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Новини Агресія Росії проти України
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Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Вночі, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

Станом на 6 ранку відома про трьох загиблих та вісьмох поранених. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин", - зазначив міський голова.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок російського ракетного обстрілу зруйновано  3 та 4 поверхи у двох під’їздах багатоквартирного будинку. 

"Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - йдеться вповдіомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із РЗСВ, - Генштаб

 Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено) 01

Автор: 

Львів (3091) ракети (4074) Садовий Андрій (536) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+51
Бажаю кацапам, щоб ці ракети вибухали ще при пуску.
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06.07.2023 06:20 Відповісти
+42
Так має виглядати кожен будинок на кацапії! Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН мацкаль від малого до старого!!!
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06.07.2023 06:42 Відповісти
+19
У них магато міст саме так виглядають.
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06.07.2023 07:04 Відповісти
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Бажаю кацапам, щоб ці ракети вибухали ще при пуску.
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06.07.2023 06:20 Відповісти
Так ты сам-то тоже не вагоны тут разгружаешь )
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06.07.2023 07:10 Відповісти
Я в армії. А що робиш ти
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06.07.2023 07:26 Відповісти
А він просто гон дон.
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06.07.2023 08:48 Відповісти
финансирую армию, за прошлый год уплатил в госказну 60 тыс гривен, кроме этого сбрасываю донаты когда ваши командиры просят.
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06.07.2023 09:02 Відповісти
??
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06.07.2023 07:27 Відповісти
ВЕРНИСЬ В СЕБЯ.
ТАМ ТЫ ДОМА.
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06.07.2023 07:40 Відповісти
спасибо, ваш ответ сохранён.
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06.07.2023 09:34 Відповісти
Це типу він ''зелений припіздент''? Ото вже точно ''псіхлікарня''!
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06.07.2023 09:00 Відповісти
Перепрошую - а це якою мовою написано:

" Російська Вибух у Львові пролунав"?

Чи Ви Мастера Йоду взяли редактором на Цензор?
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06.07.2023 06:38 Відповісти
перекладали з української на українську...через гугл перекладач
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06.07.2023 06:58 Відповісти
"Майстра", угу,- якось-такось
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06.07.2023 07:57 Відповісти
Так - приймаю Ваші дорікання.
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06.07.2023 12:46 Відповісти
Так має виглядати кожен будинок на кацапії! Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН мацкаль від малого до старого!!!
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06.07.2023 06:42 Відповісти
У них магато міст саме так виглядають.
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06.07.2023 07:04 Відповісти
їм *****
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06.07.2023 08:26 Відповісти
Пусть будет проклят каждый украинец который голосовал за Президентов которые затем уничтожали обороноспособность Украины распродавая советское оружие и останавливающие госзаказы на производство нового Украинского-особенно последний. Украина производяшая и крылатые и межконтинентальные ракеты-ей нечем ОТВЕТИТЬ по России-разве это не идиотизм?
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06.07.2023 10:38 Відповісти
Вікторія Горбікhttps://dev.ua/news?category=viina Війна 13 жовтня 2022, 15:222022-10-13
Кажуть, що атаки іранських дронів можуть стримати аеростати. Розбираємось, чи справді дирижаблі - надійний захист від «Шахідів»

Спільнота відкритої групи Facebook https://www.facebook.com/groups/uavopengroup/permalink/5663168807095362 обговорює питання, чи можуть аеростати допомогти протидіяти дронам-камікадзе, якими росія атакує українські міста.

Що пропонують ентузіасти, який досвід використання аеростатів загородження вже є в світі та що з цього приводу говорять досвідчені фахівці повітряплавання розбирався dev.ua.

Випробовування **********

Про відносно недавній схожий досвід в коментарях написав Микола Миронов, провідний інженер КПІ ім. Ігоря Сікорського, експерт з проєктування і застосування апаратів легших за повітря, який має 15 річний практичний досвід експлуатації аеростатів.

«Система аеростатів загородження. Випробовувалася в росії на початку нульових. Кевларова мережа. Аеростати близько 400 кубів. Кажуть, пульнули крилатою ракетою. Потрапили… від ракети щось відвалилось… ракета впала за кілометр», - зазначив він, маючи на увазі випробування подібних систем проти крилатих ракет.
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06.07.2023 07:44 Відповісти
Аеростати, паровози, дамські вуалі з "мушкою", сигарети в мундштуках. Романтика початку ХХ століття, ох і ах. Що працювало в часи Першої світлової війни, зараз безнадійно застаріло. Скільки сотень кілометрів кевларової сітки треба розтягнути в небі для захисту міст? На якій висоті? Скільки аеростатів треба? Де і за яку ціну взяти потрібну кількість гелію для їх наповнення? Аеростати з часом втрачають газ, і опускаються донизу. Треба ще й забезпечити їх змінність. Проти балістичних ракет не захистять, лише проти "шахедів" та крилатих ракет. Ідея повітряних сітковиє загороджень повністю провальна та нездійсненна.
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06.07.2023 08:14 Відповісти
Там нiчого обговорювати.

Так, теоретично натягнута мiж чотирьма аеростатами сiтка захистить вiд мопеда. Вiн в нiй заплутаеться як в павутинi, вона намотаеться йому на пропеллер та його заклинить.

Проблема не в цьому, а в тому що ця сiтка повинна бути натягнута саме на шляху слiдування мопеда. Щоб зачинити невеличке мicто типу мого Миколаева, площа сiтки повинна бути 500 км². Одна зi cторiн буде площиною десь 100 км². Галiма маскувальна сiтка важить десь 170 г\1 м², тобто 100 км цiеi сiтки буде важити 16 тонн. Але навiть ця величезна маса, е не такою великою проблемою як https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C паруснiсть . Iнколи навiть парасольку зносить вiтром, або вдувае внутрь. А уявляете що буде з сiткою нагорi, там де швидкiсть вiтру ого-го ?)

Сюди приплюсуйте здатнiсть легких газiв до дифузii, iншими словами, всi аеростати будуть травити, i iх потрiбно буде дозаправляти, при чому в повiтрi.

Я вже мовчу про те, якщо ця сiтка вiдiрветься i впаде на мiсто - наслiдки будуть катастрофiчнi, особливо завдяки тому що ЛЕПи в нас на стовпах.

Нi, це дорого.

Стрiла-2М - бiльш дешевший та надiйний варiант. А в ******** умовах - його можна зробити максимально дешевим, тому що мопед - це примiтивна фоняча IR та звуком icтота, без засобiв захисту, ще й контрасна на фонi неба, по сутi вся ГСН це чотири IK-приймачi та компаратор, що вiдхиляе ракетний двигун в залежностi вiд того, який елемент отримуе менше випромiнювання. Ракета взагалi примiтивна малеча масою як два снаряди на РПГшку, бо iй не треба високо. Якось так.

I ще, якби в нас не було тупориле ТЦК та командування цими ТЦК, що вiдправляе iнвалiдiв та хлюпикiв на нуль вмирати - можна було б в кожному селищi органiзувати чергування в мобiльних групах за межами селища.

Пострiл з ПЗРК в сторону цiлi, осилить навiть макака. Здоров`ям для цього обладати не треба. А вiд однiеi ночки раз на два мiсяцi, в машинi в десяти км вiд мicта, ще нiхто не вмирав.

Це б зекономило ресурс ЗСУ. I бабло не треба б було витрачати, було б щось типу чергових на прибирання. Замiсть цього можна б було нагороду об`явити: чий наряд зiб`е бiльше мопедiв - отримуе нiч з послицею Болгарii винагороду.

Але вже запiзно, нiхто не повiрить, що "ми викликаемо чоловiкiв лише пострiляти по мопедах". Як завжди все через дупу.
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06.07.2023 08:51 Відповісти
На аеростати можна чіпляти РЛС чи оптику, це одразу підвищить їх ефективність, і буде дешево.
Точно так як в Першу Світову чіпляли корзину зі спостережниками або коригувальниками.
На фронті то, звичайно. неможливо, але в тилу - цілком.

Загородження ще в то війну пробували (купа фото з аеростатами над Москвою) але ефективність була така собі....
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06.07.2023 09:02 Відповісти
тобі ними захищали в основному кремль
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07.07.2023 08:39 Відповісти
Йо*бані кацапськи виродки….
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06.07.2023 08:05 Відповісти
Мразь кацапська
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06.07.2023 08:16 Відповісти
Певно це центральна частина міста, бо будівля ще давніх часів.
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06.07.2023 08:45 Відповісти
Біль і смуток ... Зло залишається не покараним
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06.07.2023 08:51 Відповісти
Співчуття постраждалим.

600 кацапських трупів на ранок --- хіба не відплата?
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06.07.2023 08:54 Відповісти
Є storm shedow в кінці -кінців. Дістане будь-яку посудину русні ,в будь-якому кутку Чорного моря. Невже до сих пір ,як ті шкодливі школярі ,ми повинні прислухатись до кожного окрику з заходу?
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06.07.2023 08:59 Відповісти
д'єрмак не дозволяє! ''Ми жє нє ахрєссарі''.
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06.07.2023 09:05 Відповісти
дальність враження storm shadow ~300km - кацапи так близько не підпливають
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06.07.2023 09:20 Відповісти
Є різні:і на 500 і на 1000 з доп баками. Питання в іншому ,страждає в основному "мирняк". ЦІ морські калібри - зброя терору, вони майже не наносять втрат військам. А до захисту "мирняка" руки не доходять.
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06.07.2023 09:47 Відповісти
Якби не підпливали, то в Севастополі, який ближче ніж 300 км, їх взагалі не було-б.
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06.07.2023 11:15 Відповісти
підараси прокляті !!!
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06.07.2023 10:02 Відповісти
Силовики Украины даже не сподобились создать сеть диверсантов на территории РФ которые будут взрывать или поджигать важные инфраструктурные обьекты рашки А ведь ээто самый дешевый вариант:дать поджигателю 10 тыс долларов за то что он подожгет российскую ТЕЦ или ЖД узел с оборудованием которые стоят в 100 и тысячу раз больше чем эти 10 тыс долларов
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06.07.2023 10:41 Відповісти
І, хто ж перебував у тому будинку? Бо ці стрілялки доволі влучні.
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06.07.2023 10:08 Відповісти
Ещё одно военное преступление. Интересно а хотя бы "озабоченность" ООН будет
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06.07.2023 11:43 Відповісти
нет
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06.07.2023 19:06 Відповісти
 
 