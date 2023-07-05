Загроза диверсій із боку України на Запорізькій АЕС досить велика, - Пєсков
Офіційний представник Кремля та радник Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що українська сторона підготувалася до проведення диверсії на Запорізькій АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.
"Київський режим уже довів, що не гребує жодними методами в бажанні очорнити Росію і приписати їй провокації, які влаштовує сам", - коментує він.
За його словами, навколо Запорізької АЕС досить напружена обстановка.
"Загроза диверсії з боку Києва велика. Наслідки її можуть бути катастрофічні. Але київський режим уже продемонстрував готовність не гребувати нічим. Ми це вже бачили на прикладі Каховської ГЕС", - звинувачує у коментарі речник Путіна.
Топ коментарі
+21 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар05.07.2023 13:41 Відповісти Посилання
+15 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.07.2023 13:46 Відповісти Посилання
+11 дератизатор
показати весь коментар05.07.2023 13:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1999 рік, московія.
Насєлєніє буйнакська, москви та волгодонська не дасть збрехати.
Тільки в рязані виявилося, що "с глазамі" там не гриби, а насєлєніє. Їм пощастило вижити.
/В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере/
Саме таким чином ***** остаточно стало *****м.
Потім вже був "Курськ", "шлюхи за $10" та інші "подвиги" засранця.
05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини
Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.
Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
Для чого нам підривати НАШУ атомну станцію на НАШІЙ землі? Щоби що?
Логіка найвищого рівня...
Чтобы сдрыснуть от Гааги.