Загроза диверсій із боку України на Запорізькій АЕС досить велика, - Пєсков

Офіційний представник Кремля та радник Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що українська сторона підготувалася до проведення диверсії на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

"Київський режим уже довів, що не гребує жодними методами в бажанні очорнити Росію і приписати їй провокації, які влаштовує сам", - коментує він.

За його словами, навколо Запорізької АЕС досить напружена обстановка.

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"Загроза диверсії з боку Києва велика. Наслідки її можуть бути катастрофічні. Але київський режим уже продемонстрував готовність не гребувати нічим. Ми це вже бачили на прикладі Каховської ГЕС", - звинувачує у коментарі речник Путіна.