У Севастополі скасували масові заходи "з міркувань безпеки", - росЗМІ

Росіяни скасували масові заходи до "Морського тижня Росії" в тимчасово окупованому Севастополі "з міркувань безпеки".

Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"У 2023 році заходи "Морського тижня Росії" в Севастополі, що включають двадцятий "Міжнародний морський бізнес-форум" і четвертий "Севастопольський військово-морський салон", проводити не плануємо з міркувань безпеки", - сказав керівник "Міжнародного морського бізнес-форуму" Олексій Малько.

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