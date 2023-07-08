УКР
До 500 спортсменів з Росії та Білорусі допустили до Азійських ігор для відбору на Олімпіаду-2024

Російських і білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх 2023 року, які відбудуться в китайському Ханчжоу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-портал Insidethegames.

"Сьогодні було погоджено, що до 500 спортсменів із Росії та Білорусі будуть допущені до участі в Азійських іграх, які відбудуться цьогоріч у Ханчжоу, щоб допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що допущені росіяни та білоруси "не матимуть права на медалі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій рекомендує не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024

"Спортсмени змагатимуться на Іграх, які відбудуться з 23 вересня до 8 жовтня в Ханчжоу, під нейтральним прапором", - наголошується в джерелі.

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив із рекомендацією допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань, але тільки як нейтральних атлетів. Водночас вони мають відповідати критеріям: до турнірів можуть допустити лише тих, хто не підтримує вторгнення РФ в Україну. Заборонено виступати в змаганнях спортсменам, які мають прочетність до збройних сил - наприклад, до ЦСКА або "Динамо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баюл про допуск росіян і білорусів до Олімпіади: "У нас гинуть люди, а ми маємо посміхатися й говорити, що можемо виступати та змагатися"

Китай (4908) Олімпіада (688) росія (67841) спорт (1643) змагання (234)
Топ коментарі
+6
касаби... китаези... хто б сумнівався... щоб там шось бабехнуло і вирішилось питання про всіх холуїв назавжди
показати весь коментар
08.07.2023 16:24 Відповісти
+3
а каким боком Белоруссия к Азии?
показати весь коментар
08.07.2023 16:32 Відповісти
+3
тут дві сторони однієї медалі...
Аверс: - так, ліцензії можуть взяти; але - реверс: за рахунок азіатських потенційних учасників Олімпіади? Хоча, знаки запитання зайві. Тому що залишаться запитання у тих же азіатів до власних континетальних федерацій, які за рахунок так би мовити "європейців" не потрапляють на Олімпіаду.
І це ще не весь реверс... Тому що Макрон і його уряд вже прилюдно пообіцяли касапів та бульбашів до Парижу не пустити...
показати весь коментар
08.07.2023 17:33 Відповісти
Ну, це цирк...
жали, біжали, крутили педалі, але медалей нам не давалі...
показати весь коментар
08.07.2023 16:34 Відповісти
ruZke-Kurwy!
показати весь коментар
08.07.2023 16:40 Відповісти
Участь кацапів з країни-терориста в будь яких заходах МОК є порушенням принципів олімпійського руху.
показати весь коментар
08.07.2023 17:08 Відповісти
тут дві сторони однієї медалі...
Аверс: - так, ліцензії можуть взяти; але - реверс: за рахунок азіатських потенційних учасників Олімпіади? Хоча, знаки запитання зайві. Тому що залишаться запитання у тих же азіатів до власних континетальних федерацій, які за рахунок так би мовити "європейців" не потрапляють на Олімпіаду.
І це ще не весь реверс... Тому що Макрон і його уряд вже прилюдно пообіцяли касапів та бульбашів до Парижу не пустити...
показати весь коментар
08.07.2023 17:33 Відповісти
"Макрон і його уряд вже прилюдно пообіцяли касапів та бульбашів до Парижу не пустити...'
Обіцянка - цацянка, а дурневі - радість... Народна мудрість, якщо що.
показати весь коментар
08.07.2023 17:51 Відповісти
також правда...
показати весь коментар
08.07.2023 18:06 Відповісти
Наголошується, що допущені росіяни та білоруси "не матимуть права на медалі"
кто-то что-то понял?? а смысл тогда им ехать?
показати весь коментар
08.07.2023 19:19 Відповісти
404 ДІЄ)))
показати весь коментар
08.07.2023 19:27 Відповісти
залікові бали для отримання олімпійської ліцензії...
показати весь коментар
08.07.2023 19:28 Відповісти
Гроші не пахнуть, тим більше у спорті
показати весь коментар
08.07.2023 22:17 Відповісти
вчора дітей викрадав і бігав з автоматом людей вбивав
а завтра як нічого не було вже хороший фашист буде на олімпіаді хвалитися своїми злочинами на весь світ
показати весь коментар
08.07.2023 22:40 Відповісти
 
 