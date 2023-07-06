Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 300 осіб (+600 за добу), 4068 танків, 4310 артсистем, 7932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 6 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 232 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 7932 (+15) од,
- артилерійських систем - 4310 (+22) од,
- РСЗВ - 657 (+1) од,
- засоби ППО - 404 (+9) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів -309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3635 (+21),
- крилаті ракети - 1264 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка - 605 (+7).
Топ коментарі
+19 Олександр Юр #550990
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+16 Qq Qqq #455433
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+6 Олександр Шевченко #551654
показати весь коментар06.07.2023 10:34 Відповісти Посилання
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83 одиниці техніки та 600 чумардосів. Арта та броня гуд, логістика супер. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 9:7, а також вони проскочили свої ювілеї. Загальна кількість броні рівно 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 231 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
Зараз думаю, що на 330к лінія фронту дійде десь до Мелітополя.