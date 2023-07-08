УКР
На Уманщині в ДТП потрапив рейсовий автобус: 23 людини постраждало

Автобус здійснював рейс за маршрутом Хмельницький – Кременчук. Всього у салоні був 41 пасажир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

"Автопригода сталася близько 02:00 години ночі, поблизу села Доброводи Уманського району. Одного водія та 22 пасажирів доставили до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу "EOS" на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся.

Також дивіться: Смертельна ДТП на Кіровоградщині: загинули три 16-річні дівчини, двоє підлітків травмовано, за кермом був сержант поліції. ФОТО

56-річний водій автобуса та 22 пасажири, серед яких троє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

Розпочато кримінальне провадження за сатею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.1 ст.286 КК України).

Паскудне там місце,постійно жахливі трощі.Спуски,круті повороти,міст через річку.
08.07.2023 17:04 Відповісти
Люба дорога вкрай небезпечна, коли у водія виростають крила...у вісні. Звісно є небезпечні траси (як ондо Миколаїв-Одеса), але усі, усі небезпеки ті дтп через людей; через нехтуванням елементарними правилами безпеки, правилами дорожнього руху, безпекою життя. А зараз чомусь "притрушених" на дорогах стало більше, як до війни.
08.07.2023 17:13 Відповісти
Там і до війни було небезпечно,статистика жахлива.Місцеві знають.
08.07.2023 17:23 Відповісти
Жаль водія, не перший рік за кермом і маєш тепер!
08.07.2023 17:45 Відповісти
Це сталося близько 02:00 ночі. Заснув 100%.
08.07.2023 18:21 Відповісти
Завжди, коли читаю новини про ДТП, хочеться запитати; Люди, ви подуріли7 В країні війна, а ви гинете в ДТП? Хлопці на фронті ризикують, щоб ви тут нехтували правилами руху?
08.07.2023 21:30 Відповісти
 
 