Треба досягти миру на умовах України, - прем’єр Фінляндії Орпо

Фінляндія надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Фінляндія підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Росія має залишити територію України. Наша мета – досягти правосуддя та миру на умовах України. Це також головний посил нашого уряду", - наголосив він.

За словами Орпо, з прем'єркою Естонії Каєю Каллас він обговорював двосторонні відносини країн, безпеку Євросоюзу, членство в НАТО та допомогу Швеції у вступі до Альянсу, а також енергетичну безпеку та підтримку України.

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