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На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвався грейдер

харківщина

У Чугуївському районі Харківської області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався грейдер

Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища. Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Харківщина (6054) ДСНС (5163) міна (376)


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Краще б він передом до міни їхав, а не задкував. А так грейдеру мідний тазік.
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06.07.2023 10:30 Відповісти
 
 