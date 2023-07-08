До 500 спортсменів з Росії та Білорусі допустили до Азійських ігор для відбору на Олімпіаду-2024
Російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-портал Insidethegames.
"Сьогодні було погоджено, що до 500 спортсменів із Росії та Білорусі будуть допущені до участі в Азійських іграх, які відбудуться цьогоріч у Ханчжоу, щоб допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що допущені росіяни та білоруси "не матимуть права на медалі".
"Спортсмени змагатимуться на Іграх, які відбудуться з 23 вересня до 8 жовтня в Ханчжоу, під нейтральним прапором", - наголошується в джерелі.
Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із рекомендацією допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань, але тільки як нейтральних атлетів. Водночас вони мають відповідати критеріям: до турнірів можуть допустити лише тих, хто не підтримує вторгнення РФ в Україну. Заборонено виступати в змаганнях спортсменам, які мають прочетність до збройних сил - наприклад, до ЦСКА або "Динамо".
жали, біжали, крутили педалі, але медалей нам не давалі...
Аверс: - так, ліцензії можуть взяти; але - реверс: за рахунок азіатських потенційних учасників Олімпіади? Хоча, знаки запитання зайві. Тому що залишаться запитання у тих же азіатів до власних континетальних федерацій, які за рахунок так би мовити "європейців" не потрапляють на Олімпіаду.
І це ще не весь реверс... Тому що Макрон і його уряд вже прилюдно пообіцяли касапів та бульбашів до Парижу не пустити...
Обіцянка - цацянка, а дурневі - радість... Народна мудрість, якщо що.
кто-то что-то понял?? а смысл тогда им ехать?
а завтра як нічого не було вже хороший фашист буде на олімпіаді хвалитися своїми злочинами на весь світ