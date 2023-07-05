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Новини Війна
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Окупанти активно готуються до оборони Криму, - Генштаб

крим

Російські війська в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України", - сказав Громов.

Водночас він зауважив, що точних даних щодо масового виїзду родин російських військових з півострова наразі немає. Однак бригадний генерал підкреслив, що варто очікувати значного збільшення кількості осіб, які намагатимуться виїхати з Криму, у разі загрози знищення кримського мосту, наближення угруповань Збройних сил України до Перекопського та Чонгарського перешийків у зв’язку з початком підготовки до звільнення півострова від російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Деокупація Криму наближається", - ГУР МО про вибухи у Севастополі

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) Крим (14190) визволення (566)


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Топ коментарі
+9
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05.07.2023 11:46 Відповісти
+9
Хотіли і здали.
Я не бачу яким чином вони збираються перемагати і далі нещадно грабуючи армію.
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05.07.2023 12:59 Відповісти
+8
Набридло слухати маячню. Подивіться як наші по мінних полях проходять. Дужеее легко, правда ж ?
Не намагайтесь розповідати, що кацапи володіють левітацією.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
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05.07.2023 11:31 Відповісти
Дніпро впадає в Чорне море.
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05.07.2023 11:39 Відповісти
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05.07.2023 11:46 Відповісти
Мы бросили все что у нас было под Бахмут - мы его удержали? А тут пограничники должны были "с легкостью" остановить рашисткие войска. Они в начале вторжения летали где хотели, скорее всего пограничники даже первый танк не увидели бы, их просто авиацией похоронили бы на месте. А про взорванные мосты через речку в 10-20 метров, это отдельные перлы - там понтон появится еще пыль не осядет...
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05.07.2023 12:46 Відповісти
Набридло слухати маячню. Подивіться як наші по мінних полях проходять. Дужеее легко, правда ж ?
Не намагайтесь розповідати, що кацапи володіють левітацією.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
Ну видимо вас вообще не смущает что за минными полями стоят 300к рашистов, авиация, артиллерия. А на Чонгаре за ними стояли бы пограничники, в чистом поле. А скорее всего просто троль...
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05.07.2023 12:59 Відповісти
Так за это время пока рашка наведет понтонные мосты-можно было резервы ВСУ подтянуть. а Если-бы Зенленсукий не был ******* и ЧМОМ или не ПРЕДАТЕЛЕМ-то послушался-бы Американцев и приказал-бы накопать 2-3 линии окопов на Севере и Юге страны. И тогда Россияне захватили-бы Юг и Север не за 2-5 дней а за 2-5 месяцев и у мирного населения был-бы шанс эвакуироватся. Сколько можно отмазывть Зеоленского? На нем основная вина поражения ВСУ в первые дни войны-именно на НЕМ. Даже не на Каламойском-Хозяине Зеленского а именно на Зеленском-ведь его силой никто не заставлял занимать должность на которую он не способен в силу своей трусости и низких умственных способностей. Даже Гавнюковичь был на голову умнее Зеленско. Зеленский и Зеленые-это приговор Украине. Надеюсь хоть сейчас Зеленский ничего не решает и никому не мешает. А решает Залужный,ВСУ и США
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05.07.2023 19:06 Відповісти
Я "отмазываю" его объективно, а вы тупо злость сгоняете. Он первый президент кто открыто выступил против раши. С одной стороны не по своей воле, а с другой мог спокойно свалить или подписать какой нить Минск 5 с утратой всего что можно (что там пуйло хотел). То что он к власти вороватых дебилов привел никто не спорит, это ему "зачтется". Но по военной теме он вряд ли что мог сделать, все упирается в людей, которых мы набрали благодаря военному положению. Никто на его месте в здравом уме не объявил бы военное положение еще до вторжения пуйла и гнал бы народ в армию. Его сняли бы сразу же, причем те же кто тут орет на форуме больше всех. Не имея этих дополнительных 500000, плюс военная помощь запада - у нас не было щансов удержать на дальних подступах ничего, кроме Донбасса - там у нас уже группировка была (и то как показала практика потеряли мы там не мало).
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05.07.2023 20:42 Відповісти
Да лучше-бы он убежал и вместо него стал ДЕЕСПОСОБНЫЙ президент не хуже Порошенко. Именно Порошенко первый высказал по отношению к Рашке что от нее исходит постоянная угроза и нужно готовится к войне-но 76% украинцев оказались сцикунами,возненавидели Порошенко за ПРАВДУ и выбрали клоуна который рассказывал сказки что постоит перед Путиным на КОЛЕНЯХ и Путин закончит войну против Украины. Зеленский всячески снижал обороноспособность Украины и всячески преуменьшал угрозу со стороны Рашщки-это ведь факт. Зеленский за 2 дня до вторжения говорил что вторжения не будет! Зеленский нанес Украине в разы больше вреда чем любой другой Президент Украины-даже больше чем Януковощ
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06.07.2023 04:00 Відповісти
Выборочный склероз? Порошенко в первый же день войны капитуляцию подписал бы, тоже нашли дееспособного. Как только на Донбассе появились рашисты он сразу подписал Минские и потом пытался в верховную раду протащить что хотел пуйло - автономию для Донбасса, статус русского и прочее. Порошенко на выборах получил абсолютно то что заслужил, кто склерозом не страждает второй раз его не выберут точно...
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06.07.2023 14:00 Відповісти
Вы говорите ПОДПИСАЛ_БЫ капитуляцию как буд-то это исторический факт а не ваши домыслы. Если мог подписать капитуляцию-почему не подписал?)))) Насчет Минска-полностью правильное решение. ВСУ тогда не существовало РФ могла занять Донбасс за 2 недели ВЕСЬ да еще и с огромнфми потерями для ВСУ-вспомните Иловайск. Минск дал Украине время построить эшелонированные оборонные позиции по линии соприкосновения-линии обороны которые Рашка не может взять до сих пор! Минск дал Украине и Порошенко возможность модернизировать армию и сделать ее боеспособную и если-бы Порошенко оставался Президентом то осенью 21 года по настоятельным советам Американцев-выкопал-бы линии обороны на севере пол Киевом и на юге-на выходе из Крыма. И Рашка не захватила-бы Юг за 3 дня. Зеленский-это человек-никто,марионетка которую Каламойский поставил Зиц-председателем акционерного общества"Украина" а 76% лохов(Уставших от войны))-согласились
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06.07.2023 22:21 Відповісти
Это мое предположение в связи с его действиями в аналогичной ситуации, а домыслы это все что вы понаписывали. Весь бред что вы дальше написали можно с тем же успехом применить к текущей ситуации - "надо было подписать капитуляцию, потому что иначе рашисты займут всю Украину за две недели". А про линии обороны - где хотели, там пробивали, Соледар, Бахмут и до них. Все, завязывайте этот бред строчить, мне нет ни малейшего желания с вами общаться, это ни к чему не приведет, в конце концов это не форум...
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06.07.2023 23:50 Відповісти
А на рахунок всьо бросілі- повна правда. Зелені кидали і армію і державу щойно дістались влади. Саме вони готували нас до здачі. Перекривали фінансування армії і ВПК
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05.07.2023 12:54 Відповісти
Плоскоземельщики, понятно... Зеленые это просто вороватый сброд, но хотели бы сдать, давно бы сдали, зачем эти высеры и призывы во время войны...
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05.07.2023 12:57 Відповісти
Хотіли і здали.
Я не бачу яким чином вони збираються перемагати і далі нещадно грабуючи армію.
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05.07.2023 12:59 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Для чого тоді вони впустили їх в Україну?-Вбивати українців?-----------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--
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05.07.2023 17:31 Відповісти
ой, да кто в это верит, проходили
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05.07.2023 12:21 Відповісти
Як тільки буде звільнено узбережжя, пі*да мосту рано чи піздно настане, в азовське море жодне корито не сунеться, вони на тому острові ті пірамідкі самі поприбирають и траншеї зариють.
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05.07.2023 13:05 Відповісти
---- Навіщо його брати? Резніков із сруликами встановлять на межі автомати " ГАЗ--ВОДА " і буде - грандіозний гешефт... ( 16 грн.за гранчакН О)
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05.07.2023 14:06 Відповісти
Московський улус як один з золотоординських сараїв, безперервно провоював ВСЮ свою історію, і продовжує далі вести свої загарбницькі криваві війни майже проти всіх країн в світі, гени в них розумієте кацапські -ординські. Так Московський улус який був замаскований в 18 ст. під нібито Росію - орду брав участь в більш, ніж в СТА МАСШТАБНИХ КРИВАВИХ ВІЙНАХ, і безліч дрібних. Але ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ВІЙНИ! у них личакових виродків були визвольні. У всіх інших в тому числі і тимчасово окупованих в УКРАЇНІ: КУБАНЬ, СТАРОДУБЩИНА,....КРИМ, ДОНБАС...... москалі кацапи були кривавими завойовниками, окупантом - агресором.
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05.07.2023 14:58 Відповісти
Чим більше нам нагадують,показують,про укріплення московитих фашистів--тим більше питаньі претензій до нашої влади---А ЩО РОБИЛА УКРАЇНА (влада) ТРИ РОКИ,до широкомаштабного вторгнення по укріплення своїх кордонів і нарощуванні військових програм. ?! Що робили для зближення з ЄС І НАТО?
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05.07.2023 17:23 Відповісти
Чому у вас питання до влади за три роки? Там,в принципі ніяких серйозних укріпрайонів не будувалося і з 2014.
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05.07.2023 18:55 Відповісти
Отак мали готувати Південь перед вторгненням,а не навпаки.
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05.07.2023 18:50 Відповісти
 
 