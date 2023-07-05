Столтенберг про контрнаступ: Українці продовжують досягати прогресу попри оборону РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оптимістично оцінив ситуацію з контрнаступом України, але вказав на виклики, перед якими українські війська постали на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Столтенберг наголосив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але "ведуть запеклі бої".

"Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. (Росія має. - Ред.) багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу", – вказав генсек НАТО.

Він додав, що "війни важко передбачити", але українці "продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу".

Також читайте: Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову із Зеленським напередодні саміту НАТО