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Зеленський створив 10 військових адміністрацій у Запорізькій області, - указ

указ,зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з указом президента було утворено:

- Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

- Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

- Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

- Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

- Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

- Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

- Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

- Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

- Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

- Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський створив дев’ять військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області

Автор: 

Запорізька область (3738) військово-цивільна адміністрація (90)


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Топ коментарі
+10
барабани у бомбосховища купуватимуть?
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06.07.2023 01:43 Відповісти
+8
то ви німець? добре українською пишете. напевно вам по барабану, що півтора року звичайні єрмаківські адміністрації тирили гуманітарку вагонами на запоріжжі, а тепер будуть ще й військові адміністрації їм допомагати
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06.07.2023 02:10 Відповісти
+7
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06.07.2023 04:04 Відповісти
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барабани у бомбосховища купуватимуть?
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06.07.2023 01:43 Відповісти
А хіба німцям не по барабану?)
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06.07.2023 02:02 Відповісти
то ви німець? добре українською пишете. напевно вам по барабану, що півтора року звичайні єрмаківські адміністрації тирили гуманітарку вагонами на запоріжжі, а тепер будуть ще й військові адміністрації їм допомагати
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06.07.2023 02:10 Відповісти
Так гуманітарку через соцслужби тирять
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06.07.2023 02:42 Відповісти
набу не писали через що ті з запорізької ова тирили. писали про те, що це назначенці єрмака та продавали через атб.
а тепер назначено ще 10 військових адміністрацій. зауважте - не обрано мешканцями, а назначено зеленським. нахіба вони потрібні через півтора року війни? у києві я досі думав, що кличко не реагує на звернення щодо бомбосховищ. а виявляється що ними займається назначений від зє попко. тобто барабани замість дощової ізоляції - це попко.

а тепер читаю, що назначив ще попків на запоріжжі. значить сестра чекатиме ще півтора року на компенсації за розбиті бомбами шибки. будуть тільки барабани та пітельні за мільйон гривень
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06.07.2023 02:58 Відповісти
*пательні
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06.07.2023 02:59 Відповісти
Імітація бурної діяльності !!! Всьо па плану !!!
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06.07.2023 03:25 Відповісти
страшно подумати що він ще може створити.
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06.07.2023 03:52 Відповісти
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06.07.2023 04:04 Відповісти
Натворити.....
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06.07.2023 06:30 Відповісти
всіх своїх холуїв пристроїли.. я чого мало? 150 давай
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06.07.2023 03:57 Відповісти
далi буде.....
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06.07.2023 04:02 Відповісти
трогательное видео...., посмотрите....
https://twitter.com/i/status/1672894976332640259
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06.07.2023 04:12 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось......
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06.07.2023 05:24 Відповісти
Ну прямо чарівник... Створив))) Створили його посіпаки шоб красти. А цей тупий пиз"""дун, тільки підписав
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06.07.2023 05:34 Відповісти
Створитель лайна. Мешканці окупованих територій створять тобі суд, за те що здав їх ворогу.
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06.07.2023 05:39 Відповісти
Для тих хто забув : зараз в Україні пенсії і зарплати держчиновників виплачують за кошти міжнародної допомоги. Ну подумаєш, буде ще сотня-друга чиновників по типу смілянського з 1,5 мільйонів місячною зарплатою. Ті будуть спокійно половину віддавати, а перед міжнародними партнерами - чисті ,бо це звичайні зарплати і добавки. Своїх крадених мільярдів вже мало, тепер схема грабунку міжнародної допомоги. Молодці бл, а різні маріхуаркуси будуть ще сотні мільйонів вимагати,якщо хочете нових відосиків з наступу, бо техніку яку заганяють на мінні поля вже не повернеш, як і життя та кінцівки війскових.
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06.07.2023 06:29 Відповісти
Воно від 19р створює та трансформує проблеми для України, більш воно ні на що не здатне
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06.07.2023 07:18 Відповісти
все що призначає найвеличніший дуже погано закінчується для України...
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06.07.2023 07:48 Відповісти
Ринок барабанів та електропателень не може чекати.

Західні гроші треба швидко освоювати.
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06.07.2023 08:44 Відповісти
Самое страшное, что его снова могут выбрать!
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06.07.2023 08:45 Відповісти
 
 