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Закупівлі "мавіків" заважає "кривожопість" міністра оборони Резнікова, а не США, - Каленюк

каленюк

Американські високопосадовці жодного разу не висловилися проти закупівлі Міністерством оборони дронів китайського виробництва.

Про це пише у фейсбуці виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’я Каленюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розкритикувала слова заступника міністра оборони Віталія Дейнеги, який раніше заявив, що "ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не зіпсувати відносин зі Штатами".

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Каленюк стверджує, що мала сотні зустрічей із конгресменами, 7 візитів до США за рік та багато розмов про зброю для України із американськими військовими, можновладцями, профільними аналітичними центрами. І жоден з них жодного разу не сказав, що придбання китайських цивільних дронів могло б завадити військовому співробітництву між Україною та США.

"Це безглузде тупе виправдання кривожопості міністра Олексія Резнікова, тепер взяв на прапор його заступник Віталій Дейнега", - вважає Каленюк.

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Натомість, на думку активістки, співробітництву можуть завадити корупція на тендерах в Міноборони, дерибан та безлад в "Укроборонпромі" та агентура росіян в органах оборони.

"Хай і далі життєво важливі дрони купують собі самі військові та волонтери. Бо раптом, американці образяться, що ми купуємо китайське як держава. А самим очільникам МОУ не смішно від таких аргументів?", - запитує Каленюк.

Закупівлі мавіків заважає кривожопість міністра оборони Резнікова, а не США, - Каленюк 01

Автор: 

Резніков Олексій (1446) дрони (4913) Каленюк Дар’я (19) Дейнега Віталій (7)


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Топ коментарі
+46
Куди Татаров скаже туди і дивляться.
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05.07.2023 13:05 Відповісти
+37
То Резніков саботажник? Куди органи дивляться?
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05.07.2023 13:04 Відповісти
+35
я обожнюю цю дівчину! її внесок в нашу Перемогу величезний, але про це мало кажуть...
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05.07.2023 13:05 Відповісти
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рукосракість, чи рукожопість, точніше
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05.07.2023 13:02 Відповісти
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05.07.2023 13:06 Відповісти
Уряд Болгарії заявив про початок чистки на предмет видалення російської агентури з оргаеів влади. А у нас навпаки?
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05.07.2023 13:13 Відповісти
Та цей придурок взагалі сказав що цими мавіками можна тільки весілля знімати! та коли цих ідіотів у шию гнатимуть, бо з такими гнидами важко буде війну виграти.
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05.07.2023 13:23 Відповісти
Якщо точніше то -злодійська зрада
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Мегажадність і холуйство перед ****** ! ЕРМАК & ТАТАРОВ НА ПІДТАНЦЕВЦІ Гебні , а зеленечмом прикриваються ВСІ В ТЕМЕ Ї в ДОЛЕ , як каже ГЕТЬМАНЦЕВ !
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05.07.2023 13:42 Відповісти
Яйцежопість
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05.07.2023 14:02 Відповісти
То Резніков саботажник? Куди органи дивляться?
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05.07.2023 13:04 Відповісти
Куди Татаров скаже туди і дивляться.
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05.07.2023 13:05 Відповісти
Хіба раніше не ясно було?
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05.07.2023 20:39 Відповісти
я обожнюю цю дівчину! її внесок в нашу Перемогу величезний, але про це мало кажуть...
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05.07.2023 13:05 Відповісти
не треба плутати "кривожопість" з "хитрожопісттю"
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05.07.2023 13:06 Відповісти
та ніт,це не рукожопість, а із серії... проїбали...
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Це з серії :"виконуємо оманьські домовленості".
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05.07.2023 13:19 Відповісти
Органы уже подчинены кремлевскому агенту Дерьмаку. А зеледент так себе, видосик-айкосик.
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05.07.2023 13:08 Відповісти
Поганому міністру оборони яйця заважають.
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05.07.2023 13:11 Відповісти
Резников что правда такой дибил? Может ему стоить напомнить, что мавики не относятся к военной технике. Они на алике в свободной продаже. Во вторых, покажите мне хоть слово представителей США, где они такое говорили.
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05.07.2023 13:12 Відповісти
МО ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ В ЧМО МІНІСТЕРСТВО БО КЕРУЮТЬ ТАМ БЕЗДАРІ ТА ШАХРАЇ
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05.07.2023 13:14 Відповісти
Хто ж зніме з посади, такого молодця по дерибану як Міністер зі зради по Обороні? Це ж як стріляти собі в руку.... Ну і, звичайно, рот може ще відкрити, а тоді ще попалять інших Міністрів зі зради...
Ой да за.упилась в кріслі президента якась шкуринка.
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05.07.2023 13:19 Відповісти
Може "криворукість" , а може "кривопопість" , не знаю , буду чекати на рішення трибуналу. І на виборах не проголосую за тих/того , у кого в програмі не буде трибуналу. А поки донатити на дрони волонтерам.
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05.07.2023 13:20 Відповісти
До влади прийшли маланці, все що вони вміють - це красти і *******
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05.07.2023 13:21 Відповісти
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05.07.2023 13:56 Відповісти
Это фото можно использовать вместо рвотного.
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05.07.2023 14:04 Відповісти
зато 100% свій міністр
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05.07.2023 13:21 Відповісти
А з якою помпою Дейнего призначали чесний, принциповий, з народу і шо, не пройшло і місяця дуе в ту дудку в яку скажуть зверху. Щось там пороблено в цій владі мабуть їм якесь щеплення роблять так десь на мільйон баксів щоб дув куди скажуть.
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05.07.2023 13:27 Відповісти
А тим часом головний сержант бригади Маркус оголошує збір на 40-50млн (що у матеріалі вище). Через півтора року тотальної війни хронічне недофінансування армії з боку МО, а неадекватність вищого політичного керівництва на чолі із зеленим укурком у відносинах із союзниками(що фактично фінансують наші витрати) визиває вже не обурення, а гірші емрціі, що асоціюються із гіллякою.
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05.07.2023 13:33 Відповісти
Дейнега три місяці в мінвстерстві оборони...Результатів нуль.....Але вже почав грати під дудку зелених мародерів...Ще один волонтер спалився....
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05.07.2023 14:59 Відповісти
офіс президента України, про який немає навіть згадки ані в конституції, ані в жодному законі України, має повноважень більше, ніж усі передбачені конституцією органи державного управління. Саме тому: на фронті не вистачає зброї... Саме тому або крадіжки , або совкодрочєрство
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05.07.2023 13:34 Відповісти
Резніков не збирається ближчим часом одружуватись. Накуя йому "весільний дрон"?
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05.07.2023 13:39 Відповісти
Нахрена ему свадьба, если ано ******* пользуецца.
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05.07.2023 18:57 Відповісти
Гиляка нам уже вряд ли поможет. У нас при презике Ермаке , при управлении ФСБ регионалов и патологических ворах государство ,, в муках,, умерло. Зе артист прокурил прошашлычил и просрал страну. Нам пи#дец. Спасибо 78%.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
А у цей час Сивочолий прої..ав єдину область,Де переміг Клоуна...

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Коаліція у Львівській облраді складатиметься:

Слуги, Самонеміч, Шепіт, Матьківщина та Майбахи - у повному складі. Свобода на співпрацю не пішла, бо, як відомо, свобода коштує дорого. Решту доберуть з в тому числі депутатів ЄС - для яких політичне виживання все, а партія ніщо.

Про ЄС, як силу, здатну впливати на якусь процеси в області, можна забути. Жодного різкого виступу на сесії. Вони, на відміну від УГП, навіть не здатні завести нових депутатів у раду.

Запам'ятайте на наступні вибори - такі депутати, як Буба, Білас, Баран (всі ЄС і це лише на букву Б) опиняться у партії, яка здатна їм запропонувати безперешкодне проходження у раду і це не буде Європейська Солідарність.

https://www.kulemet.com/yevropejska-solidarnist-vtratyla-vplyvy-na-politychni-proczesy-u-lvivskij-oblradi/ "Європейська Солідарність" втратила впливи на політичні процеси у Львівській облраді
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05.07.2023 14:02 Відповісти
А не пошёл бы ты за русским кораблём!
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05.07.2023 14:05 Відповісти
Пупсики стоят недорого, спроси у сёмы магилевича.
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05.07.2023 18:58 Відповісти
Иранские надо брать, они дешевле!

И назвать "ГераньUA" рашистам цветочки отправлять
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05.07.2023 13:51 Відповісти
Иранские делают чайники.
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Резнікову та Зеленському не подобаються волонтерські мавіки, тому що постає питання про те що вони та їхні відомство не здатні забезпечити фронт на гроші заходу. А також Зеленському та Єрмаку не подобається що волонтери стають лідерами суспільної думки, тому вони намагаються применшити їхні заслуги.
Також виникають питання про те що гроші на барижні яйця є, а на мавіки нема. Коротше мавіки для них зло...
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05.07.2023 13:56 Відповісти
Миниср просто латентная кансерва, поэтому и морочить мозг.
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Віталій Дейнега з волонтера перетворився на адвоката схематозників
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05.07.2023 14:19 Відповісти
Если нечто выглядит как утка(враг), плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка(враг).
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05.07.2023 14:23 Відповісти
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05.07.2023 14:52 Відповісти
ГО Асоціація бариг ларьочників? Простіше кажучи кришував ларьки з своїм кумом Колею Тищенко.
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05.07.2023 15:14 Відповісти
був Дейнега патріот,став Дейнега колаборант
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Проблема с мавиками состоит только в том, что китайцы резко против того, чтобы их продукция-дроны гражданские использовались на войне, особенно на войне против РФ.
И никаких огромных партий китайцы Украине не продадут никогда, успокойтесь уже.
Другой вопрос в том, что небольшими партиями мавики брать было можно, и можно было организовать десяток кампания-прокладок-прогосударственных, чтобы они "тайно" закупали эти мавики. Но занятым были другими прокладками )
А теперь поздно всрались, мавики теперь дефицит.
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05.07.2023 16:50 Відповісти
Агент "Козирь" заважає зняти очкастого крадія з посади.
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05.07.2023 20:06 Відповісти
Так, дерибани на тендерах МО, це не псує відносини зі США, а купівля вкрай важливих дронів для фронту - псує.. Таке може ляпнути лише невіглас, чи ворог. От які дива відбуваються, ніби нормальна людина, попадає до владного корита і теж починає хрюкати...
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05.07.2023 20:50 Відповісти
Питання високопосадовцям США можна задавати по різному. Наприклад можна спитати, чи не проти вони якщо уряд України буде купувати китайські дрони. І 99% високопосадовці США будуть не проти. А можна спитати ось так - Чи не проти високопосадовці США якщо Уряд України за гроші отримані від Уряду США, купить китайські дрони виробництва компанії DJI, яка перебуває під санкціями Уряду США, які власно ці високопосадовці власноруч у запровадили. І яка буде відповідь у цьому випадку? Тільки не кажіть, що хтось в США закриє очі на китайську підсанкційну продукцію. Тому Віталій Дейнега казав правду, а шановна Пані не вивчила тему до кінця.
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06.07.2023 00:29 Відповісти
Це не кривожопість, це - свідомий саботаж, за який має бути покарання за законами воєнного часу
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08.07.2023 00:13 Відповісти
 
 