Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Вночі, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.
Станом на 6 ранку відома про трьох загиблих та вісьмох поранених. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин", - зазначив міський голова.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок російського ракетного обстрілу зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах багатоквартирного будинку.
"Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - йдеться вповдіомленні.
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" Російська Вибух у Львові пролунав"?
Чи Ви Мастера Йоду взяли редактором на Цензор?
Кажуть, що атаки іранських дронів можуть стримати аеростати. Розбираємось, чи справді дирижаблі - надійний захист від «Шахідів»
Спільнота відкритої групи Facebook https://www.facebook.com/groups/uavopengroup/permalink/5663168807095362 обговорює питання, чи можуть аеростати допомогти протидіяти дронам-камікадзе, якими росія атакує українські міста.
Що пропонують ентузіасти, який досвід використання аеростатів загородження вже є в світі та що з цього приводу говорять досвідчені фахівці повітряплавання розбирався dev.ua.
Випробовування **********
Про відносно недавній схожий досвід в коментарях написав Микола Миронов, провідний інженер КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт з проєктування і застосування апаратів легших за повітря, який має 15 річний практичний досвід експлуатації аеростатів.
«Система аеростатів загородження. Випробовувалася в росії на початку нульових. Кевларова мережа. Аеростати близько 400 кубів. Кажуть, пульнули крилатою ракетою. Потрапили… від ракети щось відвалилось… ракета впала за кілометр», - зазначив він, маючи на увазі випробування подібних систем проти крилатих ракет.
Так, теоретично натягнута мiж чотирьма аеростатами сiтка захистить вiд мопеда. Вiн в нiй заплутаеться як в павутинi, вона намотаеться йому на пропеллер та його заклинить.
Проблема не в цьому, а в тому що ця сiтка повинна бути натягнута саме на шляху слiдування мопеда. Щоб зачинити невеличке мicто типу мого Миколаева, площа сiтки повинна бути 500 км². Одна зi cторiн буде площиною десь 100 км². Галiма маскувальна сiтка важить десь 170 г\1 м², тобто 100 км цiеi сiтки буде важити 16 тонн. Але навiть ця величезна маса, е не такою великою проблемою як https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C паруснiсть . Iнколи навiть парасольку зносить вiтром, або вдувае внутрь. А уявляете що буде з сiткою нагорi, там де швидкiсть вiтру ого-го ?)
Сюди приплюсуйте здатнiсть легких газiв до дифузii, iншими словами, всi аеростати будуть травити, i iх потрiбно буде дозаправляти, при чому в повiтрi.
Я вже мовчу про те, якщо ця сiтка вiдiрветься i впаде на мiсто - наслiдки будуть катастрофiчнi, особливо завдяки тому що ЛЕПи в нас на стовпах.
Нi, це дорого.
Стрiла-2М - бiльш дешевший та надiйний варiант. А в ******** умовах - його можна зробити максимально дешевим, тому що мопед - це примiтивна фоняча IR та звуком icтота, без засобiв захисту, ще й контрасна на фонi неба, по сутi вся ГСН це чотири IK-приймачi та компаратор, що вiдхиляе ракетний двигун в залежностi вiд того, який елемент отримуе менше випромiнювання. Ракета взагалi примiтивна малеча масою як два снаряди на РПГшку, бо iй не треба високо. Якось так.
I ще, якби в нас не було тупориле ТЦК та командування цими ТЦК, що вiдправляе iнвалiдiв та хлюпикiв на нуль вмирати - можна було б в кожному селищi органiзувати чергування в мобiльних групах за межами селища.
Пострiл з ПЗРК в сторону цiлi, осилить навiть макака. Здоров`ям для цього обладати не треба. А вiд однiеi ночки раз на два мiсяцi, в машинi в десяти км вiд мicта, ще нiхто не вмирав.
Це б зекономило ресурс ЗСУ. I бабло не треба б було витрачати, було б щось типу чергових на прибирання. Замiсть цього можна б було нагороду об`явити: чий наряд зiб`е бiльше мопедiв - отримуе
нiч з послицею Болгарiiвинагороду.
Але вже запiзно, нiхто не повiрить, що "ми викликаемо чоловiкiв лише пострiляти по мопедах". Як завжди все через дупу.
Точно так як в Першу Світову чіпляли корзину зі спостережниками або коригувальниками.
На фронті то, звичайно. неможливо, але в тилу - цілком.
Загородження ще в то війну пробували (купа фото з аеростатами над Москвою) але ефективність була така собі....
600 кацапських трупів на ранок --- хіба не відплата?