УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Україна-НАТО
11 969 78

Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

зеленський,ердоган

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, яка заслуговує на те, щоб бути членом НАТО. Також Туреччина готова докладати зусиль для встановлення справедливого миру й активно долучитися до відбудови нашої країни.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І у вашій присутності я хочу ще раз наголосити на тому, що від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги", - сказав Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про формулу миру, саміт НАТО у Вільнюсі та безпеку в Чорноморському регіоні, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Автор: 

НАТО (6561) членство в НАТО (1745) Ердоган Реджеп Таїп (954)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
ахаха очередной нож в псину
показати весь коментар
08.07.2023 01:04 Відповісти
+23
ятаган в псіну. )
показати весь коментар
08.07.2023 01:06 Відповісти
+20
Ого! Ось такий ятаган в сраку *****. Дід Джо, просинайся ))
показати весь коментар
08.07.2023 01:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ахаха очередной нож в псину
показати весь коментар
08.07.2023 01:04 Відповісти
ятаган в псіну. )
показати весь коментар
08.07.2023 01:06 Відповісти
Ого! Ось такий ятаган в сраку *****. Дід Джо, просинайся ))
показати весь коментар
08.07.2023 01:04 Відповісти
Він ще коли збив кацаполіт,ще тоді нагнув раком пуйла, мало хто на таке рішився б Хоть і вибачався перед кацапами, але виглядало це як "мадам, извените что я вас жестко отымел без разрешения"
показати весь коментар
08.07.2023 01:17 Відповісти
На словах, а насправді торгує с ******, постачає товари для виробництва ракет. Прокиньтеся українці, турецьке ***** проти ва
показати весь коментар
08.07.2023 01:52 Відповісти
Те, що воно ***** турецьке, це факт. Я думаю, що такі заяви- це наслідок відмови кремлівського ***** від продовження зернової угоди. Своєрідний шантаж Ердогана щодо недоімперії
показати весь коментар
08.07.2023 02:22 Відповісти
Ердоган не проти України, йому на Україну за великим рахунком пофігу - він гроші заробляє.
показати весь коментар
08.07.2023 02:33 Відповісти
А "справедливий" мир "по турецьки", це який? З урахуванням "прав і інтєрєсов рєгіанальних лідєров - расіі і... Турції?"
показати весь коментар
08.07.2023 01:06 Відповісти
В реальностi пункти в iншому хронологiчному порядку:

>>> 0.2) МИ ТУТ

1) виведення військ ручні;

2) Членство в НАТО;

3) відновлення країни;

4) репарації. 🙄
показати весь коментар
08.07.2023 01:16 Відповісти
Ердоган це ***** яке через паралельний імпорт постачає московитами все необхідне для вироблення збро
показати весь коментар
08.07.2023 01:53 Відповісти
Пан таки бачить справжні наміри. Нажаль.
показати весь коментар
08.07.2023 08:21 Відповісти
швецию не поддерживает, нас поддерживает)) красавчег эрдоган!
показати весь коментар
08.07.2023 01:07 Відповісти
Мені і раніше було не зрозуміло, чому багато хто казав, ніби-то Туреччина буде проти нашого вступу в НАТО? Об'єктивно для цього не має жодних причин. Не політичних, не геополітичних, не військових, не економічних, не тактичних, не стратегічних. Скоріш, навіть, навпаки, стратегічно, Туреччині вигідний вступ України в НАТО. З Швецією у них є свої проблеми і розбіжності, але і вони будуть подолані, коли Ердогану, щось запропонують. Угорщина, до речі, не та країна, яка зможе заблокувати наш вступ в НАТО, хоча, звісно і буде намагатись.
Просто зараз, не має політичного рішення, щодо прийняття України до альянсу. Не має рішення серед ключових країн НАТО: США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди. В найближчі перспективі, ніяке НАТО нам не світить. Вже всім очевидно, що на цьому саміті в Вільнюсі ніякого прориву не буде, на наступному в 2024 році у Вашингтоні також. Байден не піде на таке за 3 місяці до Президентських виборів в США. Тобто, як мінімум, до 2025 року нам не надауть запрошення.
показати весь коментар
08.07.2023 01:28 Відповісти
Просто зараз, не має політичного рішення, щодо прийняття України до альянсу серед 1 ключової країни НАТО - США....
показати весь коментар
08.07.2023 01:32 Відповісти
Вірно! З якихось причин, США не хочуть бачити Україну в НАТО в найближчий перспективі.
І так звані реформи, або критерії необхідні для вступу - проста формальність для відмови.
Як наприклад, Туреччину не хочуть з якихось причин бачити в Європейському Союзі. Щоб вони не зробили їх туди не візьмуть, ну як мінімум в найближчі 10 років, хоча Туреччина, кандидат в ЄС з 1999 оку і веде переговори вже 24 роки, а якщо дивитись тільки на критерії вступу, то Туреччина більш готова, та більш заслуговує бути в ЄС, ніж, наприклад Угорщина, а можливо і Болгарія.
показати весь коментар
08.07.2023 01:41 Відповісти
я думаю причина одна. США или игнорит Украину, или боится россии и ее развала, и условного чувака с кувалдой или отрубленными головами, который захватит яо. Путин для них сукин сын, но их предсказуемый и знакомый сукин сын. США хочет иметь управляемую ситуацию, и управлять ей так, как считает нужным. Украина и украинцы им побоку.
Еще пару дней когда HR опубликовала свой гневный пост про кассетники я написал, если сша захотят дать кассетники - они их дадут. И им будет наплевать на весь вой всего мира. Не захотят - скажут про негуманность кассетников и прочий бред.
Так и с нато. История та же. Захотят - нас возьмут даже в состоянии войны, и без единой реформы. Не захотят - "держитесь и хорошего вам настроения".
показати весь коментар
08.07.2023 02:05 Відповісти
це вресія зелених, які саботують вимоги.
якби вимоги були виконані - можна було би говорити про "США не хочуть бачити Україну в НАТО "
а до того часу це лише припущення, якщо м'яко казати.
показати весь коментар
08.07.2023 08:20 Відповісти
в туреччині є проблеми з правами людини і корупцєю, отже євросоюз їм не світиь допоки це не вирішиться
показати весь коментар
08.07.2023 08:47 Відповісти
Знову якась рашафобія...
показати весь коментар
08.07.2023 01:08 Відповісти
Цей чортяка і за ваших і за наших. Ну звичайно він веде свою гру і досить успішно. На раз-два нагинає і кремлівських і натівських. Хоча багато і допоміг Україні,неможу поганого сказати в його сторону. Мати такого союзника не є зайвим. А так як має на рашку вплив і його реально слухають там, він ще стане посередником в переговорах.
показати весь коментар
08.07.2023 01:11 Відповісти
Пустые слова... Что такое "справедливый мир"? Для кого справедливый?
показати весь коментар
08.07.2023 01:13 Відповісти
Ердоган - О.К.!
Як би ще того Орбана переконати? Скільки він коштує Кремлю на місяць?
показати весь коментар
08.07.2023 01:14 Відповісти
Та це смердюче лайно Орбан, засохне,як тільки рашка почне загинатися і забуде йому заплатити.
показати весь коментар
08.07.2023 01:21 Відповісти
Вангую - Орбан буде змінювати свою риторику відповідно до ситуації на фронті.

Не те, щоби він відмовився від рашистських грошей, але рвати дупу за країну, яка програє, нікому не захочеться!
показати весь коментар
08.07.2023 01:22 Відповісти
Та то і так ясно, що і Орбан і Лукашенко, будуть один поперед одного рвати дупи, які вони голуби миру і як вони в поті лиця миротворці і як вони переживали за Україну
показати весь коментар
08.07.2023 01:32 Відповісти
На Лукашенко насрати - він ніхто! Самозванець і узурпатор!

На Орбана теж насрати.
показати весь коментар
08.07.2023 01:46 Відповісти
на Лукашенка
показати весь коментар
08.07.2023 16:05 Відповісти
Його не потрібно переконувати.
Як тільки серед ключових країн НАТО: США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Туреччина буде консенсус та політичне рішення, ніякий Орбан заблокувати його не зможе. Не зважаючи на те, що формально потрібна згода всіх 32 країн членів НАТО.
показати весь коментар
08.07.2023 01:34 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 01:14 Відповісти
"Заслуговує" - це Грамота на стінку, замість Премії в гаманець
показати весь коментар
08.07.2023 01:14 Відповісти
На болотах вой стоит ужасный.
показати весь коментар
08.07.2023 01:15 Відповісти
Дайте якусь ссилку,теж хочу понасолоджуватись
показати весь коментар
08.07.2023 03:38 Відповісти
ОГО!

От від Ердогана я такого не очікував!

Ба більше - був впевнений, що він буде проти. Не так як Орбан, звісно, але все ж захоче щось для себе виторгувати.

А тут на тобі...
показати весь коментар
08.07.2023 01:17 Відповісти
ммм, який добрий та безкорисний Ердоган
показати весь коментар
08.07.2023 01:20 Відповісти
Він звичайно корисливий,але поводити кацапам по губам,не втрачає можливості.
показати весь коментар
08.07.2023 01:28 Відповісти
турки нпамятають всі війни) і такому ворогу вони нічого не забудуть
показати весь коментар
08.07.2023 01:32 Відповісти
Немає такого слова "безкорисний".

Чи що Ви хотіли сказати?
показати весь коментар
08.07.2023 01:28 Відповісти
БЕЗКОРИ́СНИЙ - http://sum.in.ua/s/bezkorysnyj академічний словник Української мови.
показати весь коментар
08.07.2023 01:44 Відповісти
Сильно не радуйтесь. "Заслуживает быть"... Это типа как "будапештский меморандум", он вроде и есть. Но по факту всем пофиг на него.
показати весь коментар
08.07.2023 01:33 Відповісти
По факту-кацапы скулят и если бы им было "пофиг", вряд-ли бы они это делали.
показати весь коментар
08.07.2023 01:44 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 01:23 Відповісти
Неправильно,не просто заслуговує.
НАТО має честь взяти Україно в НАТО.Бо Україна це найсильніші хлопці ЗСУ,це країна яка дала по зубам оркам коли весь світ обізцявства.Україна яка по факту спасає Европу від великої війни.Ми народ в якого за плечами славетна історія вохнів козаків і героїв які зараз роблять історію.
показати весь коментар
08.07.2023 01:24 Відповісти
А где это Байден сказал что он-против, на "кисель тв"?
показати весь коментар
08.07.2023 02:03 Відповісти
турки ничего не решают тут
показати весь коментар
08.07.2023 02:07 Відповісти
Турция-государство состоящее в НАТО,а в нём все решения принимаются консенсусом и голос Турции в альянсе имеет совсем не малое значение.
показати весь коментар
08.07.2023 02:13 Відповісти
да, если турция против. Но ее голос не имеет никакого значения, если она не против, а против сша.
показати весь коментар
08.07.2023 02:16 Відповісти
А кто в США сказал,что Украина не заслуживает быть в НАТО?
показати весь коментар
08.07.2023 02:29 Відповісти
байден
показати весь коментар
08.07.2023 16:22 Відповісти
Ага, такий поважний член НАТО, що літаки від США отримати не може
показати весь коментар
08.07.2023 09:04 Відповісти
немалое
показати весь коментар
08.07.2023 16:07 Відповісти
Ну если уже Ердоган сказал да, то не знаю, о какой медлительности может идти речь?!?
показати весь коментар
08.07.2023 02:47 Відповісти
Співучасники агресії - це прокремлівська сволота Трамп, Орбан, Лула да Сілва, на яких #уйло покладає величезні надії, що вони своїми закликами віддати #уйлу частину України і залякуваннями світовою війною змусять Захід зупинити підтримку України.
А також різні трампістські шльондри



https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)





показати весь коментар
08.07.2023 08:43 Відповісти
Україна, як країна воїнів, крахнв, що віками боролася за незалежність і була форпостом на сході Європи від азіатських загарбників - так, заслуговує. Український народ заслуговує частково через щначну кількість колаборантів, ватоголових і невміння обирати владу і союзників. Українська теперішня влада - ні, не заслуговує. Тому потрібно працювати і працювати.
показати весь коментар
08.07.2023 06:51 Відповісти
Да. Но примут таки Швецию
показати весь коментар
08.07.2023 06:58 Відповісти
Oh i dvulichii ******* , hitraia vastochnaia zhopa ....
показати весь коментар
08.07.2023 07:16 Відповісти
Мніка Зєленскі мотається по світу і збирає в мішок по частинах НАТУ.
показати весь коментар
08.07.2023 07:24 Відповісти
Ердоган - диктатор. Дуже хитрий мудак. Він і вашим і нашим. У нього нема чіткої позиції, він за Україну, бо хоче товаришувати з Європою і США. Типу подивіться який я демократ і борець за європейські цінності та свободи. Іншою рукою він шорхається з путніми і через офшори торгує і ручкаєтьс з ним, аж гай шумить.
показати весь коментар
08.07.2023 07:27 Відповісти
Європейські цінності це міф. Кожна країна переслідує свої інтереси.
показати весь коментар
08.07.2023 07:48 Відповісти
Свинособаки укропитекские, вам сегодня *** в рот уже пихали?
показати весь коментар
08.07.2023 08:45 Відповісти
Ще один! Але їх 31...
показати весь коментар
08.07.2023 09:30 Відповісти
***** уперся с зерновым коридором а янычар решил его поставить на место.
показати весь коментар
08.07.2023 09:41 Відповісти
Він може говорити все, що хоче а в реалі Туреччина перетворилася на хаб для більшості товарів російського підсанкційного експорту, починаючи від пального, закінчуючи збіжжям, цукром, добривами... говорячи улесливі-пусті слова українцям, успішно помагає РФ збувати свої товари, та отримувати кошти, за які РФ продовжує вести віну проти нас та нас убивати... турки дволичні тварини...
показати весь коментар
08.07.2023 10:26 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 10:39 Відповісти
Турция и Украина стратегические союзники , неважно кто будет у власти грузин эрдоган или араб его соперник или придут к власти националисты турки , все они за Киев, и москва всегда будет для них врагом
показати весь коментар
08.07.2023 11:04 Відповісти
трохи дивно з цим НАТО - безпекова спільнота до якої не пускають. Це як бомбосховище з зачиненим входом.
показати весь коментар
08.07.2023 12:08 Відповісти
Пускають - спитайте у Фінляндії. А потім спитайте у Фінляндії, що робити, щоб у міноборони не було розкрадання на 36 мільярдів, щоб чиновники за рахунок закупівель не розкрадали фінансову допомогу, яку Україна отримує з кишень звичайних громадян західних країн.
Прийняти Україну - це отримати додатково 3 тисячі кілометрів кордону з рашистами і білорашистами, а ще - багатократно збільшити ймовірність прямого конфлікту з кацапами та ядерної Третьої світової війни, бо кацапи дуже сильно хочуть загарбати Україну.
Тому навіть звичайним громадянам країн НАТО важливо розуміти, що вони візьмуть на себе зобов'язання піти воювати проти першого в світі ядерного арсеналу у разі нападу на Україну і ризикуватимуть отримати стомільйонні жертви серед мирного населення заради країни-однодумця, в якій живуть по тим самим західним цивілізованим стандартам. Орбан в них вже є, їм ще один не потрібен. До речі, Угорщина у рейтингу корупції - на 71 місці, а Україна - аж на 126. Є над чим замислитись.
показати весь коментар
08.07.2023 13:24 Відповісти
тобто за Фінляндію вони готові вмерти а за Україну ні бо у нас корупція. А те що корумпована Україна захищає "не корумповану" Європу теж то таке....
Від Угорщини ми відрізняємось не рівнем корупції а рівнем патріотизму привладних кіл. Орбан може й корупціонер але він ще й національний патріот на відміну від наших.
НАТО зацікавлене в Україні бо ми маємо дуже потужну армію, ресурси, ми збільшимо військовий і економічний потенціал Європи.
показати весь коментар
09.07.2023 10:09 Відповісти
Запахло переговорами.
показати весь коментар
08.07.2023 14:43 Відповісти
Українці виграли війну у самого диявола - зруйнувавши плани ядерного апокаліпсису цивілізації.відмова Українського народу від ядерної зброї змусила нечисть прийняти правила гри людства,а те що зараз відбувається - банальна помста Україні за недолугість і незмогу знищити землю нечистю.не заслужил доверия - так сказать.а вдумайтесь - стільки цивілізацій загинуло від цієї зарази.ми вистояли.
показати весь коментар
08.07.2023 18:40 Відповісти
Ердоган байрактарович, нужно всего лишь под любым предлогом выманить из норы и уничтожить одного старого вонючего фашистского *******.
и снова наступит мир.
показати весь коментар
08.07.2023 19:17 Відповісти
Ердоган і вашим і нашим. З росією він робить гроші, а з НАТО він не хоче сваритись. Тому і поводить себе, як Анна Австрійська - я не сказала на Так, не Ні. Його цікавить лише вигода Турції, а не України.
показати весь коментар
10.07.2023 13:38 Відповісти
 
 