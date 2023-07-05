На Таврійському напрямку маємо успіх, ворог зазнає втрат. Знищено 25 одиниць техніки та 9 складів боєприпасів, - Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Маємо успіхи.
Про це повідомив у телеграм-каналі бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1541 вогневе завдання.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.
Знищено 25 одиниць військової техніки противника.
"Зокрема, 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка. Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога. Рухаємось вперед", - зазначив Тарнавський.
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Silent Crag
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