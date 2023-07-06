Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Вночі, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

Станом на 6 ранку відома про трьох загиблих та вісьмох поранених. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин", - зазначив міський голова.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок російського ракетного обстрілу зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах багатоквартирного будинку.

"Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - йдеться вповдіомленні.

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