190 загиблих під час російської окупації Київщини не ідентифіковані, - Нацполіція

Наразі не ідентифікованими залишаються тіла 190 загиблих під час російської окупації Київської області.

Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нєбитов розповів, що в Київській області після російської окупації виявили тіла 1376 цивільних осіб, вбитих окупантами.

"Залишаються не ідентифікованими 190 тіл з 1376. Відібрані ДНК, поміщені до відповідної бази даних, чекаємо. Із цих 190 можуть бути ті, які не мали близьких родичів. А якщо немає родичів по першій лінії, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла й не встановлені особи.

Знову попрошу: будь ласка, якщо поряд із вами мешкала одинока людина, надайте інформацію щодо неї або, за можливості, вийдіть із нею на зв’язок, щоб переконатися, що людина жива", – зазначив поліцейський.

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