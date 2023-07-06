Чиновникам, депутатам та науковцям до пенсії додали 1000 грн
В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати.
Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ), інформує Цензор.НЕТ.
"Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн", - йдеться у повідомленні.
Для держслужбовців пенсії зросли на 1046,7 грн, для народних депутатів - на 1450,98 грн, для службовців органів місцевого самоврядування - на 634,89 грн, для науковців - на 422,51 грн.
Перераховані пенсії виплачуватимуть із липня.
Топ коментарі
+30 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.07.2023 10:24 Відповісти Посилання
+30 Чайка Київ
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+29 Карло Карло
показати весь коментар06.07.2023 10:24 Відповісти Посилання
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для науковців - на 422,51 грн
Потім дивуємось, **** у нас науки немає.
Депутатом навіть на пенсії втричі вигідніше бути.
Депутани не зробили нічого, щоб отримувати більше мінімалки, на відміну від тих, роботяг, яких не індексували.