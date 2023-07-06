На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвався грейдер

У Чугуївському районі Харківської області на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався грейдер

Про це повідомили у ГУ ДСНС України Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"6 липня близько 08:15 стався черговий випадок підриву дорожньої спецтехніки на Харківщині. Подія трапилась у селищі Печеніги Чугуївського району поблизу гідротехнічної споруди Печенізького водосховища. Грейдер дорожньої служби наїхав на невідомий вибуховий пристрій (попередньо протитанкову міну). В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення", - йдеться в повідомленні.

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