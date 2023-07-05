Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині, - ОВА

Вчора, 4 липня, о 13:59, 15:58, 16:55 та 19:10 ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Окрім цього, 4 липня, о 19:10 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Також вчора, 4 липня, о 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.