Думаю, що історія ПВК "Вагнер" закрита, - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ українських військ іде за планом, а історія "вагнерівців", після невдалої спроби заколоту в РФ, закрита.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це генерал-полковник заявивив у інтерв'ю ABC.

Зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" в Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ (на сході України) події в РФ не вплинули на ситуація на полі бою.

"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія Вагнера закрита", - сказав Сирський.

""Вагнер" - все. Тепер про це знають і на ABC", - так прокоментував інтерв'ю український генерал у своєму Telegram.

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