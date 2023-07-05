Червоний Хрест встановлює 10 мобільних укриттів на Херсонщині. ФОТО

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановлює мобільні укриття у Херсонському та Бериславському районах Херсонської області

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомило ТЧХУ у Фейсбуці.

"Український Червоний Хрест за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановлює 10 укриттів у Херсонському та Бериславському районах Херсонської області в населених пунктах, що розташовані уздовж Дніпра", - йдеться у дописі.

За словами генерального директора Національного комітету ТЧХУ Максима Доценка, наразі на Херсонщині через щоденні обстріли російських окупантів із важкої артилерії ситуація складна: "Зараз велика потреба у облаштуванні укриттів у громадських місцях, де часто перебувають люди. Укриття можуть врятувати життя, а це найважливіше".

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Залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль. Площа кожного укриття 10 м², в них одночасно можуть перебувати від 10 до 15 людей.

"Маємо всіма можливими засобами мінімізувати ризики для громадян, які залишаються в області, у тому числі й тих, хто працює над життєзабезпеченням території, забезпечує надання державних послуг та відновлення критичної інфраструктури. Завдяки потужній підтримці гуманітарних організацій ми можемо подбати про безпеку наших людей" - наголосила Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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