Міноборони витратило 36,3 млрд грн на зброю і забезпечення, які так і не було поставлено, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
Міністерство оборони України витратило 36,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені.
Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут — Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі.
Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені.
Ще раз – 36,3 мільярда грн – або майже мільярд доларів! Це в ДЕВʼЯТЬ разів більше, ніж фонд Притули зібрав за 2022 рік.
Тепер уявіть, скільки всього за ці гроші НЕ отримали Збройні Сили…
Наприклад, за ці 36,3 млрд грн можна було купити майже 3 тисячі бронемашин Senator (які б урятувати тисячі військових), або близько 5 тисяч комплексів FGM-148 Javelin", - написав Шабунін.
Також він зазначив, що з моменту оприлюднення цієї інформації минуло два дні.
"За цей час Резніков так і не знайшовся з відповіддю. А що він, власне, може тут пояснити? Все очевидно", - додав глава ЦПК.
Воїн ЗСУ Денис Ярославський емоційно прокоментував цю ситуацію: "Найсумніше, що цей вкрадений ярд $ це недоотримані броники, каски та боєприпаси - в результаті смерті наших хлопців... І зверніть увагу! Рвати бабки вони почали з самого початку, коли не було зрозуміло, як може скластися ситуація в Україні... Пиляти почали нещадно... Готували золоті парашути. С#ки.
Я сподіваюся для початку будуть арешти у корупційних прокладках "Укрспецекспорт", його ДП "Прогрес" та "Спецтехноекспорті".
Позови до СУД від МО можуть бути після війни. Нині за корупцію мають бути заходи "вищої міри".
Будь ласка, зачекайте...
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Ні чого не зрозумів..
...
Чи то я зістарився , а чи в автора ПРОСТО КЛЕПКИ НЕМАЄ щоб написати
..
щось по людські
...
прострочена дебіторська заборгованість - це дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами.
Тобто, міністерство оборони це величезна організація, багатомільярдна закупівельна машина, вона завжди була не така обротиста як комерційні торгові организації, а в умовах війни, воєнного стану, тим більш, тож, 30 днів прострочки може бути обумовлено чим завгодно. Наприклад, міністерство сплатило аванс, а залишок коштів не перерахувало, постачальник відвантажив продукцію тіки на суму авансу, та чекає оплати, а тим часом 30 днів пройшло, і це стало на 372 рахунку обліковуватись. Або митниця, щось затримала, як наша, та і іноземна, і от у постачальника виникли затримки.
Тобто, незважаючи на таку назву, це зовсім не означає, що на ці кошти ніколи них о нічого не поставить.
Я взагалі дивуюся, що цю інформацію публікують. Справа в тому, що кредиторка та дебіторка навіть в комерції, не те що МО під час війни, має значення для аналізу конкурентами. Ця інформація має бути засекречена, тим більш прострочена.
"Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут - Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі. (Джерело: Шабунін В.)
"Дебіторська заборгованість - це борги компаній, фізичних осіб чи держави перед підприємством. Наприклад, якщо підприємство оплатило замовлений товар, а виконавець його не доставив, то він має дебіторську заборгованість." (джерело: edin.ua)
Крім того, Ви знайшли КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНОСТЬ прострочену міністерства? За товари роботи послуги?
Чомусь я впевнений, що вона буде в рази більша за дебіторку. То що, робимо висновки, що МО молодці ЗЕКОНОМИЛИ кошти , кинув на гроші постачальників?)
Завсно, є вори на всіх крупних підприємствах, та і середніх, а під час війни тим більш.
Та неможна взяти картку 371 рахунку по дебетовому сальдо та заявити - ці гроші вкрадені.
Є багато обставин, за якими можуть бути затримки поставок.
На прикладі між Вінсентом та Робертом)
Роберт - велика компанія, міністерство оборони, працююча за стандартами обліку, це не ФОП)
Так от, Роберт заплатив Вінсенту , після візування договору та рахунку всіма відділами, від юридичного до бухгалтерії, аванс 20%, або 1 мільйон гривень з 5 мільйонів , за капусту для солдатів.
Вінсент отримав мільйон гривень, та привіз капусту на ... мільйон гривень. А мав би на 5 мільйонів, та чекати післяоплату 90 днів, і отримати потім 4 млн боргу.
Роберт каже: Вінсент, як так? Де залишок капусти? А Вінсент відповідає: там же, де і залишок грошей за моркву, яку було поставлено по попередньому договору, але так досі і не оплачено, вже всі терміни вийшли. І от, поки ми один одного звинувачуємо, час їде, і через 30 днів ті 4 мільйона бухгалтер робить проводку, та переводить на 372 рахунок, прострочена дебіторка.
Тут приходить Шабунін, та каже: о, то це Роберт злив на сторону 4 мільйона грошей, і пише про це статтю)
Але, може бути і по іншому, може Роберт та Вінсент бухають разом з дитинства, та просто взагалі підписали угоду про постачання Вінсентом бухгалтерських послуг, злили 5 мільйонів, підписали всі акти - і от, ніякої дебіторки, а гроші вкрадені, Шабунін не бачить проблеми, бо хто ж йому скаже про ці "послуги" , це ж таємниця військова) Але він такий хлопець, що може і сам якось дізнатися, і тоді буде дуже соромно Роберту, а от Вінсенту - ні, бо він на Кіпрі))
Зараз за нас з вами Набу зі Сап разом ДБР візьмуться...
Тому що для антикорупціонера Шабуні- добре щоб була корупція - інакше він залишиться без роботи. Тому головне - імітація
У висновках з відповіді. Дебет сальдо рахунку 372 прострочена дебіторка, переводиться в безнадійну заборгованість, та списується, за рішенням суду.
Доки цього немає, ми не знаємо, вкрадені ці гроші, чи товари, або десь вісять на митниці в Польщі, чи во Франції на заводі внаслідок заворушень заблоковані, хто зна.
Тож, Шабуніна я поважаю, він молодець, не дає їм розслабитись, та все одно, повірте, корупціонер не надає офіційну відповідь про свою корупцію та суму крадіжки)
"та погоджується новий термін постачання" - а от це і є набагато ближче до корупції, ніж переведення цієї суми в прострочену дебіторку та виставлення претензії.
Щоб нікого і ніщо не забути...
допит, суд, тюрьма...
Не уточнено, что эта задолженность МНОЖЕСТВА ИНОСТРАННЫХ фирм перед нашим МО.
В силу разных причин, объективных и не очень, очень много контрактов не выполнено, процесс взыскания идёт, но это непросто.
і за цих тридцять років влада помінялась вже чотири рази і було П'ЯТЬ РІЗНИХ ПРЕЗИДЕНТІВ, а Україна все розвалюється і все зменшується....
а ви продовжуйте вестись на "сенсації", "зради" і журналістські "викриття".....
"
Министр прокомментировал https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2023/05/25/7403738/ материал "Украинской правды" о том, что украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками оружия, в 2022 году получили почти 9 миллиардов гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки, из-за чего министерство с ними судится.
По словам Резникова, Минобороны судится со всеми поставщиками, которые не выполняют своевременно контракты. Он подчеркнул, что расследование УП касалось только государственных компаний-поставщиков, тогда как партнерами Минобороны по контрактам являются и иностранные поставщики. Эти дела находятся или в процессе подачи исков, или рассматриваются в судах, отметил министр.