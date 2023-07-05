Закупівлі "мавіків" заважає "кривожопість" міністра оборони Резнікова, а не США, - Каленюк
Американські високопосадовці жодного разу не висловилися проти закупівлі Міністерством оборони дронів китайського виробництва.
Про це пише у фейсбуці виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона розкритикувала слова заступника міністра оборони Віталія Дейнеги, який раніше заявив, що "ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не зіпсувати відносин зі Штатами".
Каленюк стверджує, що мала сотні зустрічей із конгресменами, 7 візитів до США за рік та багато розмов про зброю для України із американськими військовими, можновладцями, профільними аналітичними центрами. І жоден з них жодного разу не сказав, що придбання китайських цивільних дронів могло б завадити військовому співробітництву між Україною та США.
"Це безглузде тупе виправдання кривожопості міністра Олексія Резнікова, тепер взяв на прапор його заступник Віталій Дейнега", - вважає Каленюк.
Натомість, на думку активістки, співробітництву можуть завадити корупція на тендерах в Міноборони, дерибан та безлад в "Укроборонпромі" та агентура росіян в органах оборони.
"Хай і далі життєво важливі дрони купують собі самі військові та волонтери. Бо раптом, американці образяться, що ми купуємо китайське як держава. А самим очільникам МОУ не смішно від таких аргументів?", - запитує Каленюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой да за.упилась в кріслі президента якась шкуринка.
--------------------------------------------------------------------------
Коаліція у Львівській облраді складатиметься:
Слуги, Самонеміч, Шепіт, Матьківщина та Майбахи - у повному складі. Свобода на співпрацю не пішла, бо, як відомо, свобода коштує дорого. Решту доберуть з в тому числі депутатів ЄС - для яких політичне виживання все, а партія ніщо.
Про ЄС, як силу, здатну впливати на якусь процеси в області, можна забути. Жодного різкого виступу на сесії. Вони, на відміну від УГП, навіть не здатні завести нових депутатів у раду.
Запам'ятайте на наступні вибори - такі депутати, як Буба, Білас, Баран (всі ЄС і це лише на букву Б) опиняться у партії, яка здатна їм запропонувати безперешкодне проходження у раду і це не буде Європейська Солідарність.
https://www.kulemet.com/yevropejska-solidarnist-vtratyla-vplyvy-na-politychni-proczesy-u-lvivskij-oblradi/ "Європейська Солідарність" втратила впливи на політичні процеси у Львівській облраді
И назвать "ГераньUA" рашистам цветочки отправлять
Також виникають питання про те що гроші на барижні яйця є, а на мавіки нема. Коротше мавіки для них зло...
И никаких огромных партий китайцы Украине не продадут никогда, успокойтесь уже.
Другой вопрос в том, что небольшими партиями мавики брать было можно, и можно было организовать десяток кампания-прокладок-прогосударственных, чтобы они "тайно" закупали эти мавики. Но занятым были другими прокладками )
А теперь поздно всрались, мавики теперь дефицит.