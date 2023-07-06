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Новини Війна
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Треба досягти миру на умовах України, - прем’єр Фінляндії Орпо

орпо

Фінляндія надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Фінляндія підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Росія має залишити територію України. Наша мета – досягти правосуддя та миру на умовах України. Це також головний посил нашого уряду", - наголосив він.

За словами Орпо, з прем'єркою Естонії Каєю Каллас він обговорював двосторонні відносини країн, безпеку Євросоюзу, членство в НАТО та допомогу Швеції у вступі до Альянсу, а також енергетичну безпеку та підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує всієї можливої допомоги на шляху до виконання критеріїв членства в НАТО, - президент Фінляндії Нііністе

Автор: 

Фінляндія (1329)


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всьо, повний розгрому РФ не буде?! аяяяй .
контр наступ вдався?!!)))) помовчав буданов?))) правильно, нехай мовчить
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06.07.2023 10:25 Відповісти
І как же енто іздєлать? Хоча, фіни якраз знають як
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06.07.2023 10:38 Відповісти
фіни молодці !!! вони керованфі генералом Густавом фон-Манергеймал, зимою 1939-40 рр. нищили цей червоний комуно-кацапській біонепотріб а ж гай шумів ...





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06.07.2023 11:07 Відповісти
 
 