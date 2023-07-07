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Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

шабунін

Міністерство оборони України витратило 36,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені.

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут — Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі.

Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені.

Ще раз – 36,3 мільярда грн – або майже мільярд доларів! Це в ДЕВʼЯТЬ разів більше, ніж фонд Притули зібрав за 2022 рік.

Тепер уявіть, скільки всього за ці гроші НЕ отримали Збройні Сили…

Наприклад, за ці 36,3 млрд грн можна було купити майже 3 тисячі бронемашин Senator (які б урятувати тисячі військових), або близько 5 тисяч комплексів FGM-148 Javelin", - написав Шабунін.

Також читайте: Міноборони закуповувало олію за "космічними цінами" - по 111 грн/кг, ціни у контрактах МО зрівнялися з ринковими лише у червні, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Також він зазначив, що з моменту оприлюднення цієї інформації минуло два дні.

"За цей час Резніков так і не знайшовся з відповіддю. А що він, власне, може тут пояснити? Все очевидно", - додав глава ЦПК.

Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін 01

Офіційна відповідь Мінфіну

Воїн ЗСУ Денис Ярославський емоційно прокоментував цю ситуацію: "Найсумніше, що цей вкрадений ярд $ це недоотримані броники, каски та боєприпаси - в результаті смерті наших хлопців... І зверніть увагу! Рвати бабки вони почали з самого початку, коли не було зрозуміло, як може скластися ситуація в Україні... Пиляти почали нещадно... Готували золоті парашути. С#ки.

Я сподіваюся для початку будуть арешти у корупційних прокладках "Укрспецекспорт", його ДП "Прогрес" та "Спецтехноекспорті".

Позови до СУД від МО можуть бути після війни. Нині за корупцію мають бути заходи "вищої міри".

Автор: 

Міноборони (7486) Шабунін Віталій (538) закупівлі (3441)


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Топ коментарі
+57
И оно еще и трындит после этого.

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07.07.2023 10:21 Відповісти
+55
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07.07.2023 10:19 Відповісти
+54
Станом на ‎01.‎07.‎2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.07.2023 10:18 Відповісти
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Підро! Рівняй з високими, а не з Притулою!
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07.07.2023 17:04 Відповісти
Давно не бачив цього Борцуна з корупцією😁😄😄😄Як кажуть, - 'Снова здасьте в нашем магазине'.😀😃😄
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07.07.2023 17:15 Відповісти
То може бачив, знаєш і замість "Борцуна з корупцією" вкажеш де 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном? Що він шукав у вашому магазині?
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07.07.2023 23:08 Відповісти
А якщо я тобі скажу, що там 54.275 млрд.грн! Ти мене перевіриш?
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08.07.2023 00:59 Відповісти
----
Ні чого не зрозумів..
...
Чи то я зістарився , а чи в автора ПРОСТО КЛЕПКИ НЕМАЄ щоб написати
..
щось по людські
...
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07.07.2023 23:24 Відповісти
Давай спочатку почнемо з того, що "ні чого" пишеться разом. Потім, потроху, потроху прийде розуміння БуКофф.
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08.07.2023 00:57 Відповісти
С таким министром обороны до ручки дойдём.Пучеглазый дебил со своей бессменный глупой улыбкой.
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07.07.2023 17:42 Відповісти
За національними бухгалтерськими стандартами прострочена бухгалтерська заборгованість обліковується на 372 рахунку, та:

прострочена дебіторська заборгованість - це дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами.

Тобто, міністерство оборони це величезна організація, багатомільярдна закупівельна машина, вона завжди була не така обротиста як комерційні торгові организації, а в умовах війни, воєнного стану, тим більш, тож, 30 днів прострочки може бути обумовлено чим завгодно. Наприклад, міністерство сплатило аванс, а залишок коштів не перерахувало, постачальник відвантажив продукцію тіки на суму авансу, та чекає оплати, а тим часом 30 днів пройшло, і це стало на 372 рахунку обліковуватись. Або митниця, щось затримала, як наша, та і іноземна, і от у постачальника виникли затримки.

Тобто, незважаючи на таку назву, це зовсім не означає, що на ці кошти ніколи них о нічого не поставить.
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07.07.2023 18:02 Відповісти
тобро варіант що всьо спіжжено ви не розглядаєте - і дарма
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07.07.2023 19:27 Відповісти
" всьо" - не розглядаю, частина - так.
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08.07.2023 07:49 Відповісти
Хабарники перевели ці гроші туди відкіля вони николи не повернуться, та неякої зброї не може прибути. На своі рахунки в іноземних банках. Це були перші дні повномасштабного наступу. Вони очікували що Киів буде за 72 години в руках Росіян.
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07.07.2023 19:39 Відповісти
Ми не знаємо, коли це було. Не написано ані в статті, ані в реєстрі, в картці рахунку, побачити не можемо, не маємо доступу.

Я взагалі дивуюся, що цю інформацію публікують. Справа в тому, що кредиторка та дебіторка навіть в комерції, не те що МО під час війни, має значення для аналізу конкурентами. Ця інформація має бути засекречена, тим більш прострочена.
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08.07.2023 07:53 Відповісти
Я не компетентний в бухобліку, але щось ніхріна незрозуміло хто кому винен...

"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут - Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі. (Джерело: Шабунін В.)

"Дебіторська заборгованість - це борги компаній, фізичних осіб чи держави перед підприємством. Наприклад, якщо підприємство оплатило замовлений товар, а виконавець його не доставив, то він має дебіторську заборгованість." (джерело: edin.ua)
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07.07.2023 20:11 Відповісти
Закупівлі державних установ і порядних фірм, щоб уникнути дебіторської заборгованості і і інших непрємностей, здійснюються по формі аккредитива - це спеціальна форма розрахунків між покупцем і продавцем, яка захищае їх обох. Простими словами: це гарантія від банка, що продавець отримує платіж, якщо виконає певні умови. В статті йдеться про перерахунок 36,3 млрд продавцям за послуги які ще не надані це 100% - злочин і повенення коштів замовнику під великим питанням бо вже конвертовано і мізерну частину знайшли у дивані заміністра МО в вигляді займу від 84 літньої бабусі, решта по городах в банках.
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07.07.2023 21:12 Відповісти
так тоді у виконавців замовлень дебіторська заборгованість перед МО, що значить МО сплатило їм на цю суму??..
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07.07.2023 21:16 Відповісти
Очевидно і як кажуть в Одесі логика железная.
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07.07.2023 21:27 Відповісти
З чого Ви вирішили, що акредитив, банківська гарантія, має за Законом застосовуватися по всіх без винятку контрактах МО ? З чого вирішили, що всі контракти МО мають бути поставлені виключно на 100% по післяоплаті? Тоді про яке прозоро може йти мова? Яку конкуренцію? Серед пари тройки між собою знайомих мільярдерів? Бо тіки вони мають достатньо обігового капіталу так працювати тим більш з продукцією, яку може треба виробляти місяцями, а звідки заміі місяці платити зарплату, податки, оренди, електрику, тощо?

Крім того, Ви знайшли КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНОСТЬ прострочену міністерства? За товари роботи послуги?

Чомусь я впевнений, що вона буде в рази більша за дебіторку. То що, робимо висновки, що МО молодці ЗЕКОНОМИЛИ кошти , кинув на гроші постачальників?)

Завсно, є вори на всіх крупних підприємствах, та і середніх, а під час війни тим більш.

Та неможна взяти картку 371 рахунку по дебетовому сальдо та заявити - ці гроші вкрадені.

Є багато обставин, за якими можуть бути затримки поставок.
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08.07.2023 08:19 Відповісти
Для того і ведуться переговоги при заключені договорів на виконання робіт: одним із пунктів передбачається поетапна оплата але не дурість в вигляді 100% предоплати, фірми що виконують роботи користуються коротко і довготривалими кредитами фінустанов висновок МО довбні.
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08.07.2023 08:47 Відповісти
От ці "переговори" зі своїми закінчаться відсутністю претензії, про все домовляться, і сума не пройде як прострочена дебіторка. То про що ми зараз тоді розмовляємо?) Що в МО не допускають переговорів щодо змін умов в невигідну для себе сторону, та не роблять скриту дебіторку, а роблять її відкритою та ще і офіційно оприлюднюють? То це погано, чи прозоро?)
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08.07.2023 10:51 Відповісти
В нашому випадку просрочена дебіторська заборгованість перейде в таке поняття як безнадійна дебіторська заборгованіть іншими словами не буде можливості отримати раніше перераховані кошти (постачальник банкрот або припинив свою регістрацію і зник) і з 36.3 млрд. в кращому випадку 10% повернеться, побачимо як буде далі хто буде правий.
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09.07.2023 14:02 Відповісти
Пояснюю по простому.

На прикладі між Вінсентом та Робертом)

Роберт - велика компанія, міністерство оборони, працююча за стандартами обліку, це не ФОП)

Так от, Роберт заплатив Вінсенту , після візування договору та рахунку всіма відділами, від юридичного до бухгалтерії, аванс 20%, або 1 мільйон гривень з 5 мільйонів , за капусту для солдатів.
Вінсент отримав мільйон гривень, та привіз капусту на ... мільйон гривень. А мав би на 5 мільйонів, та чекати післяоплату 90 днів, і отримати потім 4 млн боргу.

Роберт каже: Вінсент, як так? Де залишок капусти? А Вінсент відповідає: там же, де і залишок грошей за моркву, яку було поставлено по попередньому договору, але так досі і не оплачено, вже всі терміни вийшли. І от, поки ми один одного звинувачуємо, час їде, і через 30 днів ті 4 мільйона бухгалтер робить проводку, та переводить на 372 рахунок, прострочена дебіторка.

Тут приходить Шабунін, та каже: о, то це Роберт злив на сторону 4 мільйона грошей, і пише про це статтю)

Але, може бути і по іншому, може Роберт та Вінсент бухають разом з дитинства, та просто взагалі підписали угоду про постачання Вінсентом бухгалтерських послуг, злили 5 мільйонів, підписали всі акти - і от, ніякої дебіторки, а гроші вкрадені, Шабунін не бачить проблеми, бо хто ж йому скаже про ці "послуги" , це ж таємниця військова) Але він такий хлопець, що може і сам якось дізнатися, і тоді буде дуже соромно Роберту, а от Вінсенту - ні, бо він на Кіпрі))
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08.07.2023 08:09 Відповісти
ну от навіщо було було вказувати імена та суми ?
Зараз за нас з вами Набу зі Сап разом ДБР візьмуться...
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08.07.2023 18:08 Відповісти
а.. ах ти ж жук! підставив мене
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08.07.2023 18:10 Відповісти
Шабунінам то не цікаво - головне імітація діяльності. А то бабло на наступний грант не виділять
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07.07.2023 23:09 Відповісти
Мінфін (Департамент фінансів оборони, правоохоронних органів та державної безпеки) знав про розмір простроченої дебиторської заборгованості майже на мільярд доларів США. Знав, але не оприлюднив, допоки Шабунін не зробив відповідний офіційний запит. Мінфін за законом відповів, а Цензор опублікував відповідь Мінфіну. У чому тут "імітація діяльності"?
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07.07.2023 23:35 Відповісти
Тому що як тут вже відповіли - дебіторська заборгованість є різною . Хто працює в бізнесі розуміє про що. В ній потрібно розбиратися. Але клоун Шабуня , не хоче розбиратися - він створює хайп - мовляв - все вкрали і недовезли.
Тому що для антикорупціонера Шабуні- добре щоб була корупція - інакше він залишиться без роботи. Тому головне - імітація
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08.07.2023 00:54 Відповісти
"Мінфін за законом відповів, а Цензор опублікував відповідь Мінфіну. У чому тут "імітація діяльності"?"

У висновках з відповіді. Дебет сальдо рахунку 372 прострочена дебіторка, переводиться в безнадійну заборгованість, та списується, за рішенням суду.

Доки цього немає, ми не знаємо, вкрадені ці гроші, чи товари, або десь вісять на митниці в Польщі, чи во Франції на заводі внаслідок заворушень заблоковані, хто зна.

Тож, Шабуніна я поважаю, він молодець, не дає їм розслабитись, та все одно, повірте, корупціонер не надає офіційну відповідь про свою корупцію та суму крадіжки)
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08.07.2023 08:27 Відповісти
+300%. Хтось мені зможе нагадати скільки років він "плідно" бореться із корупцією. Я його, що пам'ятаю з етерів Савіка Шустера, мабуть років із 13 тому. Тут, мабуть більшість форумчан, ще в початкові класи ходили.
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08.07.2023 01:07 Відповісти
Про затримку постачальник зобов'язаний був повідомити замовника. У разі, коли затримка обгрунтована, оформлюються зміни - доповнення до контракту, де сторонами контракту задовільняються претензії та погоджується новий термін постачання. Нічого подібного не зроблено. Постачальники з бюджетними грошами зникли в "тумані війни"?
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07.07.2023 23:23 Відповісти
А якщо замовник не перерахував кошти за товар в повному обємі?
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08.07.2023 00:56 Відповісти
+100%. Вчимо потроху бухгалтерію!))))
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08.07.2023 01:08 Відповісти
Ми не знаємо умов, що там і хто по договору зобов'язаний, це розбирається суд, якщо така справа надійде.

"та погоджується новий термін постачання" - а от це і є набагато ближче до корупції, ніж переведення цієї суми в прострочену дебіторку та виставлення претензії.
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08.07.2023 08:30 Відповісти
Ну то що вивели народні гроші призначені для ЗСУ і таким чином допомогли товаришу Путіну вже не дивує, питання в іншому чому 36,3 мільярдів , а ні 36,6 , адже 36,3 на 36,6 не ділеця (фіксований курс "директора" НБУ - Шевченка і не виходить1 мільярд $, а зрозуміло спочатку вкрали 36,6, а потім вирішили 0,3 мільярда повернути з барського плеча щом в очі не кидалося.
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07.07.2023 18:09 Відповісти
Есть же простые, красивые и понятные всем рецепты решения ВСЕХ ПРОБЛЕМ. И, кстати, за них уже проголосовало большинство населения. В данном случае: "НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ВОРОВАТЬ!"
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07.07.2023 18:10 Відповісти
То були закуплені стелси-невидимки, танки-невидимки, човни-невидимки і каски-невидимки.
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07.07.2023 18:17 Відповісти
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07.07.2023 18:32 Відповісти
По аналогії з "Миротворець" має бути сайт "Мародерець" з реєстром всіх хапуг під час війни
Щоб нікого і ніщо не забути...
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07.07.2023 19:46 Відповісти
Ну и ,, жрут,, Зе термиты , слуги Президента - ФСБ Ермака. 1 миллиард долларов только часть. Сколько они ещё украдут на закупке техники через ,, прокладки,, тендеры, распилив деньги( миллиарды гривен) АРМы ?????? Когда будут,, гілляки,,??
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07.07.2023 20:08 Відповісти
Это чистой воды коррупция. Резников должен сидеть! Уже сегодня!
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07.07.2023 20:27 Відповісти
а можна усіх казнокрадів депортувати у ЄС?
допит, суд, тюрьма...
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07.07.2023 20:48 Відповісти
На експорт відправляють зазвичай найкраще. 🤣
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07.07.2023 21:00 Відповісти
Так частина вже там на майбахах гарцює.
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07.07.2023 21:17 Відповісти
Шоб зеленськи та його банда подавилися тіми грошами шо вони у наших війскових крадуть а потім нагло брешуть шо немає грошей на виплати війсковим😡
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07.07.2023 21:22 Відповісти
Просто треба ще трохи потерпіти... Ну ще зовсім трохи. СУК.......А ? Скільки треба ще бути терпилами. Незабаром терпець урветься! И що тоді "неначасі"
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07.07.2023 21:30 Відповісти
За повідомленнями ЗМІ, розслідуванням привласнення цих бюджетних грошей займається ЦРУ США. Фігуранти під ковпаком. Гроші, виведені в офшори та на конспіративні рахунки за кордоном безумовно будуть вилучені, а злодії після суду в США сидітимуть 200 років за гратами.
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07.07.2023 23:17 Відповісти
"Статья как-то по дебильному написана" (с)
Не уточнено, что эта задолженность МНОЖЕСТВА ИНОСТРАННЫХ фирм перед нашим МО.
В силу разных причин, объективных и не очень, очень много контрактов не выполнено, процесс взыскания идёт, но это непросто.
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07.07.2023 21:35 Відповісти
так смішать всі ці "викриття" і "сенсації", а бидло продовжує вестись, як малі діти і кожних 5 років вимагати зміну влади і це вже продовжується ТРИДЦЯТЬ РОКІВ!!!
і за цих тридцять років влада помінялась вже чотири рази і було П'ЯТЬ РІЗНИХ ПРЕЗИДЕНТІВ, а Україна все розвалюється і все зменшується....

а ви продовжуйте вестись на "сенсації", "зради" і журналістські "викриття".....
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07.07.2023 21:57 Відповісти
Пан Шабунін, ви не чули про те що виробники не встигають виробляти? можливо відповідальний журналіст проаналізував бищо з заборгованості це результат просто виробничої затримки ( не можуть зібрати 20 замовлених танків вчасно ) а що результат корупції?
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07.07.2023 22:10 Відповісти
Не треба так хвилюватися. Спецгрупа CIA розслідує всі факти, обставини, встановить усіх фігурантів. Хтось, мабуть, поквапився, вже уклав угоду, дає покази. Але це вже поза компетенції пана Шабуніна.
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07.07.2023 23:45 Відповісти
Боже ж ти мій. Шибунін. Гроші стирили, підклали ліві контракти, для замітання слідів вкинули позови. І будуть віщати ми працюємо. І як казав Швець Ю.Б. намєдні-весь рух коштів за кордоном відомий. А Віталік просто хоче вскочити у поїзд негодування. Вірте нам, це ми розслідували.
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07.07.2023 22:22 Відповісти
Вітальці не потрібно перемогти корупцію - іначе як він харчєваться буде? Нормаольній роботі він же не навчений.
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07.07.2023 23:11 Відповісти
Міліард баксів вкрадених в Американських платників податків. Зеля тобі і Єрмаку і ко. п*зда...
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07.07.2023 23:18 Відповісти
На правильно писать: не "Міноборони витратило 36,3 млрд", а ЗЕленые ***** ******** 36,3 млрд грн.
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07.07.2023 23:40 Відповісти
шабаш подлецов
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08.07.2023 02:44 Відповісти
Идиот на идиоте....
"

Министр прокомментировал https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2023/05/25/7403738/ материал "Украинской правды" о том, что украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками оружия, в 2022 году получили почти 9 миллиардов гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки, из-за чего министерство с ними судится.

По словам Резникова, Минобороны судится со всеми поставщиками, которые не выполняют своевременно контракты. Он подчеркнул, что расследование УП касалось только государственных компаний-поставщиков, тогда как партнерами Минобороны по контрактам являются и иностранные поставщики. Эти дела находятся или в процессе подачи исков, или рассматриваются в судах, отметил министр.
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10.07.2023 10:20 Відповісти
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