Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони України витратило 36,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут — Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі.

Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені.

Ще раз – 36,3 мільярда грн – або майже мільярд доларів! Це в ДЕВʼЯТЬ разів більше, ніж фонд Притули зібрав за 2022 рік.

Тепер уявіть, скільки всього за ці гроші НЕ отримали Збройні Сили…

Наприклад, за ці 36,3 млрд грн можна було купити майже 3 тисячі бронемашин Senator (які б урятувати тисячі військових), або близько 5 тисяч комплексів FGM-148 Javelin", - написав Шабунін.

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Також він зазначив, що з моменту оприлюднення цієї інформації минуло два дні.

"За цей час Резніков так і не знайшовся з відповіддю. А що він, власне, може тут пояснити? Все очевидно", - додав глава ЦПК.





Офіційна відповідь Мінфіну

Воїн ЗСУ Денис Ярославський емоційно прокоментував цю ситуацію: "Найсумніше, що цей вкрадений ярд $ це недоотримані броники, каски та боєприпаси - в результаті смерті наших хлопців... І зверніть увагу! Рвати бабки вони почали з самого початку, коли не було зрозуміло, як може скластися ситуація в Україні... Пиляти почали нещадно... Готували золоті парашути. С#ки.

Я сподіваюся для початку будуть арешти у корупційних прокладках "Укрспецекспорт", його ДП "Прогрес" та "Спецтехноекспорті".

Позови до СУД від МО можуть бути після війни. Нині за корупцію мають бути заходи "вищої міри".