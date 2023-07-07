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Новини Війна
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Рашисти вранці вдарили авіабомбами по Херсонщині, пошкоджено будинки та приміщення виробничого підприємства, постраждалих немає, - ОВА

рф,літак,авіація,бомбардування

Російські загарбники обстріляли Козацьке та Веселе на Херсонщині. Рашисти скинули керовані авіабомби. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Сьогодні близько 10:00 по мирних населених пунктах окупанти випустили чотири керовані авіабомби. Через ворожі удари пошкоджено фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки.

На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни завдали удару ракетою С-300 по правобережжю Херсонщини, - ОК "Південь"

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обстріл (29262) Херсонська область (5888)


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