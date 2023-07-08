Десятки мешканців окупованого Мелітополя перебувають в російських СІЗО, - мер Федоров
За 500 днів повномасштабної війни більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в російських СІЗО.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз Мелітополь - один з найяскравіших прикладів терору, безправ’я і беззаконня, що чинять окупанти. Під ударом цивільні мешканці: більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в СІЗО РФ. Доля багатьох невідома", - сказав він.
Федоров зазначив, що ворог захопив всю інфраструктуру: в дитячих садочках та школах росіяни розташовують військові шпиталі. До лікарень вони обмежують доступ цивільним, які не хочуть отримувати російський паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вже не хочете згадати, хто здав в полон три з половиною тисячі захисників Маріуполя та Азовсталі - то вже за цих скажіть...