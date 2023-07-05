Будь-які консультації щодо Саакашвілі виключені, - голова керівної партії Грузії Кобахідзе
Голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації щодо колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув’язнені та скаржиться на критичний стан здоров’я, виключені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на грузинський "Перший канал".
Кобахідзе прокоментував рішення України, згідно з яким, посол Грузії повинен повернутися в Тбілісі і пройти консультації з грузинською владою щодо можливості передачі Саакашвілі Києву.
За його словами, посол Грузії в Україні – це людина, яка з першого дня війни залишалася в Києві, на відміну від багатьох інших, зокрема послів стратегічних партнерів України.
"Наш посол у щоденному режимі, незважаючи на те, що російські танки стояли біля Києва, залишався в українській столиці і дбав багато про що, його роль у плані гуманітарної, політичної підтримки була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим. Утім, ми не будемо це коментувати. Ми вважаємо за краще залишатися в режимі односторонньої дружби з українською владою", – заявив Кобахідзе.
Нагадаємо, Україна попросила посла Грузії виїхати до Тбілісі для консультацій з урядом щодо ситуації з Саакашвілі.
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Ще би. Знав що не будуть чіпати.
А, правильно - за ніяку.
або просто умив руки на санкціоноване вбивство засудженого іншої країни...
P.S. Односторонній- Той, який здійснюється тільки однією стороною або особою без погодження, домовленості з іншою (іншими).