Чехія передає гелікоптери Україні та навчатиме пілотів винищувачів, - прем’єр Фіала

Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери та боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції", - сказав він.

За словами Фіали, Чехія також візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А також передасть симулятори, щоби пілоти могли тренуватися прямо в Україні.

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