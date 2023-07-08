УКР
Десятки мешканців окупованого Мелітополя перебувають в російських СІЗО, - мер Федоров

окупанти,мелітополь

За 500 днів повномасштабної війни більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в російських СІЗО.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Мелітополь - один з найяскравіших прикладів терору, безправ’я і беззаконня, що чинять окупанти. Під ударом цивільні мешканці: більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в СІЗО РФ. Доля багатьох невідома", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б окупанти, - Федоров

Федоров зазначив, що ворог захопив всю інфраструктуру: в дитячих садочках та школах росіяни розташовують військові шпиталі. До лікарень вони обмежують доступ цивільним, які не хочуть отримувати російський паспорт.

Мелітополь (779) окупація (6860) Федоров Іван (653)
Хто їх так просто здав в полон до орків?
Якщо вже не хочете згадати, хто здав в полон три з половиною тисячі захисників Маріуполя та Азовсталі - то вже за цих скажіть...
08.07.2023 20:09 Відповісти
Хтось захищав місто?
08.07.2023 20:22 Відповісти
Мабуть він і "захищав", за що й орден отримав....
08.07.2023 20:41 Відповісти
Диванне пер-дяцтво не повторює Історію УПА. От і мають те, що самі мовчки просили.
08.07.2023 21:38 Відповісти
Поки ви живете минулим і згадує подвиги тих, до яких ніякого відношення не маєте, ті люди що в СІЗО і ще на волі -творять історію!
08.07.2023 22:16 Відповісти
Ти дебіл? УПА й Бандера не Історія, а диванні пердуни історія? ГНІЙ, а не історія, лікуйся, алєнь.
09.07.2023 06:33 Відповісти
З огляду на те, що ти понаписував, то фееричний дибіл це ти. Ще якщо не зрозумів то сам собі додумав. Коротше «дурному не сумно й самому» як завжди актуально
09.07.2023 08:16 Відповісти
 
 