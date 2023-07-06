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Чиновникам, депутатам та науковцям до пенсії додали 1000 грн

пенсіонери,пенсія,старість

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ), інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн", - йдеться у повідомленні.

Для держслужбовців пенсії зросли на 1046,7 грн, для народних депутатів - на 1450,98 грн, для службовців органів місцевого самоврядування - на 634,89 грн, для науковців - на 422,51 грн.

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Перераховані пенсії виплачуватимуть із липня.

Автор: 

Пенсійний фонд (659) пенсія (1596)


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Топ коментарі
+30
для народних депутатів - на 1450,98 грн
для науковців - на 422,51 грн
Потім дивуємось, **** у нас науки немає.
Депутатом навіть на пенсії втричі вигідніше бути.
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06.07.2023 10:24 Відповісти
+30
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06.07.2023 10:36 Відповісти
+29
а решту людей за людей нерахують?
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06.07.2023 10:24 Відповісти
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А сколько добавили зебобикам?
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06.07.2023 10:24 Відповісти
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06.07.2023 10:36 Відповісти
а решту людей за людей нерахують?
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06.07.2023 10:24 Відповісти
Це риторичне питання, відповідати не треба.
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06.07.2023 10:27 Відповісти
для народних депутатів - на 1450,98 грн
для науковців - на 422,51 грн
Потім дивуємось, **** у нас науки немає.
Депутатом навіть на пенсії втричі вигідніше бути.
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06.07.2023 10:24 Відповісти
"науковці" це такі як Ківа???
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06.07.2023 10:24 Відповісти
Такі як Ківа- то науківці.
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06.07.2023 10:57 Відповісти
Пропоную ще кожному чиновнику за життя виділяти земельну ділянку коштом держави - два метри на два . І щ об фото стояло у кожного в кабінеті.
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06.07.2023 10:25 Відповісти
За 30 років, що вони зробили з Україною, їх взагалі треба пенсій позбавити.
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06.07.2023 10:26 Відповісти
ви шо там аФуєли зовсім, кому-кому, а депутаНам, пенсіі - невистачає????!!!! 😳😳
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06.07.2023 10:27 Відповісти
ше сЦудям добавте, і прокурорским!!!!!!!
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06.07.2023 10:28 Відповісти
Це, щоб віддали ахметову за світло.
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06.07.2023 10:29 Відповісти
Тим хто отримував 2000 -3000 тисячі, після всіх зелених перерахунків за 4 роки добавили куй цілих і п@3дець десятих. А таких пенсіонерів в Україні відсотків 70.
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06.07.2023 10:31 Відповісти
Ну дійсно цим категоріям найпотрібніше . Конче необхідно . Інші пенсіонери нехай чекають світлого майбутнього , а от депутатам та службовцям вкрай важко . Останню скоринку від черствого чорного хліба вже доїли і стало питання виживання . Те що є пенсіонери в Україні , для яких надбавка в 1 000 грн становить їхньої півпенсії ( тобто пенсія приблизно 2 000 ) --- то хєрня , нікого не цікавить взагалі . Головне підняти пенсії тим у кого вони і так захмарні
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06.07.2023 10:33 Відповісти
Науковцям то добре,а наукІвцям?
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Головне, що підвищили депутатам, які і так жирують
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Ну хоч по одному диску зі всіма сезонами "сватів-скотів", можна було за 4 роки виділити? Геть Щеля не цінує своїх пришиблених прихильників.
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06.07.2023 10:41 Відповісти
Не треба сперечатися , дивимося на ціни і пенсії в 2018 і зараз. Тільки дивимось на пенсії не "середні по кімнаті" з сотнями тисяч для прокурорів ,суддів, держморд ітд, а на пенсії більшості українців.
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06.07.2023 12:07 Відповісти
Та все зрозуміло, ета парашенка вінават.
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06.07.2023 12:28 Відповісти
як ти куйло заіпало своїми висерами по всьому цензору
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06.07.2023 12:15 Відповісти
Ну а кому ж іще добавляти, як не депутатам - церковним мишам?
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06.07.2023 10:38 Відповісти
все правильно, а челядь повинна панам з блакитною кровлею все це заробити, а щоб в голову челяді нелізли якісь думки то їх відпраляють на фронт.Скотина повинна стояти в стійлі!Гуляй бандааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2023 10:41 Відповісти
Тут без коментарів, вітаю ще з одною "перемогою".
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06.07.2023 10:41 Відповісти
є думка мати вчений ступінь це престижно насправді профанація і понти і країна від цього не має жодної користі... найнещасніші депутати та держслужбовці, які живуть зголоднілими
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06.07.2023 10:42 Відповісти
Автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано ВСІ пенсії, а не депутаНські.
Депутани не зробили нічого, щоб отримувати більше мінімалки, на відміну від тих, роботяг, яких не індексували.
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Дармоїди-депутати, злодійкуваті чиновники, псевдонауковці з псевдодослідженнями, які не мають жодного практичного значення... Безнадійна країна.
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Ну а кому ж ще підвищувати, як не депутанам. Бідоськи ж з мальти на мальдіви перебиваються, а ще ці шалені пекельні борошна - купити нову теслу, чи ще рік поїздити на 2022 року випуску лєксусі. А скільки коштує газом опалювати маєтки в 10 гектарів, ви знаєте? Очевидно ж, що бідоськам нужніше!
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06.07.2023 10:45 Відповісти
Самые незащищённые слои населения...особенно первые две категории...это я как пенсионер,который получил трудовую книжку в 1975 году,говорю...
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06.07.2023 10:49 Відповісти
Підараси. Соціальний вибух вже не спинити. По моєму містечку на півдні за цей рік жебраків збільшилось на 70%, на базарчиках ввечері продавці викидують в сміття некуплені продукти і овочі бо майже ніщо не продається .
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06.07.2023 10:54 Відповісти
а ціни, зменшувати - пробували на базарчиках??
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06.07.2023 11:18 Відповісти
Дерти з ближнього три шкіри - наше всьо. Але винне все рівно зе-кодло...
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06.07.2023 11:59 Відповісти
Так якщо людина не може на цьому заробити, то може краще взагалі нічим не займатись? Якраз кодло з псом гетманцевим все для цього і робе 4 роки.
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06.07.2023 12:11 Відповісти
А іншим категоріям пенсіонерів - підвищенні тарифи і інфляцію, яка доїла залишки гробових. Дякую, Володя, щоб ти ...
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06.07.2023 11:08 Відповісти
А моя мама все життя пекла хліб - не заслужила.
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06.07.2023 11:20 Відповісти
Ну вона ж не в опі дєрьмака його пекла, і не сусідка чи однокласниця когось з шобли, і не фсбешний "друг дєцтва", і мабуть до кварталу мародерів ніякого відношення не має?
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06.07.2023 12:13 Відповісти
А металлурги,горняки,...и ТД. У них всё хорошо? Они не достойны подъёма пенсий?
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06.07.2023 21:36 Відповісти
 
 