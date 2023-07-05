У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух, - поліція. ВIДЕО (оновлено)

У столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції.

"Вибух у приміщенні суду в Києві: правоохоронці працюють на місці події. Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі.



На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Читайте: 46-річний киянин, який у Tik Tok ​​заперечував збройну агресію РФ та звинувачував у війні "сатанинську мафію", постане перед судом, - прокуратура