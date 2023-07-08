Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - ОВА

Вчора, 7 липня, о 09:44 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також вчора, 7 липня, о 8:42, 13:35 та 18:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Вдень, 7 липня, близько 12:00 та 13:00 обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникли пожежі сухої трави на відкритій території площею 1500 кв. м та хвойної підстилки лісового господарства на площі 5000 кв. м. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кіма, також вчора о 18:24 та 18:32 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.