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Новини
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В столиці будується новий реабілітаційний центр для поранених захисників, - Кличко

кличко

На базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни в Пущі-Водиці після реконструкції буде створено Медичний центр реабілітації для поранених українських захисників.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірив, як триває капітальний ремонт Київського міського госпіталю, де створюємо міський реабілітаційний центр. На базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок. Тут надаватимуть кваліфіковану реабілітаційну допомогу. Першу чергу ремонту плануємо завершити до жовтня цього року", - заявив Кличко.

За його словами, Київський міський госпіталь приймає на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців з червня минулого року. За цей час реабілітацію тут пройшли понад 1500 захисників.

"Минулого року Департамент охорони здоров’я КМДА закупив для центру реабілітаційне обладнання. Також здійснили капітальні ремонти будівель, пошкоджених внаслідок воєнних дій, та ліфтів. Триває ремонт приміщень на кількох поверхах головного корпусу", - зазначив Кличко.

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" – це 12-поверхова споруда з комплексом допоміжних будівель. Територія – майже 5 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щомісяця 250-500 українських військовослужбовців потребуватимуть лікування втрачених кінцівок, просимо мерію Берліну допомогти, - Кличко

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ першим готується запустити "Електронний кабінет Захисника", де військовослужбовці та ветерани війни зможуть оформити через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг.

Також Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

Автор: 

Київ (19665) Кличко Віталій (3527) поранення (2816)


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Ви не хвилюйтесь, тією реконструкцією військова адміністрація не опікується. Красти не будуть.
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06.07.2023 21:35 Відповісти
Не вірю!
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06.07.2023 22:08 Відповісти
Ох и погодка)
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06.07.2023 21:26 Відповісти
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06.07.2023 21:31 Відповісти
Реабілітаційні центри це добре, але вони не мають перетворитися на такі собі віддалені ізольовані притулки для інвалідів за принципом "геть за очей". Пуща-Водиця була елітним місцем відпочинку від міської суєти, але розташована фіг зна де. Нашим інвалідам треба давати квартири у великих містах, вони мають жити серед нас. Це не тільки для того, щоб ми не забували про війну. Ці люди мають відчувати, що життя вірує і вони у ньому беруть участь. В Києві та інших великих містах будується багато ******** домів, влада має викупляти квартири в них для наших інвалідів. Це запорука того, що ми про них не забудемо, а також того, що вони будуть мати набагато більше можливостей і для працевлаштування, і для спілкування, і для більш якісного лікування, і щоб відчувати, що суспільство не покинуло їх.
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07.07.2023 08:19 Відповісти
 
 