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Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО
Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, яка заслуговує на те, щоб бути членом НАТО. Також Туреччина готова докладати зусиль для встановлення справедливого миру й активно долучитися до відбудови нашої країни.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна заслуговує на членство в НАТО. І у вашій присутності я хочу ще раз наголосити на тому, що від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги", - сказав Ердоган.
Топ коментарі
+33 Taras Klunyk #551553
показати весь коментар08.07.2023 01:04 Відповісти Посилання
+23 Rino Rino
показати весь коментар08.07.2023 01:06 Відповісти Посилання
+20 Pavel Bortsevych
показати весь коментар08.07.2023 01:04 Відповісти Посилання
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>>> 0.2) МИ ТУТ
1) виведення військ ручні;
2) Членство в НАТО;
3) відновлення країни;
4) репарації. 🙄
Просто зараз, не має політичного рішення, щодо прийняття України до альянсу. Не має рішення серед ключових країн НАТО: США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди. В найближчі перспективі, ніяке НАТО нам не світить. Вже всім очевидно, що на цьому саміті в Вільнюсі ніякого прориву не буде, на наступному в 2024 році у Вашингтоні також. Байден не піде на таке за 3 місяці до Президентських виборів в США. Тобто, як мінімум, до 2025 року нам не надауть запрошення.
І так звані реформи, або критерії необхідні для вступу - проста формальність для відмови.
Як наприклад, Туреччину не хочуть з якихось причин бачити в Європейському Союзі. Щоб вони не зробили їх туди не візьмуть, ну як мінімум в найближчі 10 років, хоча Туреччина, кандидат в ЄС з 1999 оку і веде переговори вже 24 роки, а якщо дивитись тільки на критерії вступу, то Туреччина більш готова, та більш заслуговує бути в ЄС, ніж, наприклад Угорщина, а можливо і Болгарія.
Еще пару дней когда HR опубликовала свой гневный пост про кассетники я написал, если сша захотят дать кассетники - они их дадут. И им будет наплевать на весь вой всего мира. Не захотят - скажут про негуманность кассетников и прочий бред.
Так и с нато. История та же. Захотят - нас возьмут даже в состоянии войны, и без единой реформы. Не захотят - "держитесь и хорошего вам настроения".
якби вимоги були виконані - можна було би говорити про "США не хочуть бачити Україну в НАТО "
а до того часу це лише припущення, якщо м'яко казати.
Як би ще того Орбана переконати? Скільки він коштує Кремлю на місяць?
Не те, щоби він відмовився від рашистських грошей, але рвати дупу за країну, яка програє, нікому не захочеться!
На Орбана теж насрати.
Як тільки серед ключових країн НАТО: США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Туреччина буде консенсус та політичне рішення, ніякий Орбан заблокувати його не зможе. Не зважаючи на те, що формально потрібна згода всіх 32 країн членів НАТО.
От від Ердогана я такого не очікував!
Ба більше - був впевнений, що він буде проти. Не так як Орбан, звісно, але все ж захоче щось для себе виторгувати.
А тут на тобі...
Чи що Ви хотіли сказати?
НАТО має честь взяти Україно в НАТО.Бо Україна це найсильніші хлопці ЗСУ,це країна яка дала по зубам оркам коли весь світ обізцявства.Україна яка по факту спасає Европу від великої війни.Ми народ в якого за плечами славетна історія вохнів козаків і героїв які зараз роблять історію.
А також різні трампістські шльондри
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)
Прийняти Україну - це отримати додатково 3 тисячі кілометрів кордону з рашистами і білорашистами, а ще - багатократно збільшити ймовірність прямого конфлікту з кацапами та ядерної Третьої світової війни, бо кацапи дуже сильно хочуть загарбати Україну.
Тому навіть звичайним громадянам країн НАТО важливо розуміти, що вони візьмуть на себе зобов'язання піти воювати проти першого в світі ядерного арсеналу у разі нападу на Україну і ризикуватимуть отримати стомільйонні жертви серед мирного населення заради країни-однодумця, в якій живуть по тим самим західним цивілізованим стандартам. Орбан в них вже є, їм ще один не потрібен. До речі, Угорщина у рейтингу корупції - на 71 місці, а Україна - аж на 126. Є над чим замислитись.
Від Угорщини ми відрізняємось не рівнем корупції а рівнем патріотизму привладних кіл. Орбан може й корупціонер але він ще й національний патріот на відміну від наших.
НАТО зацікавлене в Україні бо ми маємо дуже потужну армію, ресурси, ми збільшимо військовий і економічний потенціал Європи.
и снова наступит мир.