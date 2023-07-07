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Новини Війна
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Без далекобійної зброї складно і наступати, і оборонятися. Питання постачання залежить від США, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання далекобійної зброї Україні залежить перш за все від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з чеським прем'єром Фіалою.

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо не тільки для наступальних, але й оборонно-наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина, ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами", - сказав він.

Перш за все, зазначив президент, розмови тривають зі США.

"Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд, це трішки інші речі до деяких систем, які у нас є. Артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки зі США, а й з іншими партнерами з країн від яких ці системи було доставлено до нас", - додав він.

Читайте: Зеленський про перемогу України: Відновлення територіальної цілісності, повернення полонених та дітей і покарання вбивць

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) зброя (7540)


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Топ коментарі
+48
Чому ти заморозив виробництво Богдани? Казьол.
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07.07.2023 11:31 Відповісти
+38
О,тоді навіщо ти потрібен? США не столиця України і Байден в Україні не президент, не батько і не нянька. Українські Стугни, Нептуни, Громи,Вільхи і це не усе в списку такої зброї.
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07.07.2023 11:35 Відповісти
+36
Тобто знову США винні?
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07.07.2023 11:38 Відповісти
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Чому ти заморозив виробництво Богдани? Казьол.
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07.07.2023 11:31 Відповісти
Бо там важко висадити за кородон 36 млрд долл
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07.07.2023 11:35 Відповісти
а Вільха??? вже ж в 2018 -у були промислові зразки і пройшли всі вогневі випробувння на полігонах в Миколаївській області. Тоді повідомляли офіційно. І це вам вітчизняний Хаймарс зі значно більшою дальністю доречі. Але ж в 2019 мудрий нарід вирішив що "головне не стріляти" ...
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07.07.2023 11:47 Відповісти
Зараз все в цьому світі залежить від США --
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07.07.2023 11:32 Відповісти
О,тоді навіщо ти потрібен? США не столиця України і Байден в Україні не президент, не батько і не нянька. Українські Стугни, Нептуни, Громи,Вільхи і це не усе в списку такої зброї.
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07.07.2023 11:35 Відповісти
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07.07.2023 11:50 Відповісти
Не, ну тут Зеля прав. Я тоже считаю, что вражеская пехота и техника уничтожается только Excаlibur и Storm Shadow. А желательно ATACMS. Т.к. все остальное от них просто отскакивает.
Так, пойду еще нюхну. А то, чувствую отпускает.
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07.07.2023 11:35 Відповісти
Не обломаи собі каиф
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07.07.2023 11:37 Відповісти
Та блин, Зеля с такой скорость выдает свои перлы, что дилер не успевает подвозить.
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07.07.2023 11:41 Відповісти
А що, асфальт не допоміг?
Навіть, освітлений асфальт не спрацював?
Тю, а шо такоє?

Ти ж казав 'какая разница'.
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07.07.2023 11:35 Відповісти
Ну нє, якщо добре розмахнутися, то можна і куском асфальту. Просто багато тренуватися треба.
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07.07.2023 13:06 Відповісти
Ні, він казав на армію коштів немає, бо треба дороги будувати. А потім, що не треба лякати наступом, бо це інвесторів відлякує
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07.07.2023 13:13 Відповісти
Маючи власні розробки за час каденції зелений під час війни ми не запустили в серію жодну з них. Без виробництва власної далекобійної зброї ми де факто недієздатні, а де юре "недодержава" бо не можемо самостійно приймати військові рішення куди нам стріляти, чим і як далеко.
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07.07.2023 11:37 Відповісти
так чего ты вчера хотел от болгар?
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07.07.2023 11:38 Відповісти
Тобто знову США винні?
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07.07.2023 11:38 Відповісти
Президент США зобов'язаний захищати Свободу в усьому світі. І краще це робити за межами США. Байден порушив цей основний принцип і порушив закон про ЛендЛіз. Байден озирається не на принципи демократії та Свободи, він озирається на хуьло.
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07.07.2023 12:46 Відповісти
Ви за Байдена не переймайтеся. Він президент США і дбає про благополуччя своїх громадян. За нас повинен турбуватися наш президент, але йому ...я никому ничего не должен.
Випадкова людина, яка принесла стільки біди
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07.07.2023 13:20 Відповісти
"Якщо Путін захопить Україну, то з РФ доведеться воювати американцям, - Пенс
Джерело:

Той, хто не бажає знищити хуьло в Україні та обирає ганьбу, отримає і ганьбу і війну для своїх солдатів.
байден - ще більш ганебний президент, ніж Обама, який подарував Крим хуьлу
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07.07.2023 13:40 Відповісти
Ну так і не треба волати да нього: дайте те, дайте се.
Самий ганебний президент - оте зелене неподобство. Яке три роки асфальтом переймався і е- бабусями...у воюючий державі.
Кретин. Замість нарощувати оборону, він розмінуванням займався. Коли пів року вже усі волали про наступ, воно замість рубежів шашлики смажив. За три години південь здав, падло. Бо Оман, бо хитрожопе, бо жадібне та недолуге посміховисько. Клован
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07.07.2023 15:16 Відповісти
США повинні давати зброю українському народу, а не зелені. Не займайтеся демагогією
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07.07.2023 15:21 Відповісти
США повинні посадити зєльону шоблу в повному составі разом з Бєнєй в Гуантанамо!
Оце єдине шо повинні зробити США
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07.07.2023 21:39 Відповісти
"Ну так і не треба волати да нього: дайте те, дайте се."

вам станет легче если зе заткнется и перестанет волать?
если включить мозг, просчитайте на шаг вперед, что будет? догадались или подсказать? так может, лучше пусть волает?
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07.07.2023 16:46 Відповісти
Давай я тебе подскажу: если выдать американскому правосудию Беню и его подельников Баканова и Зеленского - то через неделю в Украине будут не только F-16 но и F-35 в количестве 1000 штук!

Так что пусть завалит ***** и поэкономит калории для Гуантанамо!
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07.07.2023 21:38 Відповісти
Без далекобійної зброї складно і наступати, і оборонятися.
-------------------------------------------------------------------------
А чего эта мысль тебе не залезла тебе в голову, когда ты стал президентом и Главнокомандующим?
"Университеты" не кончал? Так чего тогда ты поперся в президенты?
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07.07.2023 11:41 Відповісти
тому що воно тупеньке - ним керують беня к. і єр мак !!!





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07.07.2023 11:49 Відповісти
...говнокомандующим ...
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07.07.2023 12:11 Відповісти
не соромно цитувати кадирку?
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07.07.2023 12:47 Відповісти
про кадырку не знаю - тебе виднее...
а о качестве зеговнокомандующего - можно и нужно говорить
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07.07.2023 12:53 Відповісти
стрілочнику, мені не видніше, я його ляпи не копіпащу ("говнокомандующий") .

претензій до критики влади не маю, претензія до форми. ти б ще пуйла цитував...
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07.07.2023 13:06 Відповісти
Він взагалі готувався підписувати капітуляцію. Навіть не втік заради цього. А воно он як вийшло... Зараз доводиться грати роль "патріота" і "українця", а не ************ ******* "чєво ізволітє?"
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07.07.2023 12:39 Відповісти
а клоуни невдоволені, коли чують, що від буби нічого не залежить.
сам признався.
картонна ширма для банди ригів
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07.07.2023 11:41 Відповісти
Ну да. А я малєнкій, ніже стрємєні. Закидай їх нах шашликами.
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07.07.2023 11:42 Відповісти
Тобто Янелох наголошує на тому що у провалі контрнаступу винні США тому що не надали далекобійноу зброю. Я би ЗЕбіла в асфальт закатала
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07.07.2023 11:43 Відповісти
Так, «Рафик ни в чем не виноват».
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07.07.2023 11:51 Відповісти
А вы хотите что бы он обвинил яйца по 17 гр за штуку или то что он подписал бюджет где 91 миллиард не на оружие а на асфальт пущено?
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07.07.2023 12:15 Відповісти
стесняюсь спросить, а кто виноват в провалі контрнаступу? только без примитива про асфальт пожалуйста.
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07.07.2023 16:48 Відповісти
не стесняйся! тот кто гирями висел на ногах Залужного тормозя контрнаступ, чтобы дать кацапам построить три линии обороны!
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07.07.2023 21:54 Відповісти
О! Ясно тепер хто у всьому винуватий! От цей клятий Байден, контрнаступати бубочці не дає!
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07.07.2023 11:47 Відповісти
И Крым он тоже сдал.
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07.07.2023 11:50 Відповісти
Крим окупували коли президентом був Віктор Федорович.
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07.07.2023 11:52 Відповісти
Крим окупували коли Віктор Федорович срав у Ростові.
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07.07.2023 12:47 Відповісти
За три дні до того, ****** зєльоноє!
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07.07.2023 21:55 Відповісти
Крим окупували коли Віктор Федорович срав у Ростові.
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10.07.2023 00:34 Відповісти
Цікаво, у подоляковських десь лампочка загоряється по ключових словах?
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07.07.2023 12:06 Відповісти
Ви слово "красти" геть неправильно написали
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07.07.2023 11:50 Відповісти
питання постачання залежить від довіри уряду США до української влади , народу України та ЗСУ США допомагали б ще більше , як би не корумпованість влади в Україні
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07.07.2023 11:50 Відповісти
питання постачання залежить от договорных отношений сша с русскими, или их сс*тности. Все остальное - лирика
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07.07.2023 16:50 Відповісти
питання постачання залежить від довіри уряду США до української влади
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07.07.2023 17:24 Відповісти
Це вже переходить всяки межі дозволеного. Людина, яка на своїй посаді просрала все, що тільки можливо, замість вибачень і далі несе пургу, тим самим виставляє український народ, мяко кажучи, в не привабливому світлі. Він взагалі хоч, що небуть дляУкраїни та українського народу зробив доброго? Особисто я цього не бачу, може помиляюсь і відношусь до Зеленського упереджено?
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07.07.2023 11:54 Відповісти
виставляє український народ, мяко кажучи, в не привабливому світлі...

А що його виставляти, достатньо подивитись на придурка, що корчить із себе мачо балдибілдерства та його вірного дЄрмака, щоб зрозуміти, що народ у нас, м'яко кажучи дурнуватий...
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07.07.2023 13:02 Відповісти
ви помиляєтется. Для того, щоб не бути упередженим, попробуйте проанализировать написанную новость и аргументировать где и в чем он не прав объективно, не скатываясь в посыпание головы пеплом что прос*ли, дебильных шуток про асфальт и тп.. Получится? не думаю.
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07.07.2023 16:53 Відповісти
лизнув, а тепер бігом до Подоляка за ОПовинагородою.
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07.07.2023 18:17 Відповісти
"дебильных шуток про асфальт"?! ******* ты зелёная тварь! этот асфальт, на котором три года крала твоя зелёная шобла - стоил жизни сотням тысяч граждан Украины!
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07.07.2023 21:57 Відповісти
******* ты зелёная тварь! этот асфальт, на котором три года крала твоя зелёная шобла - стоил жизни сотням тысяч граждан Украины!
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07.07.2023 23:54 Відповісти
Він неспроможний навести лад у державі та налагодити довірчі відносини з США. Навіщо нам така влада? Не справляєшся - уходь.
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07.07.2023 11:55 Відповісти
"Не справляєшся - уходь." Да его теперь и палкой не выбьешь. Почувствовало вкус власти и вседозволенности. Как же, Черчилль Наполеонович, не меньше. Как же хочется, чтобы был справедливый суд, и чтобы эта тварь присела до конца своих дней с полной конфискацией. Во-первых, этого требует элементарная справедливость и память тех жертв, которые погибли не только из-за нападения агрессора, а и по причине неготовности страны к обороне, когда во время войны миллиарды тратились на дороги да другие проекты, где зеленая шайка отмывала деньги. Во-вторых, может это послужит хоть каким-то предохранителем, когда население, одурманенное телевизором, захочет усадить над собой очередного бессовестного и циничного афериста, как нынешний. Чтобы был живой пример, что эта должность - не только аплодисменты, а и огромная ответственность, и что играть судьбами и жизнями многомиллионного народа никому не позволено.
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07.07.2023 13:58 Відповісти
Щойно Зе відсторонять буде відкрито сотні кримінальних справ і якщо не встигне здриснути в Ізраїль є всі шанси що з тюрми він уже не вийде. Стане пожиттєвим блазнем на параші.
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07.07.2023 15:12 Відповісти
А зовсім легко "пасматрєть в глаза *****" і "в своїй голові війну закінчив". А також робити розведення на фронті під орудою ефесбешника дєрмака і робити шатли в крим з дурнуватою верещучкою і арештовувати клістрони з пркурвою бєнядіктовою... Продовжувати? І ніхто з зешобли за діяння навіть не попав під слідство...
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07.07.2023 11:57 Відповісти
Що ще сказати?
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07.07.2023 12:03 Відповісти
з зеленою дєрьмаковскою шоблою складно і жити, і оборонятись, і наступати,....
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07.07.2023 12:05 Відповісти
Вот это клована штырит... Я же говорил что Дерьмак в иностранные командировки ему выдает хорошую порцию айкосов. Если его завтра не забрать оттуда, то он заявит что это США на Украину напали.
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07.07.2023 12:09 Відповісти
ЭТО ЧУДО! ПРЕДАТЕЛЬ, ВОР И МЕРЗАВЕЦ ВНЕЗАПНО ПРОЗРЕЛ!
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07.07.2023 12:12 Відповісти
Прозрел? Не ту бумажку подсунули.
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07.07.2023 13:59 Відповісти
ДЕБИЛ!!!
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07.07.2023 12:12 Відповісти
Без танков-тяжело наступать
Без самолётов-тяжело наступать
Без артилерии-тяжело наступать
Вот с асфальтом,стадионами и барабанами -другое дело.
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07.07.2023 12:13 Відповісти
Просимо зброю а дерьмак міліардами краде і виводе в офшори мабуть в матушку рассєю.
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07.07.2023 12:21 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎06.‎07.‎2023

Станом на ‎01.‎07.‎2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.

У нас є НАБУ ? (питання риторичне)
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07.07.2023 12:35 Відповісти
Ворюги на крови.
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07.07.2023 12:36 Відповісти
Слова государственного мужа
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07.07.2023 12:49 Відповісти
Далекобійну зброю сам закатав в асфальт і кляньчить.
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07.07.2023 12:55 Відповісти
Хабадник продовжує свій цирк.
youtube.com/watch?v=jpG_IKv4mWI
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07.07.2023 13:11 Відповісти
Ну чого на бубочку накинулися? Це ми живемо в реальному світі, він живе в "країні в смартфоні" там все їнакше (як в кіно) Записав відос, всі аплодують
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07.07.2023 13:21 Відповісти
А мины тебя не волнуют?! Там полгода планировали все подходы к позициям и заминировано все очень плотно.
Нужен натовский аналог Змея Горыныча, иначе, продвижение будет только за счет жизней наших воинов. НАТО ведь так не воюют, значит у них есть что то для решения этой проблемы!
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07.07.2023 15:10 Відповісти
там полгода минировали, а мы ждали пока "союзники" телились с оружием. Пока его подогнали, 4 линии обороны кацы построили.
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07.07.2023 16:56 Відповісти
Это верно, только вы сами за ТРИДЦАТЬ, блин, лет, не построили ничего! Ни армии, ни оборонку! Иран, под санкциями, сделал и Шахеды, и баллистические ракеты, а что делали ваши шесть долбанных президентов?! Дебилы, б..., теперь все, кроме вас, виноваты...
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07.07.2023 19:52 Відповісти
Не везде. Сами военкоры наРФии, в силу своего интеллекта, докладывают ВСУ где именно нет не то что третьей линии, даже второй. ))) Все требует проверки конечно.
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07.07.2023 20:02 Відповісти
Валодя а твої губи - Арєстовіч і Раманенко, нам вже рік на вуха давлять, що Лєнд Ліз нєнужєн, нєвігаден, нам і так всьо дають дастатачна, на шару... І де воно все те що дають дастаточна і на шару?
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07.07.2023 18:04 Відповісти
 
 