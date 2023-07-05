УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12760 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 268 6

Силами ППО на Миколаївщині знищено 8 ворожих безпілотників, - ПК "Південь"

орлан

У Миколаївській області силами ППО ЗСУ знищено 8 ворожих безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"5 липня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Знищення ворожого розвідувального безпілотника "ZALA 421-16Е". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4339) Миколаївська область (2298) ППО (3279) дрони (4913)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пару дирижаблів запустити в системі розуму не хватає?
показати весь коментар
05.07.2023 21:00 Відповісти
Пишу з 2014 року. І про те, що війна з 2014 буде безпілотників. куї.
показати весь коментар
05.07.2023 21:01 Відповісти
Молодці, добра робота!
показати весь коментар
05.07.2023 21:14 Відповісти
Гепарды в Николаев подвезли , а Я слышал что то гупнуло
показати весь коментар
05.07.2023 21:14 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
05.07.2023 21:16 Відповісти
молодці хлопці ! дякую за чисте небо !
показати весь коментар
05.07.2023 23:37 Відповісти
 
 