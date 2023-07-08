Десятки мешканців окупованого Мелітополя перебувають в російських СІЗО, - мер Федоров

За 500 днів повномасштабної війни більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в російських СІЗО.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз Мелітополь - один з найяскравіших прикладів терору, безправ’я і беззаконня, що чинять окупанти. Під ударом цивільні мешканці: більше тисячі мелітопольців побували в полоні, десятки людей знаходяться в СІЗО РФ. Доля багатьох невідома", - сказав він.

Федоров зазначив, що ворог захопив всю інфраструктуру: в дитячих садочках та школах росіяни розташовують військові шпиталі. До лікарень вони обмежують доступ цивільним, які не хочуть отримувати російський паспорт.