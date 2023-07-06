Чиновникам, депутатам та науковцям до пенсії додали 1000 грн

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ), інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн", - йдеться у повідомленні.

Для держслужбовців пенсії зросли на 1046,7 грн, для народних депутатів - на 1450,98 грн, для службовців органів місцевого самоврядування - на 634,89 грн, для науковців - на 422,51 грн.

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Перераховані пенсії виплачуватимуть із липня.