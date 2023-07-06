Треба досягти миру на умовах України, - прем’єр Фінляндії Орпо
Фінляндія надаватиме підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
"Фінляндія підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Росія має залишити територію України. Наша мета – досягти правосуддя та миру на умовах України. Це також головний посил нашого уряду", - наголосив він.
За словами Орпо, з прем'єркою Естонії Каєю Каллас він обговорював двосторонні відносини країн, безпеку Євросоюзу, членство в НАТО та допомогу Швеції у вступі до Альянсу, а також енергетичну безпеку та підтримку України.
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контр наступ вдався?!!)))) помовчав буданов?))) правильно, нехай мовчить