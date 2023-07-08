На Уманщині в ДТП потрапив рейсовий автобус: 23 людини постраждало

Автобус здійснював рейс за маршрутом Хмельницький – Кременчук. Всього у салоні був 41 пасажир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

"Автопригода сталася близько 02:00 години ночі, поблизу села Доброводи Уманського району. Одного водія та 22 пасажирів доставили до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу "EOS" на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок чого автобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся.

56-річний водій автобуса та 22 пасажири, серед яких троє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

Розпочато кримінальне провадження за сатею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.1 ст.286 КК України).