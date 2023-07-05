Силами ППО на Миколаївщині знищено 8 ворожих безпілотників, - ПК "Південь"
У Миколаївській області силами ППО ЗСУ знищено 8 ворожих безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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