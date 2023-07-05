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Велика Британія почне підготовку українських пілотів у серпні

пілот

Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах у серпні.

Про це заявив Молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків", - зазначив він.

Також читайте: Україна буде з F-16, але процес навчання пілотів ще не почато, - Ігнат

Автор: 

Велика Британія (5663) військові навчання (2781) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+6
Потому что асфальт и деревья.
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05.07.2023 17:38 Відповісти
+3
Э, погоди, а как же договориться посередине? А как же мир в глазах? А как же раскаты грома на фронте? И вообще мальчику 43 года а ему какой-то фронтовик хамит!
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05.07.2023 17:52 Відповісти
+2
Не за три місяці, ні за пів-року, ні за рік не вилупляються пілоти F-16...
Або вони вже є і чекають на відмашку, або це будуть пілоти "добровольці"
Третього не дано...
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05.07.2023 17:50 Відповісти
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Треба кацапляндії сказати, щоб до серпня не запускали по нас ракети.

ЧОМУ НЕ зараз?

ЧОМУ НЕ ВЧОРА?
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05.07.2023 17:36 Відповісти
Потому что асфальт и деревья.
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05.07.2023 17:38 Відповісти
Патамушта М142 і St.Shаdow
Полізай абратна в... жітіль
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05.07.2023 17:47 Відповісти
Э, погоди, а как же договориться посередине? А как же мир в глазах? А как же раскаты грома на фронте? И вообще мальчику 43 года а ему какой-то фронтовик хамит!
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05.07.2023 17:52 Відповісти
В смысле вырубаются деревья на дрова для ВПО?
Где-то их садили в большом количестве? А кто-то поливал так, как это делается в цивилизованном мире? Или только посадят на камеру и бросят умирать, как всегда у нас. Кроме того, в жару, которая сейчас стоит у нас, все дети поубегали с детских площадок в тенечек, поближе к дворы с деревьями, а площадки стоят на солнцепеке пустые, деревья там ушлые впошники с пилами повыпиливали, как и в детских садах, типа ветки деткам на голвы вдруг начали падать. Вон сидят за столами во дворе и поют песни ра вражеском языке. Кто исполнитесьница, я понятия не имею, но не вызывать же на детей полицию?)) Вот такие деревья. И опять зима впереди...
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05.07.2023 17:51 Відповісти
да, для ВПО. И асфальт для ВПО.
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05.07.2023 18:01 Відповісти
тю
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05.07.2023 18:05 Відповісти
Не за три місяці, ні за пів-року, ні за рік не вилупляються пілоти F-16...
Або вони вже є і чекають на відмашку, або це будуть пілоти "добровольці"
Третього не дано...
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05.07.2023 17:50 Відповісти
якщо людина їздила довгий час на жигулях, то їй не потрібно вчитися півроку чи рік, щоб поїхати на мерседесі.
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05.07.2023 17:57 Відповісти
Человече, что за ***** вы пишете. Даже пилоты гражданской авиации надо переучивать, если он летал на АН а его перевели на Боинг. Хватит ***** писать.
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05.07.2023 18:36 Відповісти
конечно надо переучивать. но не полгода же или год. я что, разве писал выше что не надо переучивать? я про другое писал.
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05.07.2023 18:53 Відповісти
И даже больше чем год.
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05.07.2023 19:54 Відповісти
Бред сивой когбылы пишете.
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05.07.2023 18:02 Відповісти
3 роки тренажерів та 2 роки практики в ВПС США...
Якщо пересідати з МІГ-29, то 1 рік тренажерів та 2 роки практики...
10 мільонів коштує пілот, що найменьше...
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05.07.2023 18:07 Відповісти
І ще... тренажери є наземні - це для новачків..
А є доповнена реальність вже в самому літаку...
Тобто пілот відчуває всі перевантаження як в реальності, а обстановка поля бою проектується в шолом ВІар... так то..
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Ну тогда нашим пилотам и не надо переучиваться. Да ну этот запад с их самолетами. Иш чего удумали, пять лет наших пилотов учить.
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Значит Вы авторитет, а начальник авиации ПС ЗСУ обыкновенный трындабол?

Украинские пилоты показали очень высокий класс, американцы готовы переучить их на F-16 менее чем за 6 месяцев.

Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов Источник: https://censor.net/ru/n3421282

https://censor.net/ru/news/3421282/obuchenie_ukrainskih_pilotov_na_f16_zayimet_menee_6_mesyatsev_vozdushnye_sily
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05.07.2023 18:19 Відповісти
Я не знаю яка ціль промов начальника ВПС... може і блага...
Але про підготовку пілотів я кажу правду...
Ну, сам подумай - F-16 не має штурвалу, як Міг...
Понад 40 найменувань озброєння, дозаправка в повітрі...
Повітрянні та наземні цілі, праця великими групами літаків...
Без цих знань Пентагон просто не дасть літак, якщо пілот і вміє злітати та сідати...
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05.07.2023 18:36 Відповісти
Пилотов, которые вообще ни разу не летали может и готовят столько времени. Хотя это все равно долго. Ну а если РУС не между ног, а справа, то это только поможет выдерживать большие перегрузки. Зачем нам дозаправка в воздухе? Групповые полеты практически не отличаются от групповых на советских самолетах, главное чувствовать самолет. И откуда Вы знаете что будет и что не будет делать Пентагон?
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05.07.2023 18:53 Відповісти
В англосаксів все просто... тобі довіряють машину, якщо ти здав всі екзамени...
Якшо здав тільки 50, 80 або 95 пунктів зі 100, то не довіряють...
Запороти літак вони не дадуть... чи, ще гірше, якщо він дістанеться ворогу...
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Опять голые слова. А можно нескромный вопрос: как близок Ваш жизненный опыт к военной авиации?
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05.07.2023 19:11 Відповісти
Цікавлюсь по перше... по друге літав на F-16/C... на симуляторі, звісно...
Різницю між Міг-29 і F-16 - розумію...
Але навіть не в цьому справа...
Є ще заходи безпеки для пілотів... на предмет а чи це не агент завербований...
Бо в літаку є данні, які можуть поставити під загрозу безпеку США...
Протоколи зв'язку, частоти радарів, діапазон лазерних датчиків , протокол "свій-чужий" і т.н.
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05.07.2023 19:35 Відповісти
брррр. Наши пилоты завербованные агенты? Сопряжение с нашими наземными радиосредствами конечно не на высшем уровне и надо это учитывать при дальнейшей эксплуатации, система госопознавания будет наша, как и на остальных наших самолетах. Это все надо подготавливать, не спорю, Как подготавдивать бетонные покрытия аэродромов и склады ГСМ к хранению новых марок топлива и масел. Но если Ф-16 смогли участвовать в учениях "Чистое небо" еще до войны, то эти вопросы решаемы и это уже сейчас, я надеюсь, делается.
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05.07.2023 19:52 Відповісти
В нас деяка казуістика, це точно... Зараз усі нові радари сумістні з радарами і протоколами F-16.
І зовсім не сумістні з Мігами та Сушками - там ще старі рядянські радари і протоколи використовють... Радар Петріот не може дати цілевказання Міг-29,,,
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05.07.2023 20:00 Відповісти
Радар Петріот не дает целеуказания самолетам.
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05.07.2023 20:30 Відповісти
Ну, не на пряму... всі радари обїєднанні в сітку і передають данні на центральний пульт...
На ньому формується оперативна обстановка і є два варіанти - або мітка цілі передається на монітор літака, або радар підсвітить ціль зразу ракеті...
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05.07.2023 21:18 Відповісти
Сразу ракете? РЛС самолету нафиг не нужна? Может ее убрать для облегчения самолета и увеличить полезнкю нагрузку?
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05.07.2023 21:29 Відповісти
Рлс може вийти з ладу... тож ракету може скоригувати напарник, або літак ДРЛО...
Так збивають балістичні ракети на апогеї траекторії на висоті 100км...
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05.07.2023 21:39 Відповісти
Пилоту в кабине можно поспать сразу после взлета или сначала передать управление ракетами?
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05.07.2023 21:43 Відповісти
Тиж певно чув про безпілотники зі штучним інтелектом?)))
Пілот може навіть не вчитись...
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05.07.2023 21:48 Відповісти
Может ему и лететь не надо? Все искусственный интеллект сделает? Да, ты прав, пилот лишнее звено в самолете.
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05.07.2023 22:18 Відповісти
Больше скажу, даже приборы авиагоризонта в нашей и западной авиации разные. А читать авиагоризонт каждый пилот учиться вплоть до подсознательного рефлекса.
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05.07.2023 19:56 Відповісти
Та я про це і кажу тут...
Не з Лади на Мерседес пересідати треба
А з Ралійної драги на Формулу-1 та зразу на ГранПрі... Ніби обидва пілоти, але результат буде не дуже...
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05.07.2023 20:11 Відповісти
Серпень і у них серпень.
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05.07.2023 17:53 Відповісти
То в місяці восемінь? Там хтось писав, що люди часто плутають місяці. І запропонував назвати по порядку: першень, другень, третінь і т д.🤣
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05.07.2023 17:55 Відповісти
Наші пращури рахувати не вміли, і називали місяці за природними змінами. І це краще ніж Адін, два, трі, ....
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05.07.2023 21:18 Відповісти
Не кіпішуйте. Ось так вам і вивалять інформацію, що навчання почалось ще вчора )) Це ж не мотоблок - сів-поїхав. Там напевно теоретичний курс триває місяцями. Крім того, техніки і обслуга... Холодна голова ))
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05.07.2023 18:01 Відповісти
Вы куда то торопитесь ?
Зачем обслуга на один вылет ?
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05.07.2023 22:57 Відповісти
Так, тороплюся. Треба припистити айне кляйне кацаппен, бо воно поїхало головою.
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06.07.2023 10:45 Відповісти
У серпні якого року?
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05.07.2023 18:31 Відповісти
Сирун вам кланявся...
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Знову проблеми розрулює Британія. Справа Б. Джонсона розквітає.
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05.07.2023 21:11 Відповісти
Потім будуть довго чекати поки літаки дадуть !
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05.07.2023 21:42 Відповісти
 
 