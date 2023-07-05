Окупанти активно готуються до оборони Криму, - Генштаб
Російські війська в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів в інтерв’ю Укрінформу.
"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України", - сказав Громов.
Водночас він зауважив, що точних даних щодо масового виїзду родин російських військових з півострова наразі немає. Однак бригадний генерал підкреслив, що варто очікувати значного збільшення кількості осіб, які намагатимуться виїхати з Криму, у разі загрози знищення кримського мосту, наближення угруповань Збройних сил України до Перекопського та Чонгарського перешийків у зв’язку з початком підготовки до звільнення півострова від російських загарбників.
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Не намагайтесь розповідати, що кацапи володіють левітацією.
Я не бачу яким чином вони збираються перемагати і далі нещадно грабуючи армію.
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