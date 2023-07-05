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У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух, - поліція. ВIДЕО (оновлено)

У столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.

"Вибух у приміщенні суду в Києві: правоохоронці працюють на місці події. Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.

На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Читайте: 46-річний киянин, який у Tik Tok ​​заперечував збройну агресію РФ та звинувачував у війні "сатанинську мафію", постане перед судом, - прокуратура

Автор: 

вибух (4525) Київ (19665) суд (11740)


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Топ коментарі
+42
Нарешті судова реформа розпочалась?
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05.07.2023 18:08 Відповісти
+31
Хоч би сказали, яка справа розглядалась
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05.07.2023 18:07 Відповісти
+30
Всі судді загинули? А то я переймаюсь...
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05.07.2023 18:08 Відповісти
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Хоч би сказали, яка справа розглядалась
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05.07.2023 18:07 Відповісти
військова таємниця
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05.07.2023 18:08 Відповісти
Розглядалась справа Ігоря Гуменюка, який 31 серпня 2015 року протестував проти федералізації, рюзьґєйазика, створення народної мєліції дамбаца, кароче проти ратифікації безальтернативних мирумирних мінських угод, які ну просто врятували країну
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05.07.2023 18:33 Відповісти
Ти коли краще жив - при мінських угодах, чи при Зеленському?
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05.07.2023 18:41 Відповісти
Коли калбаса була дешевше? Так якщо брати такі критерії, то при вас, віктор фьодорич, було ще афігітєльніше. Не паліться так
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05.07.2023 18:51 Відповісти
Ти коли краще жив - при мінських угодах, чи при Зеленському?
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05.07.2023 19:01 Відповісти
При барині тільки холопи існують. Люди живуть у часі. Розумієш мене кріпак?
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05.07.2023 19:53 Відповісти
не звертайте увагу на ідіота! мусорська "січ" повбивала мусорів" нацгвардійців!" , але винен порошенко і мінськ! "сволота" у всій своїй красі)))
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05.07.2023 18:59 Відповісти
Де ти, лайливе троленятко, побачило згадку про свого ідола чи про Свободу? Зєнькі від солодкого залипли чи еротичні фантазії дошкуляють?
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05.07.2023 20:08 Відповісти
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05.07.2023 23:32 Відповісти
Його нагородити треба. Якщо, звісно, він не був поінформований про теракт як картинку і чинник, що дозволяли не впроваджувати зміни до Конституції України. Мовляв, дивіться, народ проти. Можливо, авакови його просто використали.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
Там якщо й був теракт, то тільки зі сторони влади. Протестуючі прийшли тоді зі своїми дружинами та дітьми...Тим паче на фіга було кидати бімбу в мусорів, адже не вони в цей час голосували, а депутати. В перший раз з виключеним табло, до речі. Мабуть ще не було тези, що вони робили неабияке добре та спасітєльноє дєло
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05.07.2023 18:49 Відповісти
Можливо, криваву картинку хотіли показати Заходу. Щоб виправдати неможливість змін до Конституції. Як завжди по-дебільному від українського владного істеблішменту. Мовляв, ми тут все розрулюємо завдяки своєму статусу, а народ - статист.
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05.07.2023 18:58 Відповісти
не ПРОТЕСТУВАВ! ця істота із "сволоти" вбила 3! людей!
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05.07.2023 18:57 Відповісти
сабаков тоді все придумав
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05.07.2023 19:06 Відповісти
так , він і є пес сабакова! точніше, каломойші...
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05.07.2023 19:41 Відповісти
бАярє вінАвАти,царь бил не в курсє,,),,так?,)
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05.07.2023 21:34 Відповісти
у тебе є докази,чи так тобі квакваков каломойський напердів?Суди по цій справі уже 8 років тягнуться,чоловік скоріш за усе ,несправедливо сидів у сізо.Якби були у пр0курворів залізні докази то уже б давно засудили.А доказів нема і судити потрібно ментів ісабакова які сфабрикували цю справу.
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05.07.2023 23:19 Відповісти
Адвокат Свиридовський посилаючись на практику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B ЄСПЛ , наполягав на зміні запобіжного заходу в разі якщо суд протягом 5 років не може розглянути справу. За словами адвоката, на той момент прокурор не надав усі письмові докази, а жодного з 153 потерпілих не допитали. Сам Гуменюк говорив суду про те, що не збирається тікати з країни й буде дотримуватися всіх покладених на нього обов'язків. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
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06.07.2023 07:07 Відповісти
Ти підарас і уїбан, наволоч, Гуменюк Герой, що захищав Україну з 14-го року, і підарастичний суд нічого не зміг доказати за 8 років, тримаючи його в Сізо, що ти, кончений підар, зробив для України!
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06.07.2023 00:47 Відповісти
І шо, як там, є на донбасі федералізація, руській язик і народна міліція?
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05.07.2023 19:11 Відповісти
И где ж ты был в 15-том, болезный, не иначе на фронте, гнал кацапов к границе, а барыга своими минскими украл у тебя победу.
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05.07.2023 20:17 Відповісти
это я дуплету двуствольному если чё
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05.07.2023 20:21 Відповісти
РУКОЖОПАЯ охрана ....
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05.07.2023 19:57 Відповісти
схоже що вибухова справа й розглядалась...
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05.07.2023 18:10 Відповісти
Судова реформа???
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05.07.2023 18:07 Відповісти
Ні. Хіба що вибух влаштували київські ліхтарі
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05.07.2023 19:19 Відповісти
Судьи по всей Украине напряглись...
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05.07.2023 19:20 Відповісти
Всі судді загинули? А то я переймаюсь...
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05.07.2023 18:08 Відповісти
вибух - не постріл, не ніж - люди могли постраждати.
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Нарешті судова реформа розпочалась?
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05.07.2023 18:08 Відповісти
Гасло суддю на мило застаріло.
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05.07.2023 18:08 Відповісти
Суддя аукціон влаштував. Між сторонами. Схоже не зійшлись на торгах.
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05.07.2023 18:09 Відповісти
Предварительно, обвиняемый Гуменюк который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении 3 гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Та ну нах -- все так запущено -- а охорона куди дивилася .
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05.07.2023 18:15 Відповісти
все приличные на фронте, осталось то что осталось
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05.07.2023 18:39 Відповісти
В Печерському суді коли по графіку?
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05.07.2023 18:12 Відповісти
То не на часі...
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05.07.2023 18:16 Відповісти
Харошо
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05.07.2023 18:13 Відповісти
судді померли, люди не постраждали?
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05.07.2023 18:15 Відповісти
Суде по коментам,доверия к судьям у народа не 73%
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05.07.2023 19:23 Відповісти
Есть надежда пару, тройку судей того...
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05.07.2023 18:16 Відповісти
А що оновлено?
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05.07.2023 18:16 Відповісти
невже привид вільяма лінча відвідав шевченківський райсуд ?
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05.07.2023 18:16 Відповісти
Ничего война закончится,судьям ещё веселее будет...
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05.07.2023 19:24 Відповісти
Бачу ця новина усіх потішає , тут роботи не початий край , чим наші судді відрізняються від рашістьких?, відповідь очевидна - мабуть нічим.
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05.07.2023 18:18 Відповісти
І прізвище в тебе теж від рашистського нічим не відрізняється.
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05.07.2023 18:23 Відповісти
А ти знаєшь воїн диваний , скільки Народу з різним прізвищем на війні загинуло , твою жопу захищаючі, і у них паспорт громодянина України , зрозумів телепень)
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05.07.2023 18:59 Відповісти
зате , в нього українське прізвище!
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Як скажеш толясік.
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05.07.2023 19:43 Відповісти
Чуділов - іди на хій
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05.07.2023 19:42 Відповісти
Судді самі щось замутили. Із суддів ніхто не постраждав.🤣
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05.07.2023 18:19 Відповісти
Можна пробити, що за справи мали розглядатись. Лінь.
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05.07.2023 18:20 Відповісти
А на марафоні вже новину донесли до народу?
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05.07.2023 18:21 Відповісти
Хто б подумав, що суд Линча почався з Шевченківського суду м.Києва.
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05.07.2023 18:21 Відповісти
Вату розірвало мабуть.
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05.07.2023 18:22 Відповісти
ЗСУ бавовнить окупований Бердянськ.
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05.07.2023 18:23 Відповісти
Я ж писав. кацапи майстри виставити димові завіси.
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05.07.2023 18:51 Відповісти
Бавовна в суде?
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05.07.2023 19:26 Відповісти
Можливо там був кріт
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05.07.2023 18:28 Відповісти
І в крота вибухнув ''пердак''
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05.07.2023 18:41 Відповісти
Кріт, єто другоє. Мексика-США. Закарпаття - мадяри.
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05.07.2023 18:54 Відповісти
Гуменюк зачинився в туалеті разом з конвоїрами та підпалив вибуховий пакет

Зараз встановлюють, як він міг пронести вибухівку і уникнути детальної перевірки. https://t.me/kievreal1/44837
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05.07.2023 18:30 Відповісти
конвоїри сідільця привезли в суд, він попросився на очко, і щось підірвав. Чи його підірвали...
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05.07.2023 18:34 Відповісти
речовий доказ спрацював?
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05.07.2023 18:35 Відповісти
Надеюсь кроме судей никто не пострадал
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05.07.2023 18:39 Відповісти
Там же написано, что пострадало очко.
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05.07.2023 18:46 Відповісти
Доставили. Поліція?🤣
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05.07.2023 18:41 Відповісти
Поліція підкинула. Не любить суд. Шевченківський.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда. По данным некоторых СМИ, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году https://tsn.ua/ru/politika/avakov-nazval-familiyu-boyca-sechi-kotoryy-brosil-granatu-v-silovikov-pod-radoy-478545.html бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады.
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05.07.2023 18:42 Відповісти
А може в судді ''пердак'' репнув)
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05.07.2023 18:43 Відповісти
от обильной пище
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05.07.2023 18:44 Відповісти
У відставку половину керівництва поліції.🤣
На святе замахнулись.🤣
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05.07.2023 18:43 Відповісти
Приніс речовии доказ -- нігуя собі .
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05.07.2023 18:46 Відповісти
Глава МВС Ігор Клименко https://t.me/UaOnlii розпові https://t.me/UaOnlii в , що Ігор Гуменюк після засідання суду зачинився в туалеті. За якийсь час він привідчинив двері та викинув по караульних невідомі вибухові пристрої. Після цього, за словами Клименка, Гуменюк намагався покинути будівлю суду.

"Конвой його зупинив пострілом в повітря. Тоді він забарикадувався у приміщенні. Потім він кинув ще один вибуховий пристрій у працівників поліції, їх врятували щити", - розповів Клименко. ==========які детективні романи читав цей клименко?
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06.07.2023 07:01 Відповісти
вот Гамнюк
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05.07.2023 18:46 Відповісти
сволота працює.тільки от нестиковка - відкіль у підозрюваного вибухівка ? зарані заначку в туалеті зробили ?
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05.07.2023 18:49 Відповісти
Пробачте, шановні, а що це за суд 8 років??? 8 років людина в СІЗО????? Це просто знущання і з людини і з правосуддя, тому я можу зрозуміти його ненависть і прагнення помсти.
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05.07.2023 18:49 Відповісти
Адвокат Свиридовський посилаючись на практику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B ЄСПЛ , наполягав на зміні запобіжного заходу в разі якщо суд протягом 5 років не може розглянути справу. За словами адвоката, на той момент прокурор не надав усі письмові докази, а жодного з 153 потерпілих не допитали. Сам Гуменюк говорив суду про те, що не збирається тікати з країни й буде дотримуватися всіх покладених на нього обов'язків. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
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06.07.2023 07:05 Відповісти
который по неустановленным обстоятельствам подорвал в помещении суда (предварительно − уборная)
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05.07.2023 18:58 Відповісти
https://t.me/FastFocus/53384 Видео
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05.07.2023 19:07 Відповісти
Бридко читати тих, хто зловтішається..
Так радіють і скачуть рашисти після
обстрілів України.
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05.07.2023 19:26 Відповісти
помер Гавнюк и хер с ним
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05.07.2023 19:32 Відповісти
Игорь Гуменюк
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05.07.2023 19:33 Відповісти
он взорвал себя в туалете , пострадал только унитаз
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05.07.2023 19:34 Відповісти
Це так символісно : врешті-- решт репнула ЦНОТА НЕдоторканності суддівської касти ...
Надважливо : як надалі розвиватиметься заявлена реформа ??? ЕксГолова одного із судів просвітив мене : -- Охорона будівлі суду НЕ підпорядкована навіть Голові суду !? ( То може прокралися .переодіті. оті " Вагнеровці? ") Вони --всі ЗЕ-ки і так зневажають самий справедливий суд у світі !!!
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05.07.2023 19:57 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/dossier-person/person-gumenyuk-igor.html Гуменюк Ігор Володимирович (псевдонім - Дубенко)

https://antikor.com.ua/articles/60954-hto_takij_igor_gumenjuk_jakij_zdijsniv_krivavij_terakt_pid_radoju Хто такий Ігор Гуменюк

https://youtu.be/GPpGN4-Unsc Молодіжний портал - Ігор Дубенко. Про ГО "Сокіл" (2015)

https://youtu.be/3SlbmqRW73c Рубрика "Пряма мова" - Ігор Дубенко (2015)
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05.07.2023 20:04 Відповісти
А що ж так довго сидів в СІЗО, чому не було засуджено чи доказів катма.
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05.07.2023 20:26 Відповісти
Нагадаю, судова реформа відбулася в 2016 році прийняттям Закону ,,Про судоустрій та статус суддів,, з внесенням відповідних змін у Конституцію.
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05.07.2023 20:49 Відповісти
Ще треба в Окружному і Печерському.
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05.07.2023 22:28 Відповісти
Невже хтось таки наважився? На черзі департамент по закупкам у мо?
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05.07.2023 22:43 Відповісти
Молодець!👍
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05.07.2023 23:06 Відповісти
адвокат-----------"У меня есть сомнения, что он сам себя подорвал. Его могли застрелить работники КОРДа во время штурма. Здесь важно будет исследовать судебно-медицинскую экспертизу"----добавил, что Гуменюк в суде еще не давал показания и не признавал вину.----------

пошел получать решение суда, то услышал, по его словам, "удар".

"Штук 5 их было с разной периодичностью. Мы не могли понять, это взрывпакеты или удары металла о металл... Потом три взрыва, которые уже похожи на взрывы гранаты. Затем автоматная очередь... Всех вывели из здания суда", − рассказал Свиридовский.============глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюкеhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/08/31/7079662/ нашли гранату и чеку от другой гранаты.
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06.07.2023 06:49 Відповісти
Невже таки люстрація почалась? Чекаю з 2004...
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05.07.2023 23:25 Відповісти
Організатор теракту 2015 року під ВР нарешті вирішив прибрати виконавця!
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06.07.2023 00:25 Відповісти
чекаємо скільки корумпованих суддів попали під люстрацію - реформа таки діє!
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06.07.2023 07:36 Відповісти
 
 