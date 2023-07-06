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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Мелітополі у лікарні заселяють російських військових, - мер Федоров

окупанти,мелітополь

Російські загарбники ховаються за спинами хворих дітей  в окупованому Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 липня окупанти Мелітополя посилили контроль у медзакладах вторинної ланки. Замість звичайних охоронців скрізь розставили військовий конвой", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російських військових помітили в дитячій лікарні по вулиці Фролова.

Навіщо - незрозуміло, проте знаючи ворога здогадки є. Наприклад, у лікарні поки що окупованого Молочанська росвійськові поселилися прямо біля людей похилого віку. На другому поверсі лікуються цивільні пацієнти, на першому і третьому живуть рашисти, а в підвалі тримають своїх 300-их.

Тож під виглядом "охорони й піклування" про мешканців ворог вкотре перетворює цивільних на живий щит", - зазначив Федоров. 

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Автор: 

Мелітополь (773) окупація (6751) Федоров Іван (651)


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