відповісти
те,ЯК вони підготувалися до 24.02. свідчить про те,що вони були покусаними ще в роддомах....
показати весь коментар
05.07.2023 02:00 Відповісти
Вагнер ще може захопити Білорусь
показати весь коментар
05.07.2023 05:55 Відповісти
Захопити захоплене - це нонсенс. Хіба що єврейські погроми вчинять.
показати весь коментар
05.07.2023 09:59 Відповісти
хто тільки цих мешканців картопляних полів не захоплював....але вони не падають духом! вигадали красиву легенду про республіку-партизанку!равда самі всю свою історію сидять в бульбє...
показати весь коментар
05.07.2023 16:31 Відповісти
То все повітряно-крапельним шляхом передається від щоденних відосів , для цього слина не потрібна .
показати весь коментар
05.07.2023 02:15 Відповісти
Гоп гоп гоп гоп , не кажи гоп гоп гоп гоп
показати весь коментар
05.07.2023 01:10 Відповісти
30 червня на території Вірменського храмового комплексу Москви відбулися богослужіння і церемонія "благословення" бойовиків створеного вірменського батальйону "АРБАТ", які вирушають на Донбас вбивати українців.

"Благословив" окупантів вірменського походження особисто глава Російської та Ново-Нахічеванської єпархії Вірменської Апостольської Церкви архієпископ Езрас (Нерсисян). У виданні припускають, що основу новоствореного формування складуть "арцахські" (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.

За інформацією ISW, у цьому батальйоні поряд з громадянами Вірменії знаходяться етнічні вірмени з окупованої РФ Абхазії. А по всій Україні вже натикано хачівських церков,як гною і ми дружно граємося з ними в міжнаціональний мир....
показати весь коментар
05.07.2023 01:10 Відповісти
Пи*дец. Это после того как их русские кинули в Карабахе. Еще и посмеивались.
показати весь коментар
05.07.2023 01:18 Відповісти
Если посмотреть на фамилии погибших на стороне России там каждый четвертый этнический украинец. Вот недавно погиб там какой-то глава Ахмата Кадырова и он имеет фамилию на -ко.
показати весь коментар
05.07.2023 06:03 Відповісти
Как бы прямо недавно на цензоре была новость про подростка, которого застрелили в Бердянске кажется. Который там кричал Слава Украине, а сам этнический армянин. Короче, украинские нацики такие же как русские нацики.
показати весь коментар
05.07.2023 06:02 Відповісти
тобто,тепер арам можна спокійно вбивати українців? арам типу Сімонян.Стєпанян.Багдасарян тощо,можна й далі пропогандовувати знищення української нації? адже загинув 1 вірменський хлопець?
показати весь коментар
05.07.2023 16:25 Відповісти
А украинцам можно убивать украинцев?
показати весь коментар
05.07.2023 17:10 Відповісти
Как там Московский патриархат поживает, дорогуша? Никакой оккупации Украины как Армении вот как человек ниже пишет нету, тем не менее желающих пресмыкаться перед Россией хватает по всей Украине.
показати весь коментар
05.07.2023 17:12 Відповісти
Допишу еще, так как мне сильно не нравиться твой пост.
Никогда не спрашивай женщину о её возрасте, мужчину о его зарплате, а украинского националиста о том сколько украинцев по крови воюет за Россию против Украины.
показати весь коментар
05.07.2023 06:05 Відповісти
Мені Ваш пост також не подобається. Хоча мені скоріше пофіг, але все ж таки нагадаю... Скільки вірменських чоловіків воюють за Вірменію якщо з 2,75 млн. населення в країні близько 1 мільйона (решта розбіглися) і на одного вірменського чоловіка в Вірменії приходиться 6 вірменських жінок. Кількість вірменських сиріт не підлягає обчисленню... Вірменії вже не існує як країни. Власне кажучи її і не існувало декілька століть до завоювання Кавказу українцями 2 Січі на користь кацапської імперії. Розгромивши Азербайджан кацапи зрозуміли що не здатні утримати завойоване. Тоді і зявився "проект Вірменія". Вірмени вже декілька століть були паріями. Втративши свою державу вони постійно були під окупацією та біженцями яких гнобили всі без винятку сусідні народи. Кацапи запропонували їм землю азербайджанських емірів безкоштовно з умовою повернення на їх історичні землі. Кацапам потрібні були християни-єдиновірці які ладні "прикривати" їх від мусульман і будуть вічно зобов'язані кацапам. На Кавказі досі всі сусідні народи зневажають вірмен саме за рабську службу кацапам і вигадану власну історію. Після фільму "Міміно" грузини стали трошки краще ставитись до вірмен, але після нападу на Грузію 2008 року і бомбування з військових баз ********** в Вірменії, грузини вірмен стали зневажати ще більше і зараз взагалі за людей не вважають. То ж до кого вірменам притулитися за умови чергової втрати державності? Зараз це саме так. В Єревані вже все належить кацапам і віджате за борги (зброя). Як завжди - до християн. Але ... одні вірмени чомусь обирають воювати за кацапів. Інші шукають притулку в Україні...
показати весь коментар
05.07.2023 06:56 Відповісти
Так человек выше возмущается чего они в Украине делают. Я бы сказал что он русский тролль, но вот посмотри сколько у него лайков.
показати весь коментар
05.07.2023 07:10 Відповісти
кацап (чи кацапка)-армянська церква благословила хачів з цього батальйону на знищення української держави і етносу...і тепер якась кацапська общєчєловєка вазмущєна моїм здивуванням щодо безпроблемного існування в Україні сотень хачівських капищ? да.....кацапи ви є кацапи!
показати весь коментар
05.07.2023 16:28 Відповісти
Тоесть, когда украинцы воюют за Россию, то тебя это не волнует? Дело не в общечеловеках, а в том что ты лицемерное дерьмо.
показати весь коментар
05.07.2023 17:09 Відповісти
хамиш,хачівська підстилка....ну тоді йдеш НХЙ....
показати весь коментар
05.07.2023 17:36 Відповісти
розкажи це пропагандонші симонян, яка заявляє, що вона вірменка по крові, а по поглядам руцкая. Там на Вірменії всі такі. Без винятку. "путін спасі!"
показати весь коментар
05.07.2023 09:53 Відповісти
Далеко не всі! Ну от що робити вірменам якщо ******** зброї нема, ******** армії також нема і звідси повна залежність від **********. Як тільки вякнуть щось проти ***** їм перестануть постачати озброєння в борг і азербайджанці разом з турками просто виріжуть залишки населення. А те що з Карабаху нікого з вірмен живим не випустять це 100%... І все це "щастя" вірмени мають лише тому що у них знаходиться найбільша військова база ********** в регіоні...
показати весь коментар
05.07.2023 10:10 Відповісти
За гроші, які їм обіцяли вони й Батьківщину продадуть, і матір. Та отримають вони ОБІЦЯЛКУ один Бог знає. Швидше половина з них будуть сосать кадирівцям ....
показати весь коментар
05.07.2023 09:55 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 01:19 Відповісти
"...історія ПВК "Вагнер" закрита"

А історія зєєрмаковського вагнергейту НЕ закрита
показати весь коментар
05.07.2023 01:21 Відповісти
кащого інформаційно- пропогандистського прикриття для підготовки "вагнера " для повторного нападу на Україну на цей раз із Білорусії .як від Сирського.Буданова.Зеленського не придумаєш, але чому ж тоді "вагнер" не відправили з палатками на 8 м тисяч чоловік десь під Москву,чи НА Урал???а все тому.що в бульборусії добре відлагоджена система для постачання озброєння і для розміщення особового складу... система готовилася з 2014РОКУ...
показати весь коментар
05.07.2023 01:22 Відповісти
Сирський, а шию свою поставиш на кон ?
Якщо цi закритi перейдуть к нам з Бiлорусii - вздернешся як мужик ?
показати весь коментар
05.07.2023 02:12 Відповісти
Ну,він все ж таки офіцер ) Тому-пістолет з одним набоєм.
показати весь коментар
05.07.2023 02:31 Відповісти
Був шанс після здачі ним Дебальцевого. І що? Тепер цей протеже Єрмака "живіє всєх живих"...
показати весь коментар
05.07.2023 03:06 Відповісти
та ну,який він мужик....
показати весь коментар
05.07.2023 17:37 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 02:16 Відповісти
Якщо суровікіна називають "гєнєрал Армагедон" то як називати Сирського? "Гєнерал Пустозвон"? Пропонуйте варіанти.
показати весь коментар
05.07.2023 02:20 Відповісти
Можна просто ХЕР "Хомячок Єрмака-Рєзнік(ов)а".
показати весь коментар
05.07.2023 03:11 Відповісти
Муженка називають Вітя Катафалк. Залугу,я б назвав Скромний Тормоз,ну а Сира....може,Полководчеський понос...
показати весь коментар
05.07.2023 17:39 Відповісти
Все, що крутиться біля Віслюка перетворюється на лайно.
показати весь коментар
05.07.2023 02:33 Відповісти
А на просторах ютубу зовсім інша інфа.Повар заяву зробив,що всі ще побачать нові перемоги вагнерівців на фронті.Не уточнив де,але явно ж не на кацапії.
показати весь коментар
05.07.2023 02:55 Відповісти
Брехен. Гнусише наглішен брехен!
показати весь коментар
05.07.2023 05:31 Відповісти
Багато Сирського в пресі, на відміну від Залужного ...
показати весь коментар
05.07.2023 06:30 Відповісти
Та й нагород від З'єрмака він отримує чомусь вдвічі більше за Залужного...
показати весь коментар
05.07.2023 07:12 Відповісти
Якби це було так,то газель з 2 тонами пригожинських грошей не віддали б ....
25 тисяч головорізів -це не шутка,особливо для білорусів.Гляньте на морду пригожина - це відморозок з випуклими бульками.
показати весь коментар
05.07.2023 07:18 Відповісти
"Вагнерівці" - одне з моїх побоювань. Ми маємо готуватися до найгірших та найімовірніших сценаріїв, - Залужний
показати весь коментар
05.07.2023 09:42 Відповісти
Малоймовірно. Пригожку приберуть. Звісно. Але бажаючих нагріти руки на злочинах на росії дуже багато. Заплатять за компанію пригожкЄ і продовжать набирати "солдат удачи".
показати весь коментар
05.07.2023 09:48 Відповісти
 
 