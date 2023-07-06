На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують утримувати ініціативу, на Лимано-Куп’янському - противник невдало намагається прорвати українську оборону, - Череватий

На Бахмутському напрямку Сили оборони відтісняють противника на південному та північному флангах.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії, відтісняючи противника на південному та північному флангах. Ворог 361 раз обстріляв з артилерії, здійснив три авіанальоти, а також відбулося три бойових зіткнення. В результаті ми знищили 57 окупантів і поранили ще 136 осіб. Також ми ліквідували три ворожих танки, РСЗВ "Град", самохідну артустановку "Піон", потужний зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф", гаубицю Д-30, 5 польових складів з боєприпасами та один склад з пально-мастильними матеріалами", - розповів Череватий.

За його словами, на Лимано-Куп’янському напрямку противник невдало намагається атакувати Сили оборони України з метою прориву нашої оборони.

"Віднедавна на цьому напрямку ворог став активно застосовувати такий елемент, як роти "шторм z", де служать люди з кримінальним минулим. Проте росіянам такий підхід до ведення бойових дій не допомагає перехопити ініціативу. Головна проблема окупантів полягає в нестачі людей та боєприпасів. Тому використовують на фронті засуджених, різні приватні військові кампанії, підрозділи бойового армійського резервного складу "барс", - додав він.

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