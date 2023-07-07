Без далекобійної зброї складно і наступати, і оборонятися. Питання постачання залежить від США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання далекобійної зброї Україні залежить перш за все від США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з чеським прем'єром Фіалою.
"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо не тільки для наступальних, але й оборонно-наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина, ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами", - сказав він.
Перш за все, зазначив президент, розмови тривають зі США.
"Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд, це трішки інші речі до деяких систем, які у нас є. Артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки зі США, а й з іншими партнерами з країн від яких ці системи було доставлено до нас", - додав він.
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Так, пойду еще нюхну. А то, чувствую отпускает.
Навіть, освітлений асфальт не спрацював?
Тю, а шо такоє?
Ти ж казав 'какая разница'.
Випадкова людина, яка принесла стільки біди
Джерело:
Той, хто не бажає знищити хуьло в Україні та обирає ганьбу, отримає і ганьбу і війну для своїх солдатів.
байден - ще більш ганебний президент, ніж Обама, який подарував Крим хуьлу
Самий ганебний президент - оте зелене неподобство. Яке три роки асфальтом переймався і е- бабусями...у воюючий державі.
Кретин. Замість нарощувати оборону, він розмінуванням займався. Коли пів року вже усі волали про наступ, воно замість рубежів шашлики смажив. За три години південь здав, падло. Бо Оман, бо хитрожопе, бо жадібне та недолуге посміховисько. Клован
Оце єдине шо повинні зробити США
вам станет легче если зе заткнется и перестанет волать?
если включить мозг, просчитайте на шаг вперед, что будет? догадались или подсказать? так может, лучше пусть волает?
Так что пусть завалит ***** и поэкономит калории для Гуантанамо!
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А чего эта мысль тебе не залезла тебе в голову, когда ты стал президентом и Главнокомандующим?
"Университеты" не кончал? Так чего тогда ты поперся в президенты?
а о качестве зеговнокомандующего - можно и нужно говорить
претензій до критики влади не маю, претензія до форми. ти б ще пуйла цитував...
сам признався.
картонна ширма для банди ригів
А що його виставляти, достатньо подивитись на придурка, що корчить із себе мачо балдибілдерства та його вірного дЄрмака, щоб зрозуміти, що народ у нас, м'яко кажучи дурнуватий...
оляка за ОПовинагородою.
Без самолётов-тяжело наступать
Без артилерии-тяжело наступать
Вот с асфальтом,стадионами и барабанами -другое дело.
06.07.2023
Станом на 01.07.2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.
Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
У нас є НАБУ ? (питання риторичне)
youtube.com/watch?v=jpG_IKv4mWI
Нужен натовский аналог Змея Горыныча, иначе, продвижение будет только за счет жизней наших воинов. НАТО ведь так не воюют, значит у них есть что то для решения этой проблемы!