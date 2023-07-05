Велика Британія почне підготовку українських пілотів у серпні

Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах у серпні.

Про це заявив Молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків", - зазначив він.

Також читайте: Україна буде з F-16, але процес навчання пілотів ще не почато, - Ігнат