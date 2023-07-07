Рашисти вранці вдарили авіабомбами по Херсонщині, пошкоджено будинки та приміщення виробничого підприємства, постраждалих немає, - ОВА
Російські загарбники обстріляли Козацьке та Веселе на Херсонщині. Рашисти скинули керовані авіабомби. Постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Сьогодні близько 10:00 по мирних населених пунктах окупанти випустили чотири керовані авіабомби. Через ворожі удари пошкоджено фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки.
На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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