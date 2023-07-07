190 загиблих під час російської окупації Київщини не ідентифіковані, - Нацполіція
Наразі не ідентифікованими залишаються тіла 190 загиблих під час російської окупації Київської області.
Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нєбитов розповів, що в Київській області після російської окупації виявили тіла 1376 цивільних осіб, вбитих окупантами.
"Залишаються не ідентифікованими 190 тіл з 1376. Відібрані ДНК, поміщені до відповідної бази даних, чекаємо. Із цих 190 можуть бути ті, які не мали близьких родичів. А якщо немає родичів по першій лінії, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла й не встановлені особи.
Знову попрошу: будь ласка, якщо поряд із вами мешкала одинока людина, надайте інформацію щодо неї або, за можливості, вийдіть із нею на зв’язок, щоб переконатися, що людина жива", – зазначив поліцейський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль