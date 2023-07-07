У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних громадян України, - Лубінець

Понад 25 тисяч громадян України вважаються цивільними заручниками Російської Федерації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора (6 липня. - Ред.) відбулося чергове повернення полонених. Станом на сьогодні, нам вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 - цивільні заручники. Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тисяч. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. Щодня Російська Федерація піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо", – сказав він.

За словами омбудсмена, в окремих випадках обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством. Він не розкрив деталей, але подякував усім, хто долучається до цього процесу.

Лубінець вкотре звернувся до міжнародної спільноти з проханнями допомогти Україні повернути всіх своїх громадян.

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