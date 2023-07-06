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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 300 осіб (+600 за добу), 4068 танків, 4310 артсистем, 7932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 232 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 4068 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 7932 (+15) од,
  • артилерійських систем - 4310 (+22) од,
  • РСЗВ - 657 (+1) од,
  • засоби ППО - 404 (+9) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів -309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3635 (+21),
  • крилаті ракети - 1264 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6888 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 605 (+7).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 300 осіб (+600 за добу), 4068 танків, 4310 артсистем, 7932 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) ліквідація (4084) знищення (7578)


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Топ коментарі
+19
Ого. 9 ППО. Чудово
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06.07.2023 08:10 Відповісти
+16
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3422 день.
83 одиниці техніки та 600 чумардосів. Арта та броня гуд, логістика супер. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 9:7, а також вони проскочили свої ювілеї. Загальна кількість броні рівно 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 231 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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06.07.2023 08:57 Відповісти
+6
Планомірне знищення ворожої техніки продовжується. Кількість завжди в свій час переходить в нову якість.
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06.07.2023 10:34 Відповісти
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Ого. 9 ППО. Чудово
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06.07.2023 08:10 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3422 день.
83 одиниці техніки та 600 чумардосів. Арта та броня гуд, логістика супер. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 9:7, а також вони проскочили свої ювілеї. Загальна кількість броні рівно 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 231 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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06.07.2023 08:57 Відповісти
232300 колпак 20
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06.07.2023 09:14 Відповісти
Жаль без подробностей какие именно ППО вошли в этот рекорд.
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06.07.2023 10:17 Відповісти
Планомірне знищення ворожої техніки продовжується. Кількість завжди в свій час переходить в нову якість.
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06.07.2023 10:34 Відповісти
Арта і вантажівки тримають тонус. У недолюдей порушується логистика, маршути постачання і тупо не буде чим і як стріляти. Сюди ж добавити склади ПММ і снарядів + командні пункти і массові стойбища андрофагів.
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06.07.2023 11:17 Відповісти
хотілось би більше ворожої утилізованої техніки, по експоненті, хоча би по лінійній, але краще - по степеневій ..
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06.07.2023 13:53 Відповісти
на цифре 330 тысяч война закончится!
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Хаха. Десь більше року тому, в квітні, я вважав, що коли рахунок зайде за 100к нелюдів або 1200 танків - війна закінчиться. Хахаха.
Зараз думаю, що на 330к лінія фронту дійде десь до Мелітополя.
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06.07.2023 21:14 Відповісти
 
 