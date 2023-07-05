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Новини Війна
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Загроза диверсій із боку України на Запорізькій АЕС досить велика, - Пєсков

пєсков

Офіційний представник Кремля та радник Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що українська сторона підготувалася до проведення диверсії на Запорізькій АЕС.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

"Київський режим уже довів, що не гребує жодними методами в бажанні очорнити Росію і приписати їй провокації, які влаштовує сам", - коментує він. 

За його словами, навколо Запорізької АЕС досить напружена обстановка.

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"Загроза диверсії з боку Києва велика. Наслідки її можуть бути катастрофічні. Але київський режим уже продемонстрував готовність не гребувати нічим. Ми це вже бачили на прикладі Каховської ГЕС", - звинувачує у коментарі речник Путіна.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+21
Ога- а ще українці тобі вчора в твої стрінгі насрали, поки ти пʼяний валявся
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05.07.2023 13:41 Відповісти
+15
ЗСУ звільнили від рашистів село Кліщіївку

05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини

Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.

Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
+11
Це саме той випадок, коли входить срака і каже - "Тут скоріш за все хтось насре"...
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05.07.2023 13:46 Відповісти
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Ога- а ще українці тобі вчора в твої стрінгі насрали, поки ти пʼяний валявся
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05.07.2023 13:41 Відповісти
Існує велика вірогідність що туалетний йоршик путіна може повернутись туди звідки почав свою карєру.
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05.07.2023 15:59 Відповісти
А як же найкраща в світі ППО і спецслужби? Невже не впораються?
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05.07.2023 13:42 Відповісти
Пісюн нюхнюв і переплутав парашу з Україною. Буває.
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05.07.2023 13:42 Відповісти
нюхнув у пердуна
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05.07.2023 14:14 Відповісти
Так відповзаите з АЕС .
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05.07.2023 13:43 Відповісти
Перед самим підривом Каховської ГЕС ні наше ГУР всезнаюче ні російські гади рота не відкрили, а тут прямо фонтани інформаційні.
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05.07.2023 13:43 Відповісти
Це саме той випадок, коли входить срака і каже - "Тут скоріш за все хтось насре"...
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05.07.2023 13:46 Відповісти
В таких випадках кажуть: "Позичив у Сірка очі".
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Які ж вони ,блд, їбо..ті!!
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05.07.2023 13:46 Відповісти
То по версії параші, Україна має вдарити ракетами по АЕС. А де ж "хвальона" парашинська система ПРО? Що не прикриває стратегічний об'єкт?
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05.07.2023 13:46 Відповісти
ідіот ти кремлівський, з вусами підараса, хто ж робить диверсії на своїй території???
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05.07.2023 13:46 Відповісти
Відомо хто.
1999 рік, московія.
Насєлєніє буйнакська, москви та волгодонська не дасть збрехати.
Тільки в рязані виявилося, що "с глазамі" там не гриби, а насєлєніє. Їм пощастило вижити.
/В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере/
Саме таким чином ***** остаточно стало *****м.
Потім вже був "Курськ", "шлюхи за $10" та інші "подвиги" засранця.
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05.07.2023 14:21 Відповісти
ЗСУ звільнили від рашистів село Кліщіївку

05-07-2023 13:17https://newformat.info/category/news/ Новини

Пропагандист Сладков пише, ЗСУ вибили рашистів з Кліщіївки.

Також він ниє, що Бахмут наразі під вогневим контролем українських сил.
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05.07.2023 13:46 Відповісти
Хай поховають їх всіх під руїнами. Навіть якщо все повні знесуть. Місто вже простіше заново побудувати.
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05.07.2023 13:55 Відповісти
Значить будуть підривати ЗАЕС .
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05.07.2023 13:50 Відповісти
Це інформаційні атаки. Хто живе поряд звичайно мають бути готовими. Армія теж. Але думаю далі подібних вкидів діло не зайде.
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05.07.2023 13:53 Відповісти
На злодії капелюх горить.
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05.07.2023 13:55 Відповісти
Выродок.
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05.07.2023 13:57 Відповісти
Ну не вгамується ніяк савьЄцкая шлюха
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05.07.2023 14:01 Відповісти
Загроза статус-- ***** таки дохлый дюже велика...
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05.07.2023 14:01 Відповісти
орки і логіка - річ несумісна.
Для чого нам підривати НАШУ атомну станцію на НАШІЙ землі? Щоби що?
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05.07.2023 14:02 Відповісти
тупий дегенерат піськов розуміє що ця війна відбувається в онлайн режимі? кому це опудало вусате розповідає про якийсь "режим Київський"?
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05.07.2023 14:03 Відповісти
Йоршик недобитий.
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05.07.2023 14:04 Відповісти
І шоб український дрг краще було відпрацювати, ми її, станцію, самі замінували.
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05.07.2023 14:08 Відповісти
Звісно коли така маячня прокона для Світу, сподіваюсь що він після цього існуватиме не довго.
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05.07.2023 14:09 Відповісти
"Щоб завадити диверсії з боку Києва ми замінували станцію", - так, г-дон пєсков?
Логіка найвищого рівня...
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05.07.2023 14:09 Відповісти
пєсков, щоб ти здох *****
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05.07.2023 14:11 Відповісти
Не смешно, не остроумно и не креативно. Пескову пора больше читать про Африку, где Пригожин будет готовить путину запасной аэродром, и куда потянутся все обслуживающие шавки.
Чтобы сдрыснуть от Гааги.
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05.07.2023 14:14 Відповісти
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05.07.2023 14:19 Відповісти
когда вы говорите, товарищ песков, впечатление такое, что вы бредите...
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05.07.2023 14:27 Відповісти
иди ***** *************** *******..............................................
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05.07.2023 14:31 Відповісти
Жена, видно, спиливает коньки Пескову в салат - чтобы в организме было больше железа.
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05.07.2023 14:33 Відповісти
Навіщо друкувати це відверте брехливе лайно???
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05.07.2023 14:33 Відповісти
Пёс смердящий.
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05.07.2023 14:33 Відповісти
Як там казали в "трактористам": вот как надо, милая моя, а ты растерялси . Ось це - вищий клас пропаганда, вчіться, зельониє.
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05.07.2023 14:35 Відповісти
Я просто фигею. Дайте мне два баяна, я смогу одновременно на двух баянах играть. Это сделать проще, чем понять логику этого ёршика, а тем более КАК ЗАПОРЕБРИКИ ЭТО ВООБЩЕ ХАВАЮТ???
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05.07.2023 14:54 Відповісти
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05.07.2023 15:27 Відповісти
 
 