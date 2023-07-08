Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, яка заслуговує на те, щоб бути членом НАТО. Також Туреччина готова докладати зусиль для встановлення справедливого миру й активно долучитися до відбудови нашої країни.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І у вашій присутності я хочу ще раз наголосити на тому, що від настання справедливого миру ніхто не програє. Ми надаватимемо будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги", - сказав Ердоган.

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