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Чехія передає гелікоптери Україні та навчатиме пілотів винищувачів, - прем’єр Фіала

чехія,гелікоптер

Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери та боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції", - сказав він.

За словами Фіали, Чехія також візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А також передасть симулятори, щоби пілоти могли тренуватися прямо в Україні.

Також читайте: Президент Чехії Павел пояснив, чому сказав про єдину спробу для контрнаступу України

Автор: 

Чехія (1655) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+21
Щира подяка
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07.07.2023 11:00 Відповісти
+19
Добре коли президент країни Генерал і зовсім інше коли просто клоун з вектором на рашку
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07.07.2023 11:00 Відповісти
+15
Чехи і поляки - брати навік.
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07.07.2023 11:08 Відповісти
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Щира подяка
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07.07.2023 11:00 Відповісти
Чехи і поляки - брати навік.
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07.07.2023 11:08 Відповісти
Та не тільки. А прибалти? Велика подяка всім, хто допомагає!
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07.07.2023 11:46 Відповісти
Для балтійських народів слово прибалти, це як для українців слово хохли.
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07.07.2023 12:21 Відповісти
Дуже добре.
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07.07.2023 11:00 Відповісти
Добре коли президент країни Генерал і зовсім інше коли просто клоун з вектором на рашку
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07.07.2023 11:00 Відповісти
Скабеева забилась в экстазе от Вашего комментария.
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07.07.2023 11:06 Відповісти
Я не знаю що воно таке і її екстаз мене не цікавить. Професію різних президентів я написала вірно.
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07.07.2023 11:09 Відповісти
Верно будет и то, что солнце всходит на востоке, а заходит на западе, но какое это имеет отношение к тому, что Чехия дарит нам вертолёты и боеприпасы?
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07.07.2023 12:06 Відповісти
Екстаз є екстаз, а клован залишається клованом. Причому прорашківським.
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07.07.2023 11:12 Відповісти
До речі, скабєєва народилась хлопчиком. У них з Поповим сім'я траесгендера с геєм.
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07.07.2023 12:24 Відповісти
Она родилась дебилом. Впрочем, как и её благоверный.
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07.07.2023 14:31 Відповісти
Весь кремль забився в екстазі від від вашої москворотості.
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07.07.2023 16:03 Відповісти
Вам там, в кремле, виднее.
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07.07.2023 17:32 Відповісти
У кремлі пердякають свинособачою, буряте.
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08.07.2023 00:09 Відповісти
Вот видишь, всё-то ты знаешь о тех, кто тусуется в кремле. Чувствую, у тебя в кармане и спецпропуск туда есть. Или ты там на задании?

И чего это ты так разошёлся? Я, что, нарушаю закон Украины о языках?
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08.07.2023 09:30 Відповісти
Щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говвркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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08.07.2023 23:29 Відповісти
Ты кто, местный титушка?
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09.07.2023 00:03 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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09.07.2023 00:35 Відповісти
Да ты много чего не понимаешь. Ты просто ботяра. Дуже важко буде Україні збудувати сильну об'єднану і процвітаючу країну з такими, як ти. А так зрозумів?
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09.07.2023 09:54 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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09.07.2023 15:41 Відповісти
Да ты, походу, невменяемый. Я прощаюсь с тобой. Читай свои лекции таким же, как и ты сам.
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09.07.2023 16:10 Відповісти
Чомусь кожен другий тупорогий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність. І це чудово! )))
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09.07.2023 16:18 Відповісти
В который раз от самых маленьких больше чем от больших. И сразу или конкретно когда. И много без денег. Соседи! Навеки помнить будем!
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07.07.2023 11:09 Відповісти
Чехи как и поляки и прибалтийцы настоящие братья!
Вообще все славяне единодушно на стороне Украины кроме булбашей.
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07.07.2023 11:17 Відповісти
с болгарами тоже непонятка
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07.07.2023 12:04 Відповісти
С болгарами понятка, а вот со словаками...
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07.07.2023 14:57 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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07.07.2023 11:35 Відповісти
Війська окупантів намагалися прорвати нашу оборону у напрямку Авдіївки.

Штурм ворога тривав понад 10 годин, і закінчився повним фіаско.
В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ (такі самі, як у попередньому пості) та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин.
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07.07.2023 11:50 Відповісти
Помнится, сапер Водичка был чехом и очень любил киздить мадьяров, история циклична)
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07.07.2023 11:56 Відповісти
Вот что значит, когда правильного президента в стране выбрали!
До него помощи было не так и много, пророссийские нотки звучали там. Но пришел в марте 2023г Петр Павел, который не понаслышке знает о русне, и всё стало на свои места!
Дякуємо!
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07.07.2023 13:05 Відповісти
Чехія допомагала з самого початку війни. Може не афішувала. Допомогою керує прем'єр Фіала.
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07.07.2023 13:44 Відповісти
Так, там стало. У нас по наслишке і по кіно, вибрали - тих кому буде добре і можливо українцям теж.
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07.07.2023 15:36 Відповісти
Чехи, поляки, фіни, країни Балтії - це ті кому мало що потрібно пояснювати, бо вони випробували все це на власній шкірі. Честь їм і хвала!
p.s - головне, щоби ми цього не забули.
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07.07.2023 13:31 Відповісти
Люблю тебе, Чехія! Маленька страна, допомагає всім чим може. Знає ціну незалежності і сама цього довго чекала. Дякуємо тобі!
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07.07.2023 13:37 Відповісти
"...передаст....будет обучать....подарит..." и т.д. А можно эту бредятинк ЗАТКНУТЬ и говорить : НАТО сегодня передала 1000 вертолётов, уже обучила 1000 пилотов f-16 и F-22, а лично Чехия сегодня подарила 100 f-16 ???????? А тосначала тупой рёп, потом насинается канитель типа "швецария патроны не дает....надо отремнтировать....надо согласовать с Бидоном...."
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07.07.2023 14:40 Відповісти
А гроші у вас є. Бо за цілеспрямованне нехтування попереджень про напад рашистів - лідор України всіх попереджувальників посилав нах. Гроші витрачав на дороги для танкових колон рашистів. Чекав їх у Киьові на параді - це омана так на йтого діяла. І розкрадання міліардів, котри пішли з наших податків. Але винуваті - Америка, Европа.... Ви шо думаєте, шо вони не знають шо тут два еврея крадуть, шоб забрати все за Приват.
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07.07.2023 15:43 Відповісти
Хто б заткнув свинособачу говірку, бо вуха в'януть.
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07.07.2023 16:07 Відповісти
 
 