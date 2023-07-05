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У Севастополі скасували масові заходи "з міркувань безпеки", - росЗМІ

севастополь,бухта

Росіяни скасували масові заходи до "Морського тижня Росії" в тимчасово окупованому Севастополі "з міркувань безпеки".

Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"У 2023 році заходи "Морського тижня Росії" в Севастополі, що включають двадцятий "Міжнародний морський бізнес-форум" і четвертий "Севастопольський військово-морський салон", проводити не плануємо з міркувань безпеки", - сказав керівник "Міжнародного морського бізнес-форуму" Олексій Малько.

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Автор: 

Крим (14190) Російська громада Криму (5) Севастополь (558)


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Сцитє, немає вже "нєпоколєбімой вєри" в "могущєство россіі". Добре, продовжуйте в тому ж дусі.
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05.07.2023 12:19 Відповісти
А шо сі стало?
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05.07.2023 12:33 Відповісти
А как же фтарая армiя в мiрє?
А как же спєцОБСIРАЦIЯ?


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05.07.2023 12:56 Відповісти
 
 