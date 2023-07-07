УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 179 9

У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних громадян України, - Лубінець

полон,окупанти,полонені,цивільні

Понад 25 тисяч громадян України вважаються цивільними заручниками Російської Федерації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора (6 липня. - Ред.) відбулося чергове повернення полонених. Станом на сьогодні, нам вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники. Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. Щодня Російська Федерація піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо", – сказав він.

За словами омбудсмена, в окремих випадках обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством. Він не розкрив деталей, але подякував усім, хто долучається до цього процесу.

Лубінець вкотре звернувся до міжнародної спільноти з проханнями допомогти Україні повернути всіх своїх громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 382 депортовані РФ дитини вже вдалося повернути до України, - Лубінець

Автор: 

полон (1588) Лубінець Дмитро (617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це жах, но можливо серед них і ті, кто волав ***** пріді і спасі ат бандєровцев?
показати весь коментар
07.07.2023 12:35 Відповісти
І що далі? Не треба їх звільняти? Я впевнен, що такі "деякі" своє ставлення до московітів вже поміняли
показати весь коментар
07.07.2023 12:45 Відповісти
Конєчно поміняли, і паспорти поміняли і виплати з рук вбивць получають, і думку гадають як би ще й в Україні все получати і скаржитися на проклятих кацапів.
показати весь коментар
07.07.2023 13:39 Відповісти
конечно нет, там и воры сидят и убийцы, и не важно кто они
показати весь коментар
07.07.2023 15:10 Відповісти
Вони не в полоні - вони заручники.
показати весь коментар
07.07.2023 12:42 Відповісти
Просто з язика зняли!
показати весь коментар
07.07.2023 12:55 Відповісти
Зручно так призначенець Лубенець зам'яв для ясності кількість наших воїнів у полоні у орків. Військова таємниця?
Для кого? Москалі не знають, скільки у них наших військовополонених?
Для українців? Щоб не дай боже, не почалися запитання: А як, плять, таке могло статися? Удобненько. Так переможемо...
показати весь коментар
07.07.2023 12:50 Відповісти
Чому про "евакуйованих" Азовців мовчим? Харант бив себе в груди разом з верещучкой, що повернення гарантують І що тепер?
показати весь коментар
07.07.2023 13:10 Відповісти
Хто знає , скажіть. З місяць назад марафон повідомив , що з полону звільнені наші воїни , які захищали Зміїний , Азовсталь , Чорнобильську АЕС. А були якісь бої біля ЧАЕС в лютому 2022 року?
показати весь коментар
07.07.2023 13:39 Відповісти
 
 