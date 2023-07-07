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Чехія передає гелікоптери Україні та навчатиме пілотів винищувачів, - прем’єр Фіала
Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери та боєприпаси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції", - сказав він.
За словами Фіали, Чехія також візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А також передасть симулятори, щоби пілоти могли тренуватися прямо в Україні.
Топ коментарі
+21 Дмитро Хлопченко #550905
показати весь коментар07.07.2023 11:00 Відповісти Посилання
+19 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар07.07.2023 11:00 Відповісти Посилання
+15 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар07.07.2023 11:08 Відповісти Посилання
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И чего это ты так разошёлся? Я, что, нарушаю закон Украины о языках?
Вообще все славяне единодушно на стороне Украины кроме булбашей.
Штурм ворога тривав понад 10 годин, і закінчився повним фіаско.
В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ (такі самі, як у попередньому пості) та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин.
До него помощи было не так и много, пророссийские нотки звучали там. Но пришел в марте 2023г Петр Павел, который не понаслышке знает о русне, и всё стало на свои места!
Дякуємо!
p.s - головне, щоби ми цього не забули.