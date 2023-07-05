Закупівлі "мавіків" заважає "кривожопість" міністра оборони Резнікова, а не США, - Каленюк

Американські високопосадовці жодного разу не висловилися проти закупівлі Міністерством оборони дронів китайського виробництва.

Про це пише у фейсбуці виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розкритикувала слова заступника міністра оборони Віталія Дейнеги, який раніше заявив, що "ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не зіпсувати відносин зі Штатами".

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Каленюк стверджує, що мала сотні зустрічей із конгресменами, 7 візитів до США за рік та багато розмов про зброю для України із американськими військовими, можновладцями, профільними аналітичними центрами. І жоден з них жодного разу не сказав, що придбання китайських цивільних дронів могло б завадити військовому співробітництву між Україною та США.

"Це безглузде тупе виправдання кривожопості міністра Олексія Резнікова, тепер взяв на прапор його заступник Віталій Дейнега", - вважає Каленюк.

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Натомість, на думку активістки, співробітництву можуть завадити корупція на тендерах в Міноборони, дерибан та безлад в "Укроборонпромі" та агентура росіян в органах оборони.

"Хай і далі життєво важливі дрони купують собі самі військові та волонтери. Бо раптом, американці образяться, що ми купуємо китайське як держава. А самим очільникам МОУ не смішно від таких аргументів?", - запитує Каленюк.