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Новини
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Будь-які консультації щодо Саакашвілі виключені, - голова керівної партії Грузії Кобахідзе

кобахідзе,зурабішвілі

Голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації щодо колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язнені та скаржиться на критичний стан здоров’я, виключені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на грузинський "Перший канал".

Кобахідзе прокоментував рішення України, згідно з яким, посол Грузії повинен повернутися в Тбілісі і пройти консультації з грузинською владою щодо можливості передачі Саакашвілі Києву.

За його словами, посол Грузії в Україні – це людина, яка з першого дня війни залишалася в Києві, на відміну від багатьох інших, зокрема послів стратегічних партнерів України.

"Наш посол у щоденному режимі, незважаючи на те, що російські танки стояли біля Києва, залишався в українській столиці і дбав багато про що, його роль у плані гуманітарної, політичної підтримки була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Утім, ми не будемо це коментувати. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", – заявив Кобахідзе.

Читайте також: Голова керівної партії Грузії Кобахідзе образився на Зеленського через його увагу до Саакашвілі

Нагадаємо, Україна попросила посла Грузії виїхати до Тбілісі для консультацій з урядом щодо ситуації з Саакашвілі. 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кобахідзе Іраклі (27)


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Топ коментарі
+18
Іраклій, мовчки смокчи прутня у кремлівської молі. Увесь світ уже зрозумів, що уряд Грузиї - підстилки рашистів.
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05.07.2023 12:00 Відповісти
+13
Офігенна "дружба", ютити москалів, поставляти їм підсанкційне і відкривати прямі рейси, а тепер ще й з хабом у інші країни...
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05.07.2023 12:00 Відповісти
+13
"Наш посол у щоденному режимі, незважаючи на те, що російські танки стояли біля Києва...".
Ще би. Знав що не будуть чіпати.
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05.07.2023 12:02 Відповісти
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Офігенна "дружба", ютити москалів, поставляти їм підсанкційне і відкривати прямі рейси, а тепер ще й з хабом у інші країни...
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05.07.2023 12:00 Відповісти
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05.07.2023 12:00 Відповісти
Іраклій, мовчки смокчи прутня у кремлівської молі. Увесь світ уже зрозумів, що уряд Грузиї - підстилки рашистів.
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05.07.2023 12:00 Відповісти
"Наш посол у щоденному режимі, незважаючи на те, що російські танки стояли біля Києва...".
Ще би. Знав що не будуть чіпати.
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05.07.2023 12:02 Відповісти
За яку з трьох команд цього матчу вболівати?
А, правильно - за ніяку.
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05.07.2023 12:06 Відповісти
Какую ти Гога знєшь рускій басня ? " Мартишка і очко " , уважаємій учітєль . І о чьом там говорітся , Гога ? Там говорітся , что мартішка , очком , туда - сюда , туда - сюда , уважаємий учітель . Спасібо , Гога !
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05.07.2023 12:08 Відповісти
Не зрозуміло чого саака весь час жаліється на несправедливість, а позовів в суди не подає?
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05.07.2023 12:13 Відповісти
Так...є ще й купа міжнародних організацій і особа він далеко не рядова...
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05.07.2023 12:38 Відповісти
Чому Саакашвілі хочуть лікувати за кордоном, коли інвалідам війни не має достатнього медичного і фінансового забезпечення. Досить про порушника кордонів. Він не політичний в'язень, а сам себе режисер
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05.07.2023 12:14 Відповісти
Як "майстерно" певів на особу посла, замість реакції по суті.
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05.07.2023 12:18 Відповісти
подібна гидка реклама підриває авторитет ЦЕНЗОР НЕТ
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05.07.2023 12:19 Відповісти
Целовались бы еще--- но болит влагали-ще!
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05.07.2023 15:12 Відповісти
Посол- коригувальник ! 100%.
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05.07.2023 12:20 Відповісти
"Режим односторонньої дружби"-це коли впускаєш літаки московитян до своєї країни,незважаючи що вони захопили твою територію..Оце так "грузинская мечта",ж..пу пут..лєра лизати?!
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Це називається МЕНТАЛІТЕТ !
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05.07.2023 12:26 Відповісти
Тобто підтвердив те, що їхня тюрма - це курорт
або просто умив руки на санкціоноване вбивство засудженого іншої країни...

P.S. Односторонній- Той, який здійснюється тільки однією стороною або особою без погодження, домовленості з іншою (іншими).
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05.07.2023 12:29 Відповісти
Грузини фактично віддали свого Лідера катам на тортури. А він їхав в Грузію звільняти її від російського ярма. Не за грошима. Погано грузини знають сера Уінстона Черчеля. "Якщо люди замість війни обирають ганьбу, то вони отримують і ганьбу і війну", - казав прем"єр Британії
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05.07.2023 12:42 Відповісти
Голова керівної партії Грузії "Грузинська гнида"
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05.07.2023 12:49 Відповісти
перестаньте завозити грузинські товари в УКРАЇНУ ХАЙ П'ЮТЬ СВОЄ БОРЖОМІ І АЛКАШКУ САМІ
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05.07.2023 13:12 Відповісти
Сталин был "Коба" и этот фрукт - Кобахидзе....
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05.07.2023 14:26 Відповісти
а зачем Саакашвили лишили гражданства Украины. была в этом необходимость?
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05.07.2023 14:30 Відповісти
Кобахідзе паскуда
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05.07.2023 14:31 Відповісти
З такими друзями і вороги не потрібні...
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05.07.2023 14:40 Відповісти
 
 