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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Розвідка Німеччини прослуховувала Пригожина та Лукашенка під час спроби заколоту, - ЗМІ

пригожин,євген

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) могла отримати доступ до розмов ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час заколоту в РФ наприкінці червня.

Про це йдеться в спільному розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За інформацією ЗМІ, німецька розвідка прослуховувала телефонні розмови ватажка "вагнерівців" й Лукашенка, коли вони обговорювали умови припинення заколоту в Росії. Таким чином, BND нібито безпосередньо дізналася про роль Лукашенка як посередника між Пригожиним і президентом РФ Володимиром Путіним.

Також, зазначають WDR та ARD, німецькі розвідники мали нечіткі докази можливого заколоту в Росії ще за тиждень до самих подій і намагались підтвердити інформацію в партнерів, але безуспішно – і тому й не повідомили про це канцлеру Олафу Шольцу.

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"Як повідомляється, перше попередження від BND про події було надіслано німецькому уряду в п'ятницю ввечері – напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти та російське місто Ростов", – йдеться в розслідуванні.

Автор: 

Німеччина (7487) Лукашенко Олександр (2661) Пригожин Євген (522)


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думаю що естонська розвідка їх теж слухала.
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07.07.2023 20:59 Відповісти
одна бабка сказала..а ми знали, що вони думали.
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07.07.2023 21:02 Відповісти
"литвин" там у себе в погрібі, точно, ще глибше почав зариватись ))) це ж і його можуть прослуховувати, як він там на горшок-чемоданчик ходить! )
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07.07.2023 21:21 Відповісти
Брехня. Все разведки одинаковые - когда обосрутся, потом кукарекают - да мы всё знали...
Задним умом все сильны.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
це має когось здивувати!? прослуховувала розвідка Німечиини... кожна розвідка прослуховувала окрім лукашенка, от якби розвідка Німеччини пранкувала розмови пригожина з лукашенко було б цікавіше
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07.07.2023 21:44 Відповісти
Сумніваюсь. Пригожин весь час сидів у Ростові, в штабі Південного військового округу, швидше за все саме тому, що там є державний захищений зв'язок, за допомогою якого він намагався вести перемовини з державними посадовцями. І врешті решт таки про щось зміг домовитися.
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08.07.2023 00:09 Відповісти
згадали про них коли вже всі забули. Позорять https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80 Абвер .
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08.07.2023 00:41 Відповісти
 
 