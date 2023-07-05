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Новини Війна
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Столтенберг про контрнаступ: Українці продовжують досягати прогресу попри оборону РФ

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оптимістично оцінив ситуацію з контрнаступом України, але вказав на виклики, перед якими українські війська постали на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Столтенберг наголосив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але "ведуть запеклі бої".

"Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. (Росія має. - Ред.) багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу", – вказав генсек НАТО.

Він додав, що "війни важко передбачити", але українці "продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу".

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Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) контрнаступ (435)


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05.07.2023 22:00 Відповісти
І попри відсутність касетних ***********, котрі полегшили б знищення ворога в 2-3 рази.
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05.07.2023 22:05 Відповісти
Запевняю вас-будуть і не тільки касетні.
Ох і діковіно прІгатовІла НАТА😃
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05.07.2023 22:11 Відповісти
Цікаво, чи є домовленість між США і рф, що США не дає перелік озброєння, як то касетні **********, f-16, ATACMS, і т.п., наприклад 2 роки, а підари за не роблять те то і те, наприклад не рипаються в сторону застосування ЯЗ, що б дуже хотіли б зробити? Але це розмірковування в голос. Все одно зі звичайних людей відповіді не знає.
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05.07.2023 22:11 Відповісти
З вашого допису вам 60+ Так ось, уважно читайте підручник-(кі) істрії період 1939-45 Там усі відповіді.
І ще
На війні...
Ні це ще рано.
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05.07.2023 22:23 Відповісти
 
 