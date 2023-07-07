Без далекобійної зброї складно і наступати, і оборонятися. Питання постачання залежить від США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання далекобійної зброї Україні залежить перш за все від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з чеським прем'єром Фіалою.

"Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо не тільки для наступальних, але й оборонно-наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина, ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами", - сказав він.

Перш за все, зазначив президент, розмови тривають зі США.

"Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд, це трішки інші речі до деяких систем, які у нас є. Артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки зі США, а й з іншими партнерами з країн від яких ці системи було доставлено до нас", - додав він.

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