Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області, - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з указом президента було утворено:
- Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу", - сказано в повідомленні.
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а тепер назначено ще 10 військових адміністрацій. зауважте - не обрано мешканцями, а назначено зеленським. нахіба вони потрібні через півтора року війни? у києві я досі думав, що кличко не реагує на звернення щодо бомбосховищ. а виявляється що ними займається назначений від зє попко. тобто барабани замість дощової ізоляції - це попко.
а тепер читаю, що назначив ще попків на запоріжжі. значить сестра чекатиме ще півтора року на компенсації за розбиті бомбами шибки. будуть тільки барабани та пітельні за мільйон гривень
https://twitter.com/i/status/1672894976332640259
Західні гроші треба швидко освоювати.