Болгарія підтримала вступ України до НАТО
Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації про підтримку вступу України до НАТО після завершення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BNT.
У декларації йдеться, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є негайний вихід Російської Федерації за міжнародно визнані кордони всіх суверенних держав.
"Це знак для України, що одного дня, коли, як ми сподіваємося, запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у своєму прагненні приєднатися до НАТО та разом гарантувати нашу безпеку", - сказав співавтор декларації Христо Іванов.
Окрім підтримки членства України в НАТО, у документі також міститься заклик до Болгарії продовжувати надавати військово-технічну допомогу та підтримується українська формула миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації про підтримку вступу України до НАТО після завершення війни.
Джерело:
Таргани в його голові ( і в його оточення ) , його тверде НІ спрощеній системі прийому України до альянсу , закриває нам вікно можливостей для скорішого припинення війни .
Західні політики , той же Байден , чудово спілкуються з Зе , ручкаються і цілуються , приймають його з почестями у своїх резиденціях ,, і це не викликає в них і в західного світу в цілому - відразу . Зєля на Заходу не токсичний , на жаль .
Бідні й нещасні американці , - їм доводиться ручкатись .. Якийсь Зеля змушує американців щось робити проти своєї волі , це ж треба . !!
Джон Сміт: ВАКС дозволив почати розслідування проти нардепа, який дискредитував Байдена. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що Деркач своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За це протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від спецслужб рф. САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Плівки Деркачу для дискредитації України передали з Офісу Президента.
Коло цих осіб, які входили в агентурну мережу ГРУ-Деркача, зобов'язані встановити спецслужби України. Але їх вже здав Дубінський: "в тій прес-конференції разом з Деркачем прийняти участь мені надійшла вказівка із Офіса Президента".(с) Але таємниці великої немає, якого саме додіка спецслужби РФ втягнули у зраду України.
На зустрічі з журналістами кривляв лицьовий нерв і наказував Венедіктовій відкрити справи за фактом "плівок" янелох Зеленський. Він же зараз сховав ту саму Венедіктову за дипломатичним імунітетом, щоб американці її не взяли за зад. Ось така агентурна мережа. З великою вірогідністю саме цим компроматом російські спецслужби смикали за ниточки Зеленського, змусивши перед вторгненням оголити для них ключові напрямки нашої оборони.
В українському суспільстві дуже поширена думка що мовляв - США переймаються кольором нашої влади , але - ви хоч де небудь бачили вимоги до Зе , американських конгресменів ( крім однієї лише - Спартц ) , влади США , їхніх політиків ( чи й політиків з ЄС ) - прибрати з влади - дєрьмака , татарова і всю іншу наволоч . ? Ну так , невеличкі натяки були , але на рівні - поговорили і зразу ж - забули .
США і ЄС могли б легко це зробити , поставивши Зе ультиматум ( і нікуди б він не дівся , зробив би аж бігом , те чого від нього вимагають ) , але ж цього не роблять . Навпаки - тісно спілкуються , і з дєрьмаком і з іншими .
Звісно , ви можете себе обманювати скільки вам хочеться ,, я теж - довго закривав на це очі , не хотів вірити що Захід , на жаль - такий близькозорий , але мені вже це все набридло .
Якби було достатньо , він би вже вигнав з ОПи - і дерьмака і татарова .
А найбільша проблема це те що Заходу начхати - яка влада в Україні . Вони вважають її легітимною , демократичною , обраною на визнаних всім світом - демократичних виборах , і тому співпрацюють з нею , і будуть співпрацювати і далі .
Західні політики вже багато разів заявляли щось на кшталт - українська влада , це справа виключно - українського народу , і ми приймемо його яким би він не був .