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Велика Британія почне підготовку українських пілотів у серпні
Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах у серпні.
Про це заявив Молодший міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар05.07.2023 17:38 Відповісти Посилання
+3 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар05.07.2023 17:52 Відповісти Посилання
+2 Олег Каз
показати весь коментар05.07.2023 17:50 Відповісти Посилання
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ЧОМУ НЕ зараз?
ЧОМУ НЕ ВЧОРА?
Полізай абратна в... жітіль
Где-то их садили в большом количестве? А кто-то поливал так, как это делается в цивилизованном мире? Или только посадят на камеру и бросят умирать, как всегда у нас. Кроме того, в жару, которая сейчас стоит у нас, все дети поубегали с детских площадок в тенечек, поближе к дворы с деревьями, а площадки стоят на солнцепеке пустые, деревья там ушлые впошники с пилами повыпиливали, как и в детских садах, типа ветки деткам на голвы вдруг начали падать. Вон сидят за столами во дворе и поют песни ра вражеском языке. Кто исполнитесьница, я понятия не имею, но не вызывать же на детей полицию?)) Вот такие деревья. И опять зима впереди...
Або вони вже є і чекають на відмашку, або це будуть пілоти "добровольці"
Третього не дано...
Якщо пересідати з МІГ-29, то 1 рік тренажерів та 2 роки практики...
10 мільонів коштує пілот, що найменьше...
А є доповнена реальність вже в самому літаку...
Тобто пілот відчуває всі перевантаження як в реальності, а обстановка поля бою проектується в шолом ВІар... так то..
Украинские пилоты показали очень высокий класс, американцы готовы переучить их на F-16 менее чем за 6 месяцев.
Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов Источник: https://censor.net/ru/n3421282
https://censor.net/ru/news/3421282/obuchenie_ukrainskih_pilotov_na_f16_zayimet_menee_6_mesyatsev_vozdushnye_sily
Але про підготовку пілотів я кажу правду...
Ну, сам подумай - F-16 не має штурвалу, як Міг...
Понад 40 найменувань озброєння, дозаправка в повітрі...
Повітрянні та наземні цілі, праця великими групами літаків...
Без цих знань Пентагон просто не дасть літак, якщо пілот і вміє злітати та сідати...
Якшо здав тільки 50, 80 або 95 пунктів зі 100, то не довіряють...
Запороти літак вони не дадуть... чи, ще гірше, якщо він дістанеться ворогу...
Різницю між Міг-29 і F-16 - розумію...
Але навіть не в цьому справа...
Є ще заходи безпеки для пілотів... на предмет а чи це не агент завербований...
Бо в літаку є данні, які можуть поставити під загрозу безпеку США...
Протоколи зв'язку, частоти радарів, діапазон лазерних датчиків , протокол "свій-чужий" і т.н.
І зовсім не сумістні з Мігами та Сушками - там ще старі рядянські радари і протоколи використовють... Радар Петріот не може дати цілевказання Міг-29,,,
На ньому формується оперативна обстановка і є два варіанти - або мітка цілі передається на монітор літака, або радар підсвітить ціль зразу ракеті...
Так збивають балістичні ракети на апогеї траекторії на висоті 100км...
Пілот може навіть не вчитись...
Не з Лади на Мерседес пересідати треба
А з Ралійної драги на Формулу-1 та зразу на ГранПрі... Ніби обидва пілоти, але результат буде не дуже...
Зачем обслуга на один вылет ?